Бетонная технология полигональной кладки в Перу. Новые доказательства
09:35. 28 марта 2019 Просмотров - 418 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Если скептиков не убедила предыдущая статья, то этот материал – отличное дополнение.
Основная версия «сосков» (или боссов, как их называют) на блоках полигональной кладки в Перу – это «мостики» породы, которые оставляли строители при отделении блока от коренной породы в карьере. Но мы в предыдущей статье выяснили, что качественная полигональная кладка (не имитация) – выполнена методом формовки пластичных масс. А та полигональная кладка, которая более низкого качества (объекты в Греции, Выборге, в Финляндии) – сделана именно ручной механической обработкой. Но там «соски» и не наблюдаются.
Почему при таком уровне кладки – эти «соски» оставили, не спилили?
Как образовались эти «боссы» и почему их не спилили после с точки зрения даже пластилиновой технологии или литья полигональной кладки – тоже ответа нет. Но, оказывается, вполне логичную версию их нахождения на блоках давно уже выдвинули. Мне попалось видео с подробнейшим объяснением и даже практическим экспериментом по изготовлению полигональной кладки методом литья из обычного бетона. Предлагаю посмотреть это видео:
Автор делает вывод, что все это ручной труд древних бетонщиков с неким культом. Нет там высокоразвитых технологий. Все просто и объяснимо с точки зрения бетонной технологии. В версии моей доработки этого предположения, бетон древние не делали. Они использовали выходы пластичных масс из недр, холодные флюидолиты, минеральные туфы.
Вернемся к теме статьи. Боссы, скорее всего, появились от некой побочной причины, но без которой нельзя было сложить такую кладку. Что, если это последствия выливания или выдавливания раствора после того как убрали бруски крепления (фиксации) опалубки и саму опалубку.
Современные примеры. Эти бруски из бетона от опалубки не убрали лишь по той причине, что бетон быстро схватывается и просто усилием рук человека бруски не вынуть. Их нужно как минимум отпилить.
Древняя технология показана на этих скринах из видео. Брали опалубку. Для отливки массивных блоков опалубка в нижней части требовала сквозного крепления через всю толщу кладки в виде стяжки из бруска. После затвердевания состава, опалубку снимали, но состав был не совсем в нашем понимании бетон. Этот геобетон каменел медленно и образовывал корку на поверхности. А т.к. внутри массы еще были пластичные, то они выдавливались под собственным весом в эти отверстия в виде «сосков», боссов.
Небольшие блоки не требовали фиксации нижней части опалубки через сквозной брусок, т.к. давление масс в них было небольшим и опалубку просто подпирали стойками и длинными шестами.
Для придания фаски кладки (так эстетичнее смотрится кладка) и для герметизации, что бы состав не просачивался в щели, строители стыки опалубки промазывали глиной. Она не прилипала к каменной массе, но оставляла след.
По этой технологии встречался брак. Именно по-этому мы видим столько вмятин на блоках в кладке в Перу. Об этом я писал здесь
Здесь на фотографии, в Саксайуамане строители допустили ошибку. Видимо, рано сняли щит опалубки и слишком тонкая корка, оболочка не выдержала и массы поплыли. Их подобрали, но вот такая рваная поверхность, как бы оплавленная – осталась.
Автор на видео выше залил стену для террасы в виде полигональной кладки, используя только листы сотового поликарбоната и подпорки в виде труб:
Здесь автор немного схитрил и приклеил боссы на свои блоки. Но сделал это он для демонстрации как это было в прошлом. Бетон твердеет во всем своем объеме, а геобетон в Перу твердел с поверхности. И внутренние массы могли выдавливаться сквозь прокол в корке.
Т.е. еще раз: в том месте, где у строителя была зафиксирована опалубка сквозными стяжками – бетон выдавился, образовав подобие боссов как в кладке в Перу. В общем рекомендую посмотреть этот ролик, а так же его вторую часть там же на канале автора
Есть еще одно интересное видео, где говорится про Осирион в Египте. Автор утверждает, что и там это все сделано по бетонной технологии:
На видео есть интересное упоминание про один дольмен:
Дольмен в поселке Джубга. Видны боссы как и в полигональной кладке в Перу. Их отливали по такой же технологии. Более подробно про эту версию я писал здесь
«Босс» в другом дольмене. И этот пример, как видно, не единственный.
