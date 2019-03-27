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Всех под нож

06:52. 27 марта 2019 Просмотров - 58 Один комментарий Опубликовал:


Батька Лукашенко на животноводческой ферме, куда он внезапно наведался, не дав чиновникам время на подготовку.
Прокомментировал увиденное Лукашенко в своем неповторимом стиле.



По итогам демонстрации был уволен губернатор Могилевской области + анонсированы "репрессалии" против других местных чиновников.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4876175.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, сельское хозяйство, юмор

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Всех под нож
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Один комментарий»

  • 2679 711
    Satana666 27 марта 2019 в 11:19 Ссылка
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    Молодец, показательную порку устроил. Путин так не может, хоть бы раз проехал не той дорогой, а то возят его по городам, асфальтируют по его маршруту, дома банерами прикрывают. А сверни с маршрута и застрянет его Аурус или колёса отвалятся.

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