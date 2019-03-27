Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 27 марта 2019

15:33. 27 марта 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:

Мирные жители просят открыть пункт пропуска на Счастьинском мосту

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Украинские боевики обстреляли поселок Глубокий из крупнокалиберной артиллерии

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Месяцы разочарований в ВСУ



Пресс-конференция перебежавшего на сторону Донецкой Народной Республики заместителя начальника режимно-секретного отдела областного военкомата Юрия Аушева.
Помимо служебных документов, прихватил с собой и секретную документацию куратора военкомата по линии СБУ.
Помимо идейных соображений толкнувших его на сотрудничество с ДНР, Аушев пожаловался на вопиющую коррупцию в ВСУ, которая демотивировала его.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ВСУ планируют использовать ударные БПЛА для провокации на КПП у Станицы

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 27 марта 2019

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ нанесли удар по окрестностям Горловки и открыли снайперский огонь

ВСУ нанесли удар по окрестностям Горловки и открыли снайперский огонь | Русская весна

Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб при обстреле поселка Доломитное на окраине Горловки украинскими войсками.

Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления НМ ДНР Даниил Безсонов.

«Несмотря на режим прекращения огня, в преддверии очередного раунда переговоров в Минске украинские боевики упорно продолжают обстреливать позиции Народной милиции.

Сегодня в 14.00 с направления подконтрольного ВСУ н. п. Новолуганское противник вел интенсивный снайперский огонь по нашим позициям недалеко от н. п. Доломитное.

В то же время минометчики 30-й механизированной бригады по приказу военного преступника Гараза обстреляли н. п. Доломитное из минометов калибром 120 мм.

Стоит отметить, что обстрел украинские боевики осуществляли с временной огневой позиции в непосредственной близости от жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры н. п. Новолуганское, прикрываясь таким образом мирными жителями. К большому сожалению, в рядах Народной милиции не обошлось без потерь.

В результате коварного огня противника погиб один защитник Республики. Выражаем семье погибшего искренние соболезнования.

Понеся потери, наши военнослужащие вынуждены были открыть огонь по переднему краю противника с применением вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями.

Снайпер противника был подавлен. Только после этого обстрел со стороны 30-й бригады прекратился.

Призываем международные организации не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут вразрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе».

Читайте также: Спецслужбы ДНР получили тысячи секретных документов ВСУ (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ситуация в районе на пункте пропуска “Золотое”

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...ФОТО) В конце марта 2016 года семья Андрушевичей... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к... если в течении марта не будет существенных ...
Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2016
...». 14:52 Сводка МО ДНР за 9 марта. 14:18 ...info Сводка МО ДНР за 9 марта Сводка МО ДНР за 9 марта ...то помочь ополчению, что ему делать? Может через музей Новороссии передать?... оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 08.03...
Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Экскурсия по «остаткам» ...предприятия Донецкой Народной Республики за март и апрель 2015 года поставили... тех, кто был призван в марте - апреле год назад. Подавляющее большинство...
Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Жительница ...Широкино. В феврале и марте 2015 года, в ходе...стороны силовиков: так, 17 марта был совершен умышленный подрыв,...отведено еще в начале марта, было использовано ВСУ 6...
Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2016
.... 15:02 Сводка МО ДНР за 11 марта. 14:57 ... Сводка МО ДНР за 11 марта Сводка МО ДНР за 11 марта ...Марина Ахмедова С 5 марта между силами ополчения ДНР и украинскими войсками...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 10.03...
Сводки от ополчения Новороссии 7 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Информация обновляется. Украина...Георгий Кратиров) стало известно 3 марта. Люди в военной форме ...видеозаписью был обнаружен в конце марта 2015 года. Судьба украинского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>