Данная версия мне кажется вполне логичной и убедительной. Бетонный способ литья или формовки древностей из геобетона, не затвердевших минеральных туфов по типу пудостского камня и т.д. – это самый оптимальный прием строительства.
К тому же, эта бетонная версия дополняется информацией с сайта проекта “ИСИДА”:
Статья Крузер. А.: К вопросу о происхождении материала блоков, слагающих стены крепости Саксайуаман в Куско (Перу). Сайт
Подробнее
***
Ответы на возражения скептиков, на чьи вопросы я отвечал в ЖЖ и в разных группах в соцсетях и на Яндекс.Дзен:
>>Была ли опалубка или нет?<<
Да, была. Какая именно – можно догадаться, но точно не узнаем.
>>Как добивались плотного прилегания блоков друг к другу?<<
Как на видео. Последовательность заливки может быть такая: Отливаем, формуем каждый блок отдельно в стене, оставляя пустые места между ними. Т.е. несвязанные друг с другом блоки в одной стене. Ждем 2 дня их схватывания, снимаем опалубку, переносим в пустые места и заполняем массой пространство между ними. Получается, за 4 дня мы залили 1 слой. Иногда смекалка решает все, а не поиск вопросов ради вопросов. Более подробно с разбором фотографии – ниже.
>>Как добились ровных граней блоков?<<
В полигональной кладке нет ровных граней, даже внутри. Лицевые грани – вздуты. Это либо расширение масс, либо блоки раздувались под массой вышестоящих и под весом собственной массы. Т.к. внутри они все еще оставались пластичные. Каменеть начинали с корки на поверхности из-за реакции с СО2 воздуха. Газам труднее попасть внутрь и там процессы каменения длятся медленнее.
>>Есть ли какие то расчеты по пределу текучести таких блоков?<<
Я не НИИ геологии или инженерно-строительный институт. Займитесь этим вопросом.
>>Как переносили такие блоки?<<
Переносили только массы для отливки, формовки. Сами блоки отливали/формовали на месте в кладке. Этим и достигалось такое качество.
>>Но тогда почему не слепили монолит?<<
- Возможно была зависимость от доставленного объема масс или от того, сколько замесят “бетонщики”. Разный размер блоков об этом говорит.
- Повышенная сейсмоустойчивость такой кладки.
>>Посмотрите на фото кладки в Саксауамане и найдите последовательность заливки блоков. Слоев нет<<
Слои проследить можно, они не горизонтальные, а плавают.
>>Если из массы можно формовать наклонные плоскости, то никаких боссов, выступов и отливок – не будет! Масса либо держит форму, либо под действием собственного веса растекается во все стороны.<<
Эти массы – не совсем обычный бетон. Они схватывались не во всем своем объеме. Реакция с СО2 воздуха шла с поверхности материала. Образовывалась корка. Опалубку снимали, выдергивали из материала шпильки крепления этой опалубки (или просто деревянные бруски). И в этот “прокол” выдавливалась внутренняя масса, которая еще не успела окаменеть. Посмотрите видео в этой статье – там про это рассказано.
>>Боссы – это зацепы для подъема блоков<<
Зацепы на блоках должны быть сверху или по центру, но не снизу блока. Он неусточив при этом и перевернется при подъеме.
Можете провести опыт: взять пачку сока или молока (в тетрапаке), подложить под нее веревки (имитация боссов-зацепов, которые снизу блока) и начать поднимать. Пачка сразу перевернется, либо Вам придется ей умело балансировать на уровне циркового артиста. Это Вы можете понять? А если зацепить пачку за верх – то подъем будет устойчив. Скажете, что верхние боссы отбили, но тогда почему нижние оставили?
Есть такая версия:
Евгений Берзин в группе:
И снова по поводу боссов.
