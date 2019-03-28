Новейшие американские истребители непригодны для войны, — экспертиза
Эксперты признали закупаемые Бельгией американские истребители F-35 непригодными для ведения боевых действий.
Об этом сообщил в четверг, 28 марта, местный журнал Le Vif со ссылкой на заключение экспертов американской неправительственной организации Project On Government Oversight.
По данным издания, американская организация провела независимую экспертизу и подготовила отчет, в котором рассказала о том, что у истребителей-бомбардировщиков F-35 есть много технических недостатков, и некоторые из них чрезвычайно серьезные.
Отмечается, что эксперты обратили внимание на то, что у F-35 недолговечная конструкция, низкая точность стрельбы, а также недостаточно высокая степень защиты от кибератак.
«Эти дефекты делают истребители непригодными для ведения боевых действий и подвергают опасности жизни их экипажей», — говорится в отчете.
Напомним, в октябре прошлого года Пентагон приостановил полеты истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой.
Месяцем ранее американское военное ведомство также приостанавливало полеты самолетов этого типа, чтобы исследовать возможные неполадки после крушения F-35 в Южной Каролине.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1553791195
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Доллары из бумаги, а из чего Ф-35, США попытались сделать истребитель, экономный с точки зрения, вложенных материалов, и эффективный, стоимость разработки такого самолета будет высокой, и проблем в процессе эксплуатации не избежать. Этакая дорогая игрушка, на которой можно еще и заработать продавая союзникам-вассалам. При таких подходах о какой надежности может идти речь.