Новости Украины и Новороссии 28 марта 2019
- 13:49 Жители Сумской области Украины могут остаться без телевещания.
- 12:18 В Сети появилось видео с пьяным и обдолбанным сыном Порошенко, обнимаюшим унитаз.
- 09:19 Вилкул о «московских летчиках».
- 07:35 Госдеп анонсировал совместные с НАТО меры против России за «агрессию на Украине».
- 07:15 Неонацисты атаковали дом Медведчука (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 Российский агент в СБУ: что осталось за кадром.
- 03:36 На Западе снова ставят Украину на место, советуя не пенять на происки Москвы.
- 03:05 Жители ДНР о выборах на Украине.
- Вчера 21:50 Кандидат в президенты Украины внезапно снялся с выборов, заявив про фарс и фальсификации (ДОКУМЕНТ).
Жители Сумской области Украины могут остаться без телевещания
В ряде районов Сумской области Украины уже сегодня, за трое суток до выборов президента, может начаться «день тишины». Причина тому — долги за электричество.
Без теле- и радиовещания рискуют остаться жители нескольких районных центров области, а также сам город Сумы.
Дело в том, что местный филиал концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения задолжал около 600 тыс. грн энергетической компании «Энера Сумы». Это грозит отключением телевышки в Шостке уже сегодня. Кроме того, долг Сумской радиотелевизионной передающей станции в областном центре составляет порядка 340 тыс. гривен и отключение может произойти 3 апреля.
Отметим, что на прошлой неделе ряд населенных пунктов Белопольского района Сумской области уже был отрезан от внешнего мира на несколько дней. Теле- и радиовещание возобновилось лишь после личного вмешательства премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и погашения наиболее значительной части задолженности. Однако проблема сохраняется в других районах области.
Энергетики уже пригрозили, что, если задолженность не будет погашена, отключения телевышек от энергоснабжения будут более масштабными.
Предупреждение, конечно, законное, но опрометчивое: если украинцев оставить без информационной накачки, да еще и в канун выборов, есть риск, что они могут внезапно прозреть.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Сети появилось видео с пьяным и обдолбанным сыном Порошенко, обнимаюшим унитаз
В Telegram-канале “Президент с косой” опубликовано скандальное видео с младшим сыном Петра Порошенко Михаилом, передает корреспондент ПолитНавигатора.
На видео запечатлен младший сын Петра Порошенко — Михаил в наркотическом угаре обнимает унитаз. Так сын Петра Порошенко проводит свои будни.
Будучи сыном олигарха и Президента, младший сын Главнокомандующего (кстати, призывного возраста) пристрастился то ли к наркотикам, то ли к алкоголю, и в один момент перебрал, что видно на видео. Заканчивается ролик тем, что сыну Порошенко вставляют цветок между ягодиц.
Ранее Михаил Порошенко уже попадал в скандал. Во время начала конфликта на Донбассе сын Главнокомандующего показал, кого на самом деле он поддерживает. Михаил Порошенко позировал в кофте с надписью «Россия».
Украинцы в соцсетях с юмором отреагировали на новую порцию компромата.”Петюню можно встречать с букетами тюльпанов.
“Встретил товарищ шоколадного кедра- засунь тюльпан ему в самые недра”. “Теперь надо Алексеевичу дарить по 1 тюльпану на встречах) со словами ну а ваза у вас есть…”.
Отметим, что авторы телеграм-канала “Президент с косой” опередили известного блогера Анатолия Шария, анонсировавшего появление этого видео на своем канале и давшего Порошенко 12 часов на извинения за ложь в свой адрес. Однако по прошествии 12 часов обещанное видео на канале Шария так и не появилось, а вместо него появился короткий ролик, в котором сам Шарий заявил, что поскольку скандальное видео уже слили в интернет, то он со своей стороны тему снимает, поскольку планировал “подать тему” “умнее”, чем это сделали анонимные авторы “слива”.