На снимке хорошо всем известного “Храма Солнца” мы наблюдаем боссы непривычно больших размеров. Кроме того наблюдаем выпуклые полосы неправильной формы, которые тянутся к этим боссам. Лично у меня создается впечатление, что древние строители погружали некий инструмент в пластичное тело большого блока и двигали его слева-направо с целью максимального прижатия большого блока к маленькому, вертикальному. В принципе, такого рода следы встречаются крайне редко, но, в данной ситуации, скорее всего, данное действие было оправдано.
Мой комментарий:
А чем Вас не устраивает версия, что боссы – это выдавленный, еще не схватившийся материал внутри блока? А выдавился он через отверстия для крепления опалубки (после снятия стяжек). Современных примеров аналогий у монолитчиков – множество.Зачем нужно было двигать блок, если материал и так пластичный? Он отлично повторит плоскость соседнего, уже затвердевшего.
Перу. Ольянтайтамбо.
Эта фотография и сам мегалитический объект показательны тем, что рассказывают нам как происходила заливка материала.
Вы видим шесть огромных монолита и пять узких блоков, которые заполняют пространство между ними.
Делали так: отливали каждый большой монолит по-отдельности, но в плоскости этой «стены» (или что в этом мегалите предполагалось). Т.е. опалубка стояла с четырех сторон каждого блока. Когда как минимум два мегалита были готовы, ставили опалубку в их плоскость и заливали узкое свободное пространство.
Боссы, «соски» есть и на узких блоках, это значит, что опалубка была высокой и чтобы ее зафиксировать – ее стягивали шпильками или просто сквозными брусками. Потом их выдергивали из еще внутри не затвердевшей массы. Затвердевала масса пока только снаружи, покрываясь коркой, т.к. это был не бетон, который набирает прочность сразу во всем своем объеме, а эти массы геобетона реагируя с СО2 атмосферы – каменели именно с поверхности. И далее внутренняя пластичная масса выдавливалась в этот «прокол». Образовывался босс.
***
Для меня материал этой и предыдущей статьи ставят точку в разъяснении технологии и в ответах на загадки строительства древними полигональной кладки. Если у кого-то остались вопросы, попробуйте еще раз прочесть статьи, посмотреть видео и задать конструктивный вопрос в комментариях без высказываний: «не читал, но осуждаю», «бред», «не верю» и т.д…
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Основная версия «сосков» (или боссов, как их называют) на блоках полигональной кладки в Перу – это «мостики» породы, которые оставляли строители при отделении блока от коренной породы в карьере. Но мы в предыдущей статье выяснили, что качественная полигональная кладка (не имитация) – выполнена методом формовки пластичных масс. А та полигональная кладка, которая более низкого качества (объекты в Греции, Выборге, в Финляндии) – сделана именно ручной механической обработкой. Но там «соски» и не наблюдаются.
Почему при таком уровне кладки – эти «соски» оставили, не спилили?
Как образовались эти «боссы» и почему их не спилили после с точки зрения даже пластилиновой технологии или литья полигональной кладки – тоже ответа нет. Но, оказывается, вполне логичную версию их нахождения на блоках давно уже выдвинули. Мне попалось видео с подробнейшим объяснением и даже практическим экспериментом по изготовлению полигональной кладки методом литья из обычного бетона. Предлагаю посмотреть это видео:
Автор делает вывод, что все это ручной труд древних бетонщиков с неким культом. Нет там высокоразвитых технологий. Все просто и объяснимо с точки зрения бетонной технологии. В версии моей доработки этого предположения, бетон древние не делали. Они использовали выходы пластичных масс из недр, холодные флюидолиты, минеральные туфы.
Вернемся к теме статьи. Боссы, скорее всего, появились от некой побочной причины, но без которой нельзя было сложить такую кладку. Что, если это последствия выливания или выдавливания раствора после того как убрали бруски крепления (фиксации) опалубки и саму опалубку.
Современные примеры. Эти бруски из бетона от опалубки не убрали лишь по той причине, что бетон быстро схватывается и просто усилием рук человека бруски не вынуть. Их нужно как минимум отпилить.
