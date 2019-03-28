Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 марта 2019
- 08:39 Подарите 2 ваших штата Израилю, — постпред Сирии при ООН обратился к США.
- 06:30 США требуют от России надавить на Асада, чтобы Сирия ушла с Голанских высот.
- 04:48 Захарова призвала Трампа выполнить обещания по выводу войск США из Сирии.
- 01:21 СРОЧНО: По Алеппо нанесён ракетный удар (+ВИДЕО).
- 12:20 Сирия: Лицо войны. Ежедневные обстрелы – просто статистика.
- 11:02 Израильские войска стягиваются к границам сектора Газа.
Подарите 2 ваших штата Израилю, — постпред Сирии при ООН обратился к США
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два штата, если Вашингтону хочется оказать поддержку еврейскому государству.
«У США есть достаточно земель, которые простираются на большие расстояния, — отдайте их Израилю — Северную или Южную Каролину? Почему не отдать Южную Каролину — это хороший участок земли. Ну, подарите Израилю пару штатов», — сказал Джаафари.
Президент США Дональд Трамп в понедельник в ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Большая часть стран, включая давних союзников Вашингтона, не поддержали это решение. В Сирии и в других ближневосточных странах начались акции протеста.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также раскритиковал решение Трампа. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совбеза ООН следует считать прямым нарушением международного права.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США требуют от России надавить на Асада, чтобы Сирия ушла с Голанских высот
Политический координатор постоянного представительства Соединённых Штатов при ООН Родни Хантер в ходе заседания в Совете Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Голанских высот обратился с требованием к России оказать давление на Сирию с тем, чтобы Дамаск вывел свои войска из указанного региона.
«Россия должна оказать давление на сирийский режим, чтобы он немедленно вывел свои войска из зоны разъединения в Сирии», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в комитете сената по международным делам заявил, что, по его мнению, признание Вашингтоном Голанских высот территорией Израиля может поспособствовать урегулированию между израильтянами и палестинцами.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Захарова призвала Трампа выполнить обещания по выводу войск США из Сирии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американского президента Дональда Трампа, потребовавшего от России “покинуть” Венесуэлу и призвавшего Москву отказаться от поддержки боливарианского лидера Николаса Мадуро.
Соединенным Штатам следует в первую очередь реализовать собственные обещания, в частности, относительно вывода американских войск из Сирии, прежде, чем “давать советы кому-то откуда-то уходить”, заявила Захарова.
Российский дипломат отметила, что для решения задачи о выводе войск США с территории Сирии требуется не так много времени, однако на данный момент эти обещания, которые были даны международному сообществу, все еще не выполнены. Захарова призвала администрацию США реализовать эти меры прежде, чем “распоряжаться законными интересами других стран”. Об этом представитель Министерства иностранных дел России заявила в эфире передачи “Большая игра” по Первому каналу.
Напомним, США и их союзники незаконно присутствуют на территории Сирийской Арабской Республики с 2014 года в нарушение международного права и без одобрения Совета Безопасности ООН.
Заявление Трампа о том, что “Россия должна уйти из Венесуэлы”, ранее также прокомментировал председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор в ответ предложил США самим показать хороший пример, как следует “уходить” откуда-либо.
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СРОЧНО: По Алеппо нанесён ракетный удар (+ВИДЕО)
Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сообщает об ударе по сирийскому Алеппо.
«Алеппо, в районе н. п. Джибрин, расположенном между лагерем Нейраб и аэропортом, в районе аэропорта и промышленного района Шейх Наджар слышны взрывы. По первой информации, по этим районам нанесён либо ракетный, либо авиаудар», — отмечает он.
По данным «Русской Весны», атаке подверглись иранские военные объекты, расположенные в провинции Алеппо.
В то же время агентство САНА со ссылкой на военный источник утверждает, что ПВО Сирии отразили воздушную атаку Израиля на Алеппо.
«В среду, 27 марта, около 23.00 противовоздушная оборона отразила воздушную агрессию Израиля, которая была нацелена на ряд промышленных объектов в промышленном районе Шейх-Наджар в северо-восточной части Алеппо и сбила несколько вражеских ракет», — говорится в сообщении.
Источник отметил, что нанесен лишь материальный ущерб.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: Лицо войны. Ежедневные обстрелы – просто статистика
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Израильские войска стягиваются к границам сектора Газа
К оглавлению | Источник: www.youtube.com