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Реклама в метро Вашингтона

22:48. 29 марта 2019 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал:


Реклама в Вашингтонском метро.
Ваше владение иностранными языками очень важно для нашей национальной безопасности (с) ЦРУ

Реклама приглашает на работу в ЦРУ людей со знанием русского языка, которым и адресована первая часть месседжа.
Азиата на плакате можно считать намеком на китайскую угрозу.

ЦРУ нуждается в специалистах, которые специализируются на различных языках, на которых говорят во всем мире, включая, помимо прочего, арабский, китайский, дари/пушту, корейский, персидский/фарси и русский.
ЦРУ предлагает денежные бонусы для тех, кто соответствует требованиям к владению одним или несколькими критически важными языками. Посетите страницу Программы стимулирования иностранных языков, чтобы увидеть полный список языков, которые соответствуют нашим стимулам.
Хотя языковые навыки ценны независимо от того, какую роль вы выполняете в ЦРУ, есть несколько ролей, которые в значительной степени зависят от иностранных языков. Узнайте больше об этом из опыта профессионалов иностранного языка.

https://www.cia.gov/careers/language-opportunities

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4882036.html

Метки: вашингтон, цру

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Один комментарий»

  • 228 176
    Женечка 30 марта 2019 в 13:06 Ссылка
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    А, и правда, почему у них такая проблема с кадрами переводчиками? Куда не кинь: в кино в русских текстах, не смотря на наличие русских актеров, накосячат, Клинтон к Лаврову кнопку “перегрузка”, вместо “перезагрузки” притащит… У нас побольше английский язык знающих будет, проблем нет.

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