Древняя технология показана на этих скринах из видео. Брали опалубку. Для отливки массивных блоков опалубка в нижней части требовала сквозного крепления через всю толщу кладки в виде стяжки из бруска. После затвердевания состава, опалубку снимали, но состав был не совсем в нашем понимании бетон. Этот геобетон каменел медленно и образовывал корку на поверхности. А т.к. внутри массы еще были пластичные, то они выдавливались под собственным весом в эти отверстия в виде «сосков», боссов.
Небольшие блоки не требовали фиксации нижней части опалубки через сквозной брусок, т.к. давление масс в них было небольшим и опалубку просто подпирали стойками и длинными шестами.
Для придания фаски кладки (так эстетичнее смотрится кладка) и для герметизации, что бы состав не просачивался в щели, строители стыки опалубки промазывали глиной. Она не прилипала к каменной массе, но оставляла след.
По этой технологии встречался брак. Именно по-этому мы видим столько вмятин на блоках в кладке в Перу. Об этом я писал здесь
Здесь на фотографии, в Саксайуамане строители допустили ошибку. Видимо, рано сняли щит опалубки и слишком тонкая корка, оболочка не выдержала и массы поплыли. Их подобрали, но вот такая рваная поверхность, как бы оплавленная – осталась.
Автор на видео выше залил стену для террасы в виде полигональной кладки, используя только листы сотового поликарбоната и подпорки в виде труб:
Здесь автор немного схитрил и приклеил боссы на свои блоки. Но сделал это он для демонстрации как это было в прошлом. Бетон твердеет во всем своем объеме, а геобетон в Перу твердел с поверхности. И внутренние массы могли выдавливаться сквозь прокол в корке.
Т.е. еще раз: в том месте, где у строителя была зафиксирована опалубка сквозными стяжками – бетон выдавился, образовав подобие боссов как в кладке в Перу. В общем рекомендую посмотреть этот ролик, а так же его вторую часть там же на канале автора
Есть еще одно интересное видео, где говорится про Осирион в Египте. Автор утверждает, что и там это все сделано по бетонной технологии:
На видео есть интересное упоминание про один дольмен:
Дольмен в поселке Джубга. Видны боссы как и в полигональной кладке в Перу. Их отливали по такой же технологии. Более подробно про эту версию я писал здесь
«Босс» в другом дольмене. И этот пример, как видно, не единственный.
Данная версия мне кажется вполне логичной и убедительной. Бетонный способ литья или формовки древностей из геобетона, не затвердевших минеральных туфов по типу пудостского камня и т.д. – это самый оптимальный прием строительства.
К тому же, эта бетонная версия дополняется информацией с сайта проекта “ИСИДА”:
Статья Крузер. А.: К вопросу о происхождении материала блоков, слагающих стены крепости Саксайуаман в Куско (Перу). Сайт
Подробнее
***
Ответы на возражения скептиков, на чьи вопросы я отвечал в ЖЖ и в разных группах в соцсетях и на Яндекс.Дзен:
>>Была ли опалубка или нет?<<
Да, была. Какая именно – можно догадаться, но точно не узнаем.
>>Как добивались плотного прилегания блоков друг к другу?<<
Как на видео. Последовательность заливки может быть такая: Отливаем, формуем каждый блок отдельно в стене, оставляя пустые места между ними. Т.е. несвязанные друг с другом блоки в одной стене. Ждем 2 дня их схватывания, снимаем опалубку, переносим в пустые места и заполняем массой пространство между ними. Получается, за 4 дня мы залили 1 слой. Иногда смекалка решает все, а не поиск вопросов ради вопросов. Более подробно с разбором фотографии – ниже.
>>Как добились ровных граней блоков?<<
В полигональной кладке нет ровных граней, даже внутри. Лицевые грани – вздуты. Это либо расширение масс, либо блоки раздувались под массой вышестоящих и под весом собственной массы. Т.к. внутри они все еще оставались пластичные. Каменеть начинали с корки на поверхности из-за реакции с СО2 воздуха. Газам труднее попасть внутрь и там процессы каменения длятся медленнее.
>>Есть ли какие то расчеты по пределу текучести таких блоков?<<
Я не НИИ геологии или инженерно-строительный институт. Займитесь этим вопросом.
>>Как переносили такие блоки?<<
Переносили только массы для отливки, формовки. Сами блоки отливали/формовали на месте в кладке. Этим и достигалось такое качество.
