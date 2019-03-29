Чжунго цзюньван (Китай): откуда Путин берет смелость бросать вызовы США?

«Чжунго цзюньван», Китай

Заметные достижения России в сфере ракетного и лазерного оружия

Что привело к небывалому обновлению оборонной промышленности России

Не так давно президент России Владимир Путин выступил с пятнадцатым посланием Федеральному Собранию, в котором упоминались выдающиеся образцы высокотехнологичного вооружения, такие как межконтинентальная ракета «Сармат», беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В то время, как США планируют выйти из ДРСМД, НАТО расширяется на Восток, в Черном море участились провокации, обострилось противостояние между Россией и США на Северном полюсе, возобновились споры с Японией по поводу «северных территорий», невольно задаешься вопросом, в чем же секрет уверенности Путина в своих силах?Несмотря на санкционное давление, оказываемое на экономику России, уровень модернизации технического оснащения российской армии в прошлом году увеличился в 2,7 раз, на вооружение поступило более 300 образцов передового оружия. Вместе с ускорением модернизации военной техники и улучшением квалификации специалистов в России прилагается немало усилий для развития высокотехнологичного вооружения, способного обеспечить стране безопасность. Достижения России в этой области поистине поражают и дают ей необходимые ресурсы и должную уверенность для противостояния НАТО во главе с США.В послании Федеральному Собранию Путин упомянул ракетный комплекс, поразивший многих. За разработкой ракеты, способной развивать гиперзвуковую скорость и прорывать системы перехвата следили все крупные страны. Главная сложность состояла в увеличении радиуса действия и скрытности такой ракеты, чтобы она могла достигать цели внезапно. Сейчас российским разработчикам удалось решить часть этих вопросов.«Кинжал» и «Авангард» — гиперзвуковые ракеты. Авиационная гиперзвуковая ракета «Кинжал» возможно единственная в своем роде, ее скорость достигает десять махов, дальность полета с обычной или ядерной боеголовкой составляет более 2 тысяч километров, в теории она способна прорвать любую систему противоракетной обороны. Это может стать немалой проблемой для американских авианосцев и серьезным испытанием для американской системы ПРО. Ракета «Авангард», успешно прошедшая испытания, по характеристикам превзошла все ожидания: она способна совершать межконтинентальные перелеты с помощью технологии планирования на скорости более 20 махов и с высокой точностью поражать подземные цели при помощи маневрирования. Таким образом системы ПРО будут не в состоянии заметить и перехватить эту ракету. Ни одной стране не удастся уберечь от нее свои стратегические объекты, находящиеся под землей.В этой связи невозможно не упомянуть о «Сармате», новейшем комплексе, способном переносить от 10-14 межконтинентальных ракеты весом более 200 тонн, дальность полета которых при этом будет составлять более 10 тысяч километров. По словам Путина, у этих ракет практически не будет ограничений в радиусе действия, они смогут с легкостью менять траекторию благодаря планирующим боеголовкам. Такие ракеты создадут огромную угрозу для американских комплексов ПРО, размещенных по всему миру.Россия также может похвастаться достижениями в области противоракетной обороны, а именно лазерными установками «Пересвет», способными перехватывать боевые самолеты, противоракетные и противоспутниковые средства. Сейчас «Пересвет» проходит испытания в боевых условиях, но в скором времени можно ожидать постановку его на вооружение.В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО, теперь же есть вероятность, что то же самое произойдет и с Договором о РСМД. Однако, к удивлению всего мира, Россия оказалась вооружена и готова противостоять США с их крылатыми ракетами и опутавшей планету системой ПРО.Также в послании Федеральному Собранию Путин упомянул беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Это первая в мире атомная подводная лодка, непревзойдённые характеристики которой ознаменовали собой начало новой эры. Дальность ее стрельбы составляет более 1 тысячи километров на глубине свыше одного километра, а скорость от 60 узлов позволяет подлодке использовать ракеты как с обычными, так и с ядерными боеголовками для скрытного поражения целей, расположенных вблизи берегов, или авианосных групп противника. Долгое время вероятность того, что по территории США, или по принадлежащим им авианосцам будет нанесен удар не признавалась ни властями, ни народом Соединенных Штатов. Однако с появлением «Посейдона», под угрозой оказались как американские берега, так и их авианосцы. Из-за скрытности и низкого уровня риска таких подводных аппаратов, противнику становится сложно обнаружить их и уничтожить. Атомный двигатель позволяет подводной лодке передвигаться со скоростью более 60 узлов, что также затруднит ее перехват. Появление такого подводного аппарата, безусловно, сможет усилить стратегический эффект устрашения, оказываемый Россией на США и даст в руки российской армии еще один козырь.Правительство и народ США могут опасаться еще одного новейшего образца российского вооружения — гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ее базовая скорость составляет 6-8 махов, ее дальность стрельбы достигает 1 тысячи километров. Ракета обладает беспрецедентной точностью поражения целей на воде и может попасть в авианосец, находясь за пределами его радиуса действия, или в центральный командный пункт, «обезглавив» тем самым всю американскую армию. Ракеты «Циркон» планируется установить на подлодках пятого поколения «Хаски». Таким образом ракеты «Циркон», а также подлодки «Посейдон» и «Ясень-М» образуют «трезубец» российского флота.После распада СССР, оборонная промышленность России топталась на одном месте, без конца обращаясь к наследию СССР. Но разработки, представленные в этот раз, заставили весь мир пересмотреть свое отношение к российскому вооружению. Оборонная промышленность в России вышла на новый путь и удивляет всех своим обновлением.Во-первых, это достигнуто благодаря той поддержке, которую Путин оказывал строительству национальной обороны. В условиях незначительного экономического роста, Путин финансировал военные разработки, обеспечивая материальную стабильность оборонной промышленности. Когда разработчики атомных подводных лодок «Борей» столкнулись с финансовыми затруднениями, Путин решительно заявил: «Надо построить ее даже если придется продать Кремль. Это касается государственной безопасности». Именно благодаря поддержки Путина и его правительства, в России смогла быть реализована разработка высокотехнологичного оружия.Во-вторых, это результат длительного применения нетрадиционных средств ведения боевых действий. В отличие от СССР, Россия стала искать такие средства, которые подходили бы ей и были способны сдержать противника, затем вела разработки именно в этом направлении, экономя таким образом немалые средства и создавая свое собственное, отличное от западного вооружение, выигрывая у США время и силы.В-третьих, это тесно связано с национальными особенностями русского народа, который всегда отличался выносливостью и стремлением к могуществу. Именно поэтому никакие бедствия не способны были сокрушить русский народ. После распада СССР, переживающая не лучшие времена оборонная промышленность страны за 30 лет смогла подняться и заявить всему миру о возвращении «белого медведя». Демонстрация новинок российского вооружения показала, каких результатов добился народ, который неуклонно шел к поставленной цели, не взирая на трудности последние несколько лет.За эти годы произошел не один технологический прорыв, а новейшее вооружение дало России смелость не бояться сильного противника, и бросить вызов США. Головы «двуглавого орла» не опущены вниз, он летит все выше, он заставит недооценивающих его поплатиться за это.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8570424.html