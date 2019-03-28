«Ниндзя с Лубянки» Роман Ким
Джеймс Бонд с Востока
Родственник корейской королевы, ученик наставника будущего японского императора Хирохито, Роман Ким вернулся в Россию, чтобы стать лучшим в СССР специалистом по Востоку. Выдающийся ученый, литературовед, японист и, одновременно, жесткий, бескомпромиссный контрразведчик — настоящий «ниндзя с Лубянки», не знавший поражений и сумевший обмануть Сталина. Кстати, именно Ким рассказал советским читателям о ниндзя, его биография и сегодня напоминает излюбленную уловку ниндзя — «вывернутый мешок», все факты в котором противоречивы, недостоверны и убедительны одновременно. Рассказывает историк, лауреат премии ФСБ РФ Александр Куланов.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/nindzya-s-lubyanki-roman-kim