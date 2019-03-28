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Константин Никифоров. Цена “значительного фактора”

11:51. 28 марта 2019 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

Суд не стал тянуть с решением относительно компании  Monsanto -  ее обязали  выплатить 80 млн. долларов онкобольному.
Немецкий концерн Bayer купил американскую компанию Monsanto в 2018 году, и с тех пор его акции стремительно дешевеют.     

 https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-monsanto-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-80-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83/a-48089726
“Федеральный суд в Сан-Франциско в среду, 27 марта, приговорил компанию Monsanto к выплате 80,3 миллиона долларов 70-летнему мужчине с онкологическим диагнозом. Ранее присяжные суда признали химикат глифосат значительным фактором, повлиявшим на развитие заболевания у этого мужчины, активно использовавшего его на протяжении почти трех десятилетий. Решение присяжных может стать прецедентным, поскольку дело впервые рассматривалось в федеральном суде США, а всего в американских судах находится около 11 тысяч исков против компании Monsanto, производившей глифосат как средство для уничтожения сорняков.
Представители немецкого концерна Bayer, владеющего Monsanto, уже выразили свое разочарование приговором. (…) Немецкий концерн собирается подавать апелляцию на приговор.
Концерн Bayer в 2018 году купил компанию Monsanto за 63 миллиарда долларов, что стало самой дорогой зарубежной покупкой, совершенной немецкой компанией за всю историю. С момента покупки Monsanto акции Bayer подешевели более чем на 40 процентов” ( конец цитаты).

Если дела так и дальше пойдут, то, с учетом количества исков, не обанкротится ли Bayer?.
Компания, как и в прошлый раз, опубликовала, в ответ на вердикт второго этапа суда в пользу истца, собственное заявление по данному делу.

https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-statement-on-jurys-decision-in-phase-two-of-California-glyphosate-trial

“Мы разочарованы решением присяжных, но этот вердикт не меняет значения более чем четырех десятилетий обширной научной практики и выводов регулирующих органов во всем мире, которые поддерживают мнение о  безопасности наших гербицидов на основе глифосата и того, что они не являются канцерогенными. Приговор по этому делу не влияет на будущие дела и судебные процессы, поскольку у каждого из них есть свои фактические и юридические обстоятельства. Байер будет обжаловать этот приговор.

Суд присяжных в этом деле обдумывал более четырех дней, прежде чем вынес вердикт о причинно-следственной связи на первом этапе, что свидетельствует о том, что он, скорее всего, был разделен по научным доказательствам. Судебные решения, в соответствии с которыми суд принял экспертное научное свидетельство истца, которое он назвал «шатким», являются одним из нескольких важных вопросов, которые Компания может поднять при обжаловании. Monsanto решил исключить эти же доказательства до суда. 
Мы очень симпатизируем мистеру Хардеману и его семье. Bayer поддерживает эти продукты и будет энергично защищать их” ( конец цитаты)

А дальше слово в слово повторяется предыдущее сообщение. Все самое интересное впереди.  

Источник: http://pravosudija.net/article/konstantin-nikiforov-cena-znachitelnogo-faktora

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