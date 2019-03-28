Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 марта 2019

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два штата, если Вашингтону хочется оказать поддержку еврейскому государству.

«У США есть достаточно земель, которые простираются на большие расстояния, — отдайте их Израилю — Северную или Южную Каролину? Почему не отдать Южную Каролину — это хороший участок земли. Ну, подарите Израилю пару штатов», — сказал Джаафари.

Президент США Дональд Трамп в понедельник в ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Большая часть стран, включая давних союзников Вашингтона, не поддержали это решение. В Сирии и в других ближневосточных странах начались акции протеста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также раскритиковал решение Трампа. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совбеза ООН следует считать прямым нарушением международного права.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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