В следующем по счету ролике Шарий начал “темнить” и выдвинул сразу несколько версий о том, кто мог слить это видео в интернет. Блогер не исключил, что это мог сделать и он сам, чтобы Петра Порошенко в народе начали называть “Фанфан-Тюльпан”.
Особую пикантность данный “слив” приобретает на фоне пафосных спичей Порошенко про патриотизм, армию, мову и веру.
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Вилкул о «московских летчиках»
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Госдеп анонсировал совместные с НАТО меры против России за «агрессию на Украине»
Государственный секретарь США Майк Помпео аннонсировал в ближайшем будущем совместные с НАТО дополнительные меры против России в связи с «агрессией в отношении Украины».
«На следующей неделе, надеюсь, я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем против Кремля», — цитирует Помпео новостное агентство Reuters.
На слушаниях в Палате представителей он также заявил, что Вашингтону следовало бы делать больше для решения проблем на Украине.
Ранее США и Канада ввели антироссийские санкции, формальной причиной для которых стал инцидент в Керченском проливе. Также Евросоюз ввел санкции против ряда российских граждан РФ, причастных этому инциденту.
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Неонацисты атаковали дом Медведчука (ФОТО, ВИДЕО)
Возле дома украинского политика и олигарха Виктора Медведчука под Киевом прошла акция неонацистов с требованием его ареста.
Около сотни молодчиков, прибыв к усадьбе, сперва обрисовали ворота краской. Потом члены неонацистской группировки «Нацкорпус» начали бросать петарды через забор и требовали у Медведчука выйти к ним, выкрикивали различные лозунги.
За «акцией» наблюдали около сотни полицейских. По уже сложившейся традиции они ничего не предпринимали, а скорее блюли безопасность неонаци.
Напомним, вчера, 27 марта, на заседании Кабинета Министров Луценко пообещал, что украинская генпрокуратура откроет уголовные дела на Бойко и Медведчука за прямой перелет в Россию 22 марта. В свою очередь, Аваков в ходе заседания озвучил запрос Народного фронта о том, почему политики в нарушение закона и санкционного режима совершили прямой перелет Киев-Москва, а также попросил «пограничников, Госавиаслужбу и Украэрорух проверить, где было нарушение».
В Госпогрансужбе уже ответили, что никаких нарушений со стороны пограничников быть не могло.
Как сообщала «Русская Весна», 22 марта Медведчук и Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.
Позже Бойко заявил, что в Москве защищал интересы украинцев, а экс-министр транспорта и давний оппонент Медведчука Евгений Червоненко назвал поездку в Москву «поступком настоящих патриотов».
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Российский агент в СБУ: что осталось за кадром
Военный корреспондент Александр Коц объяснил, что означает появление перед камерами перебежчика из СБУ.
«Закрывая тему с украинским перебежчиком из СБУ… Мне тут много пишут, мол, а что нового он сказал, да чем он это может доказать, да где реальные документы…
Ну, во-первых, в эпоху постправды никто никаким документам не поверит. И пока, к примеру, Порошенко на пороге гаагского трибунала не заявит: «Это я приказал сбить “Боинг”», никто никакие расследования в расчет брать не будет. И это касается не только «Боинга», разумеется.
А во-вторых, за свидетельствами Прозорова мало кто заметил самое важное — это сам факт его появления в пресс-центре МИА «Россия сегодня» перед десятками камер.
Россия впервые заявила о том, что по линии спецслужб ведет настоящую войну с Украиной. И пока одни в высоких кабинетах переживают, что же будет с газотранспортной системой «партнеров» и как бы нам восстановить уровень экономических и торговых отношений, другие в бывшей холодильной камере, а ныне — пыточной захлебываются от воды, которую сбушники льют на тряпку, лежащую на лице.
Еще раз повторюсь, не какие-то отставники, отпускники, реконструкторы и т. п. В личной беседе под диктофонную запись Прозоров говорил мне, что речь идет об агентах российских спецслужб, которые действуют на территории врага. И о масштабах этой невидимой войны можно догадываться только по его отдельным фразам — «двоих арестовали, восемь успели вывезти».
