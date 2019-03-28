Законы «о фейках» и «о запрете критики власти»

Что на самом деле написано в активно обсуждаемых законах «о фейках» и «о запрете критики власти»? Почему так популярен Телеграм? Об этом и многом другом в выпуске моего внутриполитического блога.

Хронометраж:

00:00:00 — про закон «о фейках»

00:06:54 — про закон «о запрете критики власти»

00:10:31 — о «суверенном» интернете

00:18:16 — о картине мира «хорошие — плохие» и про педофилов в питерском штабе Навального

00:22:39 — о причинах популярности Телеграма

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102133