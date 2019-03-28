Мятежник Джек о клюкве в кино. По-живому

Разговор с блогером Мятежником Джеком.



Канал Мятежника Джека:

https://www.youtube.com/channel/UCHFw…



Содержание беседы:

01:02 Баженов как ориентир

04:10 О жизненном пути и марксистском развороте

06:27 Как выбираются фильмы для обзоров?

09:04 О фильме “Заложники”

12:34 Можно ли смотреть фильмы без поиска идеологической составляющей?

15:12 О фильме “Завод” и мрачной действительности

20:48 Об отношение окружающих к кинокритике

22:53 О фильме “Собибор”

26:07 Причины популярности киноблогеров

29:07 О советском тоталитаризме

33:05 Противостояние с охранителями

38:58 Про искажение реальности в кинематографе

44:09 Возможна ли координация между киноблогерами?

45:25 О реакции пользователей на обзоры

47:04 Когда уже будет создана настоящая левая партия?

48:20 Что делать, когда отключат youtube?



“По-живому” с BadСomedian:

https://www.youtube.com/watch?v=u0Bet…



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#поживому #КонстантинСемин #МятежникДжек

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q_qHk1exf4s