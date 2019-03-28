Законы «о фейках» и «о запрете критики власти»
Что на самом деле написано в активно обсуждаемых законах «о фейках» и «о запрете критики власти»? Почему так популярен Телеграм? Об этом и многом другом в выпуске моего внутриполитического блога.
Хронометраж:
00:00:00 — про закон «о фейках»
00:06:54 — про закон «о запрете критики власти»
00:10:31 — о «суверенном» интернете
00:18:16 — о картине мира «хорошие — плохие» и про педофилов в питерском штабе Навального
00:22:39 — о причинах популярности Телеграма
Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.
Источник: https://nstarikov.ru/blog/102133
loading...
Для меня лично Яндекс.Дзен-канал! Это да же уже не забор, это просто кладезь мудрости, где можно столько интересного узнать! Но я ему честно благодарен и вот по чему. Много моих знакомых уехало, не от тяжёлой жизни, а реально считая себя гениями за дармовщиной. По началу врали, потом деваться стало некуда, стали писать правду. По тому я в реальной теме как там и в Израиле и в Европе и естественно в США. В Дзен очень серьёзная тенденция, почитайте не опусы графоманов, нет почитайте коменты. Вот где сокровища. Но любой российский комент несколько с запада и они так рьяно защищают свою позицию, что такое ощущение что находишься не российском рунете, а на западном и пытаешься им навязать, балалайку, водку и лосось. Всем советую почитайте и поймёте что такое настоящая пропаганда и как там промываются мозги. Просто от них в восхищении, как чисто зомби долбят. Такое ощущение, что многие там банально просто безработные и от безделья сидят в русском рунете и для самомнения гадят по полной. Они да же теорию вывели пр чему они уехали! “Можно добавить ещё один мотив, который кратко можно обозначить так: “Правда глаза колет.” Ужасно не хочется признавать свои недостатки, а того, кто ими тычет тебе в глаза, хочется заставить замолчать. Т.е. если о недостатке не говорить, то его вроде бы и нет. Вот тут и идут в ход доводы “Уехал так молчи!”, “Предатель!” и им подобные.
Кроме политических, финансовых и правовых причин эмиграции есть ещё одна – нежелание участвовать в том, что творит государство, иначе говоря, быть подельником и соучастником. Надо чётко понимать, что гражданин ВСЕГДА содействует государству. Удивительна наивность граждан, заявляющих: “Я в стороне, занимаюсь своими делами, государство само по себе, я сам по себе!” Детская наивность! Ты платишь налоги, значит, своими деньгами оплачиваешь ВСЁ, от чего ты якобы устранился. Только перестав быть гражданином государства, ты сможешь действительно устраниться от участия в его делах и делишках.”– да же целую теорию придумали! Вот это и есть наши так называемые борцы с кровавой гебнёй! На самом деле банальные тунеядцы неудачники!