Н.Н.Платошкин и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “О воссоздании СССР и «новом социализме»”

Концептуал СМИ Евгений Спицын и Николай Платошкин в студииМПГУ Разобраться в нагромождении ...томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич======================================================================= Комсомольская площадь 107140...
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Для славян ни демократия не подходит ни коим образом, ни жульнический метод избирания чинуш во ВСЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ. При демократии неизбежно меньшинство (лица библейской национальности) будет править беЗправным большинством… Никакой социализм, с его ненавистью к свободе личности и частной собственности, никакая демократия, с её вседозволенностью для нелюдей, криминала и дегенератов, и тем более либерализм, с его уродливой идеей глобализации и свободного от Народа рынка к хорошему не приведут. Это доказано веками истории.
Русам нужен свой Русский путь. И он у нас есть, называется КОПНОЕ ПРАВО
Полноправными Гражданами России не должны быть любые люди. Это звание надо заслужить делами и знаниями. Точно так же, как нельзя стать специалистом в любой области жизни. Этому надо учиться и делами доказать свою способность быть Гражданином.
Потому что Гражданин это УПРАВЛЯЮЩИЙ своей Державой, областью, городом и районом. Даже для управления любым механизмом нужны специальные знания. Дурак за рулем трактора это страшно. А идиот, управляющий жизнями своих семей и иных неграждан, ещё страшней.
Копное право определяет, кто имеет право голоса. Хотя в современных условиях это можно несколько модифицировать, не меняя однако принципа. Но все детали можно решать только на всенародном референдуме.
Хотя главное можно сказать сразу. Гражданином может быть только представитель КОРЕННЫХ (не пришлых) народов России, имеющий образование не ниже установленного уровня, постоянно проживающий в России, не имеющий финансирования из-за границы, имеющий семью и детей, не имеющий алкогольной, наркозависимости, и психических болезней. Не имеющий криминального прошлого в течение определенного количества лет и ставящий благо Народа и Державы выше ЛЮБЫХ религиозных или идеологических убеждений. Пришлые – это те, кто имеет свои государства за пределами России. И их, в случае необходимости, принимать на госслужбу только на 8-10 ролях…
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Депутатом не может быть гражданин, имеющий паспорт, либо вид на жительство или иной документ, дающий право на проживание в другой стране, непогашенную судимость или признанный недееспособным. Также он не может быть одновременно депутатом ГД и любого иного законодательного (представительного) органа власти и не может параллельно находиться на государственной или муниципальной службе. При этом образовательная, научная или творческая деятельность не может финансироваться из‑за рубежа.
Также депутаты не могут «участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией; входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иностранных НПО. Наконец, закон четко прописывает запрет для парламентариев иметь за границей счета или хранить сбережения в зарубежных банках.
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Это всё теория… А на это что ответишь?:
ДЕПУТАТЫ С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНСТВОМ ГОСДУМА И СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ БРИЛЁВ НЕЗЫГАРЬ
Четверг, 20 Декабря 2018 г. 19:18 + в цитатник
Надо знать в лицо и пофамильно.
ОБРАЩЕНИЕ В ГД РФ http://priemnaya.duma.gov.ru
Здравствуйте! Меня, как и многих граждан страны беспокоит ситуация с внезапным обнаружением британского подданства у известного телеведущего С.Брилёва, который помимо прочего входил в Совет при Мин Обороны. Подобная ситуация наносит урон безопасности страны и ещё больший урон общественному мнению о власти.
Аналогичная ситуация не исключена с чиновниками и депутатами.
С 2014 года действует закон (“О гражданстве Российской Федерации” “Статья 6. Двойное гражданство”), по которому граждане обязаны уведомлять государство о двойном гражданстве.
1. Разъясните, как используется данная информация?
2. Предлагаю инициировать требование парламентским партиям, гос компаниям, гос органам – в обязательном порядке размешать информацию о двойном гражданстве членов/сотрудников. Или поясните, почему – “нет”.
3. Предлагаю расширить практику сбора информации о двойном гражданстве сбором данных о гринкартах, видах на жительство и иных связях людей, допущенных к власти, с иностранными государствами.
Ваш ответ(или его отсутствие) будет донесён до широкой общественности. Спасибо!
Итак, Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации – граждане или резиденты зарубежных стран
А.Жуков – первый заместитель председателя ГД (Великобритания, ВНЖ) Ну конечно же, именно ему поручают например проводить встречу с делегацией Британского парламента. Интересно, что его сын Пётр в 2007 году проживая в Англии 14 месяцев провёл в тюрьме за нападение на человека. Причём ранее, за месяц до происшествия он напал на другого человека. Отборная семейка. Кстати, древний дворянский род!
А.Ремезков – депутат ГД (имеет гринкарту США) Сын этого патриота окончил элитный военный колледж наших закокеанских партнёров!
В.Фетисов – депутат ГД (гражданство США) Это к вопросу о том, кого наши люди выбирают в депутаты. Известный спортсмен – иди же и правь нами!
Е.Мизулина – член СовФеда (ВНЖ Бельгии) Ведь там проживают её дети. Тем кто помнит её законопроекты а-ля духовность, высокая нравственность и стальная мораль будет забавно узнать, что работает её сын в компании, которая входит в сотню самых активных защитников ЛГБТ сообщества
В.Никонов – председатель комитета ГД (гражданство США) Сын Алексей – гражданин США
И.Лебедев – заместитель председателя ГД (гринкарта США) Кстати квартирка у него всего-то 650 м2, подчёркиваю – не дом, а квартира.
Н.Борцов – депутат ГД (гражданство Великобритании) Ну это просто звезда выпуска. Какая улыбка! Может рекламировать зубную пасту лесной бальзам хоть сейчас! Хотя рекламировать ничего ему не требуется, он ещё 7 лет назад входил в российский список Форбс.
А.Бабаков – член СовФеда (гражданство Великобритании) имеет в собственности поместье во Франции стоимостью 16 000 000 USD
С.Керимов – член СовФеда (ПМЖ Франции) Состояние Сулеймана Керимова в 2018 году по оценкам журнала «Forbes» составляло 6,4 млрд долларов.
Кстати, в Госдуме на эту информацию уже отреагировали, сказав, что да, депутатам запрещены подобные вещи, но разбираться будут только при поступлении официальных депутатских запросов. Ух как работают, любо дорого смотреть!
https://www.liveinternet.ru/users/4462189/post446392765/
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И? Где гарантии, что в Ваши копные органы упыри не проберутся? Электорат то один.
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Ты бы, для начала, поинтересовалась, что это, а потом не задавала глупые вопросы…
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Аркаим, похож на жилище общины.
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Платошкин и Спицын – это красные русофобы. Их идеология – русских надо превратить в советских. Что коммунисты сделали в СССР – подставили русских на уничтожение. В СССР русофобия была государственной идеологией. Они говорят об идее социальной справедливости, так эта идея присутствует в любой идеологии. У советских – эта идея является прикрытием.
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Платошкин – умница, очень позитивный человек. Недоброжелателей у него немало, утверждают, что он якобы “засланный казачок”, что его продвигают власти. Я считаю, что он – настоящий. Если сбудется его прогноз о возвращении нашей страны к социализму, это будет великое торжество для народа.