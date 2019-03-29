Реклама в метро Вашингтона

Реклама в Вашингтонском метро.Реклама приглашает на работу в ЦРУ людей со знанием русского языка, которым и адресована первая часть месседжа.Азиата на плакате можно считать намеком на китайскую угрозу.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4882036.html