Лежали и умирали: куда ведут таинственные следы жертв Чивруайской трагедии

Тайна Чивруайской трагедии — гибели десяти лыжников-туристов (студентов из Куйбышева) в Ловозёрских тундрах на Кольском полуострове в конце января 1973 года — до сих пор остается неразгаданной. Ученые и исследователи по всему миру готовят экспедиции для того, чтобы выяснить правду. Журналисты РЕН ТВ взяли интервью у Виктора Ворошилова — двоюродного брата Анатолия Пирогова, который при невыясненных обстоятельствах погиб вместе с другими участниками туристической группы. Мужчина отважился на собственное расследование. Прошел путем своего двоюродного брата и собрал поразительные свидетельства.

Виктор Ворошилов долго готовился к этой экспедиции. Проводники не соглашались вести его к перевалу зимой: слишком опасно. Но ради того, чтобы почтить память погибшего 45 лет назад двоюродного брата, он отважился на снегоходе отправиться в горы. После своей экспедиции Виктор Ворошилов надеется найти ответы на вопросы в архивах. Почему опытные туристы повели себя как самоуверенные новички? Почему замёрзли двое отделившихся от группы, хотя им оставалось совсем немного до места, где можно было развести костёр? Почему сдались остальные, отказавшись вставать с так и не установленной палатки? И главное — почему, как и группу Дятлова, тела туристов в кольских тундрах искали сотрудники КГБ, дело засекретили, а родственникам так и не дали никакой информации — лишь 15 минут, чтобы попрощаться в последний раз.

«Я всегда знал о существовании у меня двоюродного брата, который очень давно погиб. А именно — замерз с некой группой лыжников. Случилось это давно. В 1973 году. Мне тогда было всего 2,5 годика. В это же время у меня умер дедушка. В памяти все это запомнилось: черный платки, слезы, траур. С тех пор мы поминаем каждый год наших родственников. Наступило время, когда мне захотелось копнуть поглубже и узнать детали той трагедии, которая произошла с двоюродным братом. Прошло не так много времени, я уверен, что остались очевидцы тех событий. До сих пор живы родственники. Прошло 46 c небольшим лет», — рассказал Виктор Ворошилов.

По словам мужчины, в Интернете информации о трагедии крайне мало, и ему стало интересно провести собственное расследование.«В то время ребята и девушки любили ходить в походы. Времяпрепровождение на природе. Скорее всего, это больше для себя. Люди любили компании, совместные походы. В походах пели, брали с собой гитары, преодолевали какие-то преграды», — пояснил Ворошилов.

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По словам собеседника РЕН ТВ, все участники туристической группы должны были пройти подготовку к экспедиции: «Наша группа — это не стихийная группа любителей. Я получил информацию во время экспедиции, что это были подготовленные ребята. Они занимались до поступления в вуз в каких-то кружках, ходили в походы, а, поступив в вуз, занимались в турклубе. Прежде чем пойти в какой-то поход, экспедицию, они готовились. У них были специальные зачетные книжки. Книжки туристов. Они должны были предварительно пройти пробный маршрут, где-то в своей местности, рядом со своим городом».

При этом, как уверяет Ворошилов, участники тургруппы не прошли подготовку: «Опять же, мне известно о том, что якобы тот подготовительный поход они по факту не прошли. Существовала практика, что отметки о прохождении маршрута ставили в ближайшем почтовом отделении связи, куда любой приходит и говорит: „Я турист, я прошел маршрут, отметочку мне сделайте!“. Отметочку показали руководству. Допущены к более сложной экспедиции».Собеседник отметил, что для экспедиций отбирали только лучших студентов: «В этот поход, насколько я знаю, отбирали лучших из лучших. Должны были быть отличники по учебе. От вуза формировалась команда. Они должны быть спортивно подготовлены. Иметь опыт. При них были руководители. Они были старше где-то на 6 лет. Если ребятам, которые погибли, было 17-18 лет, то руководителям — 23-24 года. Руководители знали тот маршрут, куда поехали. Они по нему ходили. Тот маршрут, по которому они ходили, был пройден вдоль и поперек и другими туристами. Как выяснилось позже, спасатели насчитали около 300 стоянок. За сезон. Остановки, в основном, были в лесистой местности, это около озера или вдоль ручьев, речек».

По словам Ворошилова, пока он не нашел подтверждений официальной версии, что участники туристической группы погибли в результате переохлаждения: «Официальная версия — замерзли. Я пока не получил никаких данных, подтверждающих официальную версию. По всей видимости, были неправильно приняты решения руководителями, в результате которых произошла череда событий, повлекших их смерть».

Родственник одного из погибших считает, что в смерти студентов много тайн: «Для меня непонятно до сих пор: пять человек лежат в одном месте. В палатке или на палатке. Это вопрос открытый. Я получил другую информацию в ходе экспедиции из уст спасателя, которого нашел. Лежали и ждали своей смерти. Лежали и замерзали. Либо они заснули, и во время этого произошло охлаждение. Я, наверное, не был в таких ситуациях, чтобы это понять, но мне кажется, что, если человек замерзает, он не может лежать. Мне кажется, что он должен как-то двигаться, ползти, идти. Ребят нашли замерзшими. Вместе с ними был их руководитель. Другие 5 человек почему-то разбрелись. Говорят, что это были разведчики, которые в условиях плохой видимости пошли искать безопасный спуск».

Один из спасателей рассказал Ворошилову, что тела были накрыты палаткой: «Ребята оказались накрыты палаткой. Для меня это было новостью. У меня есть фотография, где они не накрыты палаткой, а припорошены снегом. Надо выяснить, как все было. Все мелочи могут влиять на какие-то выводы».

Ворошилов считает, что эта история невероятно похожа на трагедию группы Дятлова. Небольшая команда — 10 человек. Сложный маршрут. После тяжёлого дневного перехода они решили подняться на перевал в тёмное время, при низкой температуре и сильном ветре в спину, что делало возвращение невозможным. Началась страшная пурга, и пятеро ушли на разведку. Остальные легли на палатку, которую так и не смогли поставить. О пропаже лыжников объявили через неделю — в январе, но тела находили до середины июня.

«Почему их не выставляли в институте, из которого они вышли, всю группу из 5 человек, которых они разом привезли, — тоже не понятно. Возможно, не хотели пугать людей в то время. Родственники говорят о каком-то чёрном потемнении у трупов. Кто-то даже говорит об отсутствии глазниц», — рассказывает Ворошилов.

Есть десятки версий, почему случилась Чивруайская трагедия. От самых очевидных — неграмотное поведение туристов — до фантастических вроде НЛО или йети. Свидетельств появлений снежного человека в этих краях немало, их всерьёз собирают даже сотрудники краеведческого музея Кольского полуострова. В 60-70-е погибало до двухсот туристов в год. Поход в горы был испытанием для избранных. Но если в большинстве случаев причины гибели были очевидны, то есть сразу несколько загадочных трагедий, раскрыть которые не удаётся до сих пор.

Источник: https://salik.biz/articles/55310-lezhali-i-umirali-kuda-vedut-tainstvennye-sledy-zhertv-chivruaiskoi-tragedii.html