Новости Украины и Новороссии 28 марта 2019

В ряде районов Сумской области Украины уже сегодня, за трое суток до выборов президента, может начаться «день тишины». Причина тому — долги за электричество.

Без теле- и радиовещания рискуют остаться жители нескольких районных центров области, а также сам город Сумы.

Дело в том, что местный филиал концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения задолжал около 600 тыс. грн энергетической компании «Энера Сумы». Это грозит отключением телевышки в Шостке уже сегодня. Кроме того, долг Сумской радиотелевизионной передающей станции в областном центре составляет порядка 340 тыс. гривен и отключение может произойти 3 апреля.

Отметим, что на прошлой неделе ряд населенных пунктов Белопольского района Сумской области уже был отрезан от внешнего мира на несколько дней. Теле- и радиовещание возобновилось лишь после личного вмешательства премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и погашения наиболее значительной части задолженности. Однако проблема сохраняется в других районах области.

Энергетики уже пригрозили, что, если задолженность не будет погашена, отключения телевышек от энергоснабжения будут более масштабными.

Предупреждение, конечно, законное, но опрометчивое: если украинцев оставить без информационной накачки, да еще и в канун выборов, есть риск, что они могут внезапно прозреть.

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