>>Но тогда почему не слепили монолит?<<
- Возможно была зависимость от доставленного объема масс или от того, сколько замесят “бетонщики”. Разный размер блоков об этом говорит.
- Повышенная сейсмоустойчивость такой кладки.
>>Посмотрите на фото кладки в Саксауамане и найдите последовательность заливки блоков. Слоев нет<<
Слои проследить можно, они не горизонтальные, а плавают.
>>Если из массы можно формовать наклонные плоскости, то никаких боссов, выступов и отливок – не будет! Масса либо держит форму, либо под действием собственного веса растекается во все стороны.<<
Эти массы – не совсем обычный бетон. Они схватывались не во всем своем объеме. Реакция с СО2 воздуха шла с поверхности материала. Образовывалась корка. Опалубку снимали, выдергивали из материала шпильки крепления этой опалубки (или просто деревянные бруски). И в этот “прокол” выдавливалась внутренняя масса, которая еще не успела окаменеть. Посмотрите видео в этой статье – там про это рассказано.
>>Боссы – это зацепы для подъема блоков<<
Зацепы на блоках должны быть сверху или по центру, но не снизу блока. Он неусточив при этом и перевернется при подъеме.
Можете провести опыт: взять пачку сока или молока (в тетрапаке), подложить под нее веревки (имитация боссов-зацепов, которые снизу блока) и начать поднимать. Пачка сразу перевернется, либо Вам придется ей умело балансировать на уровне циркового артиста. Это Вы можете понять? А если зацепить пачку за верх – то подъем будет устойчив. Скажете, что верхние боссы отбили, но тогда почему нижние оставили?
Есть такая версия:
Евгений Берзин в группе:
И снова по поводу боссов.
На снимке хорошо всем известного “Храма Солнца” мы наблюдаем боссы непривычно больших размеров. Кроме того наблюдаем выпуклые полосы неправильной формы, которые тянутся к этим боссам. Лично у меня создается впечатление, что древние строители погружали некий инструмент в пластичное тело большого блока и двигали его слева-направо с целью максимального прижатия большого блока к маленькому, вертикальному. В принципе, такого рода следы встречаются крайне редко, но, в данной ситуации, скорее всего, данное действие было оправдано.
Мой комментарий:
А чем Вас не устраивает версия, что боссы – это выдавленный, еще не схватившийся материал внутри блока? А выдавился он через отверстия для крепления опалубки (после снятия стяжек). Современных примеров аналогий у монолитчиков – множество.Зачем нужно было двигать блок, если материал и так пластичный? Он отлично повторит плоскость соседнего, уже затвердевшего.
Перу. Ольянтайтамбо.
Эта фотография и сам мегалитический объект показательны тем, что рассказывают нам как происходила заливка материала.
Вы видим шесть огромных монолита и пять узких блоков, которые заполняют пространство между ними.
Делали так: отливали каждый большой монолит по-отдельности, но в плоскости этой «стены» (или что в этом мегалите предполагалось). Т.е. опалубка стояла с четырех сторон каждого блока. Когда как минимум два мегалита были готовы, ставили опалубку в их плоскость и заливали узкое свободное пространство.
Боссы, «соски» есть и на узких блоках, это значит, что опалубка была высокой и чтобы ее зафиксировать – ее стягивали шпильками или просто сквозными брусками. Потом их выдергивали из еще внутри не затвердевшей массы. Затвердевала масса пока только снаружи, покрываясь коркой, т.к. это был не бетон, который набирает прочность сразу во всем своем объеме, а эти массы геобетона реагируя с СО2 атмосферы – каменели именно с поверхности. И далее внутренняя пластичная масса выдавливалась в этот «прокол». Образовывался босс.
***
Для меня материал этой и предыдущей статьи ставят точку в разъяснении технологии и в ответах на загадки строительства древними полигональной кладки. Если у кого-то остались вопросы, попробуйте еще раз прочесть статьи, посмотреть видео и задать конструктивный вопрос в комментариях без высказываний: «не читал, но осуждаю», «бред», «не верю» и т.д…
***
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