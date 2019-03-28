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Мятежник Джек о клюкве в кино. По-живому

20:49. 28 марта 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с блогером Мятежником Джеком.

Канал Мятежника Джека:
https://www.youtube.com/channel/UCHFw…

Содержание беседы:
01:02 Баженов как ориентир
04:10 О жизненном пути и марксистском развороте
06:27 Как выбираются фильмы для обзоров?
09:04 О фильме “Заложники”
12:34 Можно ли смотреть фильмы без поиска идеологической составляющей?
15:12 О фильме “Завод” и мрачной действительности
20:48 Об отношение окружающих к кинокритике
22:53 О фильме “Собибор”
26:07 Причины популярности киноблогеров
29:07 О советском тоталитаризме
33:05 Противостояние с охранителями
38:58 Про искажение реальности в кинематографе
44:09 Возможна ли координация между киноблогерами?
45:25 О реакции пользователей на обзоры
47:04 Когда уже будет создана настоящая левая партия?
48:20 Что делать, когда отключат youtube?

“По-живому” с BadСomedian:
https://www.youtube.com/watch?v=u0Bet…

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#поживому #КонстантинСемин #МятежникДжек

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q_qHk1exf4s

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