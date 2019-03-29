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Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами

08:57. 29 марта 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске моей программы на радио «Комсомольская правда» было две главных темы — арест экс-министра Михаила Абызова и устроенное Литвой судилище над русскими офицерами, пытавшимися противостоять плану уничтожения Советского Союза в 1991 году.

Хронометраж:

00:00:45 — о задержании Михаила Абызова

00:05:47 — откуда растут ноги у «Открытого правительства»

00:13:07 — о почившем сайте «Открытого правительства»

00:17:40 — про целесообразность существования Роснано

00:19:45 — о полезных законопроектах

00:22:02 — кто стоит за Абызовым

00:27:37 — о литовском судилище над участниками событий 1991 года

00:34:54 — про книгу Галины Сапожниковой «Кто кого предал. Как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти».

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102211

Метки: блог, Видео

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