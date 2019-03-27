Велосипедная военная пехота: восокомобильное сражение на колёсах

Велосипедная военная пехота исторически зарекомендовала себя как боеспособное, высокомобильное подразделение. Преимущества велоформирований были оценены самыми крупными армиями мира. Педальные боевые кони демонстрировали военные успехи наряду с моторами. Чем занимались велосипедные части на войне и как они вписались в век танков и авиации – в нашем материале.

1. Чем хорош велосипед на войне

Велобоец времен Франко-Прусской войны. /Фото: i.imgur.com

Военный опыт использования велосипедов продемонстрировал массу достоинств этого изобретения. Велосипедные подразделения передвигались значительно быстрее пехотинцев, причем фактически бесшумно. Велобойцы перевозили серьезные грузы, будучи совершенно независимыми от топливных поставок. Ремонт велосипедов в полевых условиях занимал не более получаса, не требуя при этом специальных навыков.

Велоустройства успешно использовались при десантировании и тыловых операциях. После приземления десантники в считанные секунды собирали велосипед и без лишнего звукового сопровождения выдвигались на позиции. Стоимость самого высококлассного велосипеда была намного ниже цены простого мотоцикла, при этом средняя скорость передвижения на плохих дорогах отличалась незначительно. Дозоры и опытные самокатчики могли разгоняться до 20 километров в час, преодолевая до 80 км в сутки.

Велосипедные подразделения отдельных армий получали на вооружение стрелковое ручное оружие, минометы, пулеметы, гранаты. Все это крепилось специальными кронштейнами к велосипедным рамам, амуницию перевозили на массивных багажниках. Велочасти вели бой на уровне обычной пехоты, маневрируя основными силами и неожиданно появляясь с разных направлений. Особенно ценились велобойцы в операциях преследования, во время подвижной обороны, нанесении внезапного удара. Однако, на эффективность этих подразделений в первую очередь влияла спортивная подготовка личного состава.

2. Первые самокатные войска и велосипедный бум

Французский солдат со складным велосипедом. /Фото: wwii.space

Первые достоверные упоминания об использовании велосипедов в военных целях относятся к периоду Франко-прусской войны (1870 год). Тогда посыльный французских войск умудрился добраться на велосипеде в осажденный Париж и передать своим важное донесение. Оценив преимущества и возможности велосипедных маневров, европейцы пополнили свои армии так называемыми самокатными формированиями.

К концу 19 века число военных велосипедистов в одной только Франции достигало 3 тысяч. Самые лучшие из них после сложных физических испытаний попадали на службу при Главном штабе. Французским офицером Анри Жераром даже был сконструирован складной велосипед, который военные велосипедисты несли за спиной как ранец, при этом руки оставались свободными для ведения стрельбы.

Подъем военного велосипедного производства стартовал в Первую мировую. Самокатные военчасти стали полноценными армейскими подразделениями всех противоборствующих сторон. 25 велосипедных рот сформировали русские, примерно по 120 тысяч велосолдат было у турок и немцев, порядка 100 тысяч — в Британии. Численность веловойск Бельгии и Франции достигала 150 тысяч бойцов. Британия, Австрия, Италия, Россия и Германия наладили собственное производство складных образцов. Когда военные действия перешли в «окопную» фазу, велобойцы были задействованы в операциях связи и разведки, осуществляли снабжение, эвакуировали раненых.

3. Русский боевой велосипед

Русский самокатчик. /Фото: content.onliner.by

Не осталась в стороне от нововведений и Российская империя. О велосипедах в военном деле князем Потемкиным даже была написана подробная работа. Опытная эксплуатация велотранспорта в нуждах российской армии начата еще в 1888 году. Создание самостоятельных велосипедных подразделений в армии России пришлось на 1897-й.

В 1913-м армейским генштабом инициировано централизованное снабжение велосипедами воинских частей. На тот момент себя зарекомендовали три крупнейшие велосипедные фабрики – московская «Дукс» Ю.А. Меллера и Ко, рижская «Россия» А. Лейтнера и «Матадор» в Ревеле, первые две из которых получили предложение о военном госзаказе. Были экстренно организованы испытания велосипедов, используемых иностранными армиями. Была неудачная попытка приобретения лицензии на производство велоустройств «Peugeot» с целью их модернизации в России. В итоге приняли решение довольствоваться собственными изобретениями.

Полевая радиостанция на велосипеде. /Фото: rucheek.by

Первоначально планировалось выпускать традиционные велосипеды, немного адаптированные к сложным условиям эксплуатации, потому как спецтребования к передвижным устройствам отсутствовали. Однако спустя несколько месяцев утвердили первое техусловие – складной механизм. К наиболее удачному военному образцу тех времен относят аппарат А. Базилевского, который имел простую конструкцию, отличаясь при этом высокой надежностью и скоростью складывания. В 1916 году начато производство модернизированных военных велосипедов «Дукс боевой». К концу 1917-го российской армии было передано более 3500 таких экземпляров.

4. Операции на велосипедах

Немецкие велосипедисты с пулемётом Максим на прицепе. /Фото: rucheek.by

Военная история зафиксировала ряд успешных операций при участии самокатных частей. Около 50 тысяч японских велосипедистов в условиях дефицита моторизированного транспорта принимали участие в оккупации Китая. А 20-тысячный десант самураев на велосипедах сумел со стороны джунглей подойти к тылу сингапурского гарнизона, чем помог захватить город. Тогда в плен было взято около 80 тысяч солдат. И немалую роль сыграла мобильность велобойцов.

Отличились велосипеды и в польской военной истории. В решающих боях польско-большевистской войны 1920 года участвовали велосипедисты, передавая распоряжения в качестве курьеров. Эффективную военную значимость продемонстрировали в 1939-м и велобойцы 25 Великопольского уланского полка в известном сражении при Краснобруде. Когда основная армия понесла тяжелейшие потери, в бой вступили велосипедисты, защитив стратегически важные позиции и отбросив врага.