Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
В новом выпуске моей программы на радио «Комсомольская правда» было две главных темы — арест экс-министра Михаила Абызова и устроенное Литвой судилище над русскими офицерами, пытавшимися противостоять плану уничтожения Советского Союза в 1991 году.
Хронометраж:
00:00:45 — о задержании Михаила Абызова
00:05:47 — откуда растут ноги у «Открытого правительства»
00:13:07 — о почившем сайте «Открытого правительства»
00:17:40 — про целесообразность существования Роснано
00:19:45 — о полезных законопроектах
00:22:02 — кто стоит за Абызовым
00:27:37 — о литовском судилище над участниками событий 1991 года
00:34:54 — про книгу Галины Сапожниковой «Кто кого предал. Как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти».
P.S. Предыдущие выпуски передачи:
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102211