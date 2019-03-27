Всех под нож

Батька Лукашенко на животноводческой ферме, куда он внезапно наведался, не дав чиновникам время на подготовку.Прокомментировал увиденное Лукашенко в своем неповторимом стиле.По итогам демонстрации был уволен губернатор Могилевской области + анонсированы "репрессалии" против других местных чиновников.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4876175.html