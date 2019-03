Сводки от ополчения Новороссии 28 марта 2019

Вдова и сирота ополченца ДНР получили помощь

Благотворительный фонд «Великое Отечество» продолжает оказывать помощь тем, кто потерял своих родных в ходе войны на Донбассе. Семьи, участвующие в программе помощи «Вдовам и сиротам ополченцев погибших на Донбассе», получают от Фонда материальную поддержку в размере ста тысяч рублей.

Эти средства собираются всем миром, каждый жертвует кто сколько может.

Ничто не в силах вернуть вдовам мужей, а детям отцов. Но благодаря этой, пусть и не большой, поддержке, мы оказываемся в силах помочь им в их сложной жизненной ситуации. В семье, потерявшей кормильца, всегда есть необходимость в средствах.

На этот раз помощь, собранную силами неравнодушных граждан, получила дочь и вдова погибшего на Донбассе добровольца, живущие в г. Мегион Ханты-Мансийского АО.

Как и многие другие добровольцы, Михаил У. (позывной Юрист) уехал на Донбасс ничего не сказав своей семье. Родные думали, что он уехал в командировку в г.Омск. Жена Ирина узнала о том, где на самом деле находится Михаил только когда он приехал домой на побывку. Она не хотела, чтобы Михаил уезжал снова, но его ответ был «Я должен!».

Погиб Михаил 22 января 2015 года при освобождении н.п. Опытное. За тот бой его наградили посмертно…

Дома у Михаила осталась дочь Вика.

Семья погибшего Михаила У. выражает огромную благодарность всем людям доброй воли за поддержку в тяжелой ситуацию!

Низкий поклон всем неравнодушным людям, которые жертвуют средства для оказания помощи вдовам и сиротам Донбасса!

Уважаемые единомышленники и жертвователи! Благотворительный Фонд «Великое Отечество» планирует расширят сферу своей деятельности.

В рамках работы по нашей программе мы оказали помощь двум десяткам семей, в которых осталось 30 сирот, потерявших в войне на Донбассе своих родителей.

Мы хотели бы начать оказывать помощь и другим людям, испытывающим большие проблемы из-за непрекращающихся боевых действий.

Это – дети, не имеющие возможность получить в воюющем Донбассе полноценное медицинское обслуживание, страдающими редкими и серьезными заболеваниями, требующими специального ухода.

В этой связи Благотворительный Фонд «Великое Отечество» открывает прямую линию.

Для разработки новой благотворительной программы нам нужна обратная свзяь с нуждающимися в помощи, с неравнодушными людьми.

Мы просим вас написать нам на адрес miloserdie@fobdvo.ru и высказать ваши проблемы, идеи и пожелания. После анализа всех поступивших писем нами будет разработана новая Благотворительная программа.

(С отчетом о работе, проделанной Благотворительном Фонде «Великое Отечество» за 2018 год, вы можете ознакомиться здесь)

Уважаемые единомышленники! Мы вновь обращаемся к вам с просьбой пожертвовать любую возможную для вас сумму, для того, чтобы помочь вдовам и сиротам Донбасса!

Сделать это легко и просто.

Существуете четыре способа внести пожертвование.

Помочь вдовам и сиротам можно следующим способами:

1. Отправить СМС на номер 3434: СВОИ (пробел) сумма. (Например: СВОИ 500)

2. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».

3. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

4. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:

(Внимание! Для просмотра всех страниц, воспользуйтесь кнопками навигации внизу картинки. Всего в инструкции — пять страниц).

Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

К оглавлению | Источник: nstarikov.ru

ЛНР: обстановка на линии соприкосновения за сутки. 28 марта 2019

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Жителям прифронтовых поселков ДНР волонтеры передали семена на посадку

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Донбасс балансирует на грани катастрофы

Из-за агрессии Украины против республик Донбасса ситуация с водоснабжением региона вот уже 5 лет балансирует на грани катастрофы, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец. Об этом «Русской Весне» сообщили в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. «Построенный в средине прошлого века канал Северский Донец — Донбасс обеспечивает водой 94% территории Донецкого региона, поэтому выход из строя его сооружений, серьёзно страдающих от обстрелов с 2014 года, грозит обернуться уничтожением всей отраслевой инфраструктуры и отбросить край в доиндустриальную эпоху ХIХ века. И в этой связи отключение от электроэнергии за долги украинскими энергетиками ряда объектов водоснабжения на временно подконтрольной Украине территории Донецкой области можно рассматривать как еще один шаг на пути сознательного геноцида населения Донбасса по обе стороны линии разграничения. Над регионом, и без того испытывающим экологические проблемы, угроза экологической катастрофы приобретает всё более явственные очертания», — заявил Сергей Наумец. Читайте также: ВАЖНО: Донбасс может остаться без воды Руководитель Минстроя констатировал, что мировое сообщество игнорирует геноцид населения и уничтожение инфраструктуры в Донбассе. «Из-за агрессии Украины против республик Донбасса ситуация с водоснабжением региона вот уже 5 лет балансирует на грани катастрофы. В случае наступления негативных последствий от длительной остановки инфраструктурных объектов, обеспечивающих регион водоснабжением, восстановить его качественный уровень при нынешних условиях экономического развития Украины и ДНР будет нереально. Угроза нависла над судьбами миллионов людей, проживающих в крае, а всему так называемому цивилизованному миру нет до этого дела», — отметил министр. Он напомнил, что со своей стороны власти Республики оказывают поддержку основному водоснабжающему предприятию региона — украинскому КП «Компания “Вода Донбасса”». В условиях боевых действий и экономической блокады предприятию выделялась гуманитарная помощь в виде материалов и оборудования, спецтехники и ГСМ почти на 1 млрд. рублей. Читайте также: В Госдуме резко ответили на ультиматум Трампа по Венесуэле

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ЛНР задержали бабушку-террористку (ВИДЕО)

Сотрудниками Министерства внутренних дел ЛНР на территории Луганской Народной Республики была задержана гражданка 1947 года рождения во время расклеивания листовок проукраинского содержания. Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР. Как пояснила гражданка, она выполняла задание неких лиц, с которыми она познакомилась на территории подконтрольной украинской власти, а именно была завербована сотрудниками СБУ. «По месту жительства гражданки было обнаружено и изъято 1 кг пластида, 5 тротиловых шашек весом 200 г каждая, 2 электродетонатора с проводами, 1 минный взрыватель МУВ-2 и запал к нему. Как поступить с взрычатыми материалами женщине дали подробную инструкцию, которую она выполнила. Разделила, связала и оставила у себя до следующих указаний. По мнению специалистов, изъятых у гражданки взрывчатых веществ хватило бы на проведение, как минимум, трех терактов, которых благодаря работе правоохранителей удалось избежать», — отметили в ведомстве. В настоящее время сотрудникам правоохранительные органов известны данные вербовщиков и координаторов. Задержанная женщина была привлечена к ответственности. МВД ЛНР обращается к жителям Луганской Народной Республики, особенно к людям пожилого возраста, к которым украинским спецслужбам, наравне с преступниками, втереться в доверие проще всего. Любые, с первого взгляда, благие деяния с их стороны, могут обернуться очень неприятными последствиями. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки или угрозы с их стороны. За сговор со спецслужбами иных государств, госизмену деятельность, направленную на дестабилизацию обстановки в Республике, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целосстности ЛНР, возбуждение ненависти либо вражды согласно законодательству ЛНР, грозит уголовная ответственность. Сохраняйте здравый смысл и не становитесь соучастниками преступлений! В случае, если Вы стали заложниками подобных ситуаций или Вам предлагают вступить в преступный сговор — незамедлительно обращайтесь в МВД или МГБ Республики. Согласно примечанию ст.335 УК ЛНР, своевременное добровольное сообщение о привлечении к сотрудничеству с иностранными спецслужбами является основанием для освобождения от уголовной ответственности! Читайте также: Если победит Порошенко, то Украине не видать не только Донбасса, но и своих прежних границ (ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su