То есть, с одной стороны, это говорит о том, что Россия не бросает Украину, по-прежнему считая ее сферой своих стратегических интересов. И по линии разведки работает там кучно и агрессивно.
С другой, там до сих пор остаются люди, которые, несмотря на смертельный риск, идут на сотрудничество с российскими спецслужбами. Кто-то, наверняка, из меркантильных интересов, но кто-то ведь и по идеологическим причинам. Жаль, что за всей негативной украинской повесткой не разглядеть, сколько их, этих идеологических противников нынешнего политического курса Киева».
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На Западе снова ставят Украину на место, советуя не пенять на происки Москвы
Запад долгое время обещал Украине перспективу вступления в НАТО.
Однако после того, как страной изрядно попользовались, обо всех обещаниях сразу решили позабыть. Появились отговорки, невыполненные условия, из-за которых Незалежной не светит место в альянсе.
Даже для простого участия в каких-либо мероприятиях Киеву стараются не высылать приглашений. Причём каждый раз причину для блокировки Украины придумывают разные государства Европы.
На этот раз Венгрия заявила о том, что не прекратит блокировать любое участие украинской стороны в мероприятиях под эгидой НАТО, пока Киев не изменит образовательный закон.
На этот раз военный блок вдруг стал волновать вопрос ущемления прав национальных меньшинств.
Венгерский посол на Украине Иштван Ийдярто заявил, что Будапешт прекратит блокировать устремления Киева, если рекомендации будут учтены. Иными словами, если приказ будет выполнен, потому что на «дружеский совет» это слабовато походит.
Якобы Незалежная уже давала обещание провести какие-то законодательные реформы, о которых на время все позабыли. Однако сейчас настал момент, когда вдруг посыпались заявления, что об этом слышали не только в Венгрии, но и в Брюсселе, и в Вашингтоне.
Понятно, что даже если Киев изменит что-либо в законодательстве, найдется очередное недовольное государство, которое заблокирует любые слова и действия Украины в сторону НАТО.
При всём при том Запад пытается убедить украинцев, что это не враждебность, а просто рядовые условиях для приёма в Североатлантический альянс. При этом венгерский посол подметил, что Незалежной не стоит скидывать проблемы страны на происки Кремля.
Видимо, даже Западу уже надоело слушать упоминание Москвы от Украины, с которой всё больше стран в последнее время связываться не желает.
Однако тот факт, что Украине не советуют пенять на происки России, говорит о том, что Киев может в очередной раз позабыть о попадании в НАТО.
Максимум, что светит Незалежной, это перспектива очередного временного пользования всеми желающими, как это было до сегодняшнего дня.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жители ДНР о выборах на Украине
Опрос http://dnr-live.ru/zhiteli-dnr-o-prezidentskih-vyiborah-na-ukraine-sotsopros/ жителей Донецка и Макеевки на тему ожиданий связанных с выборами на Украине.
Более 80% либо не интересуются украинской политикой, либо считают ее фарсом.
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Кандидат в президенты Украины внезапно снялся с выборов, заявив про фарс и фальсификации (ДОКУМЕНТ)
Сегодня, 27 марта, бывший председатель Верховной рады Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании — политическом фарсе, смирившись с его сутью», — сказано в заявлении, опубликованном на странице Александра Мороза в соцсети.
Политик отметил, что с этого времени просит не считать его кандидатом на пост президента Украины.
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У медведчука много домов и в Крыму тоже есть с белым пиано на террасе,где принимали Путина,не волнуйтесь за него ,он долго в политике.
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Подсыпали что-то в алкоголь сыну Порошенко, а потом издевались над ним.
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Как то в лунную ночь… капитанскую дочь… привязали к столбу
и всю ночь напролет… били чем то по лбу…
и так далее…
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Как хорошо что спасли Крым от этого похода в Европу.