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Законы «о фейках» и «о запрете критики власти»

09:30. 28 марта 2019 Просмотров - 217 Один комментарий Опубликовал:

Что на самом деле написано в активно обсуждаемых законах «о фейках» и «о запрете критики власти»? Почему так популярен Телеграм? Об этом и многом другом в выпуске моего внутриполитического блога.

Хронометраж:
00:00:00 — про закон «о фейках»
00:06:54 — про закон «о запрете критики власти»
00:10:31 — о «суверенном» интернете
00:18:16 — о картине мира «хорошие — плохие» и про педофилов в питерском штабе Навального
00:22:39 — о причинах популярности Телеграма

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102133

Метки: блог, Видео

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Один комментарий»

  • 12286 10536
    Ирбис 28 марта 2019 в 14:26 Ссылка
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