Сводки от ополчения Новороссии 27 марта 2019
- 19:08 Мирные жители просят открыть пункт пропуска на Счастьинском мосту.
- 18:59 Украинские боевики обстреляли поселок Глубокий из крупнокалиберной артиллерии.
- 18:09 Месяцы разочарований в ВСУ.
- 14:51 ВСУ планируют использовать ударные БПЛА для провокации на КПП у Станицы.
- 11:34 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 27 марта 2019.
- Вчера 21:00 ВСУ нанесли удар по окрестностям Горловки и открыли снайперский огонь.
- Вчера 20:33 Ситуация в районе на пункте пропуска “Золотое”.
Мирные жители просят открыть пункт пропуска на Счастьинском мосту
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Украинские боевики обстреляли поселок Глубокий из крупнокалиберной артиллерии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Месяцы разочарований в ВСУ
Пресс-конференция перебежавшего на сторону Донецкой Народной Республики заместителя начальника режимно-секретного отдела областного военкомата Юрия Аушева.
Помимо служебных документов, прихватил с собой и секретную документацию куратора военкомата по линии СБУ.
Помимо идейных соображений толкнувших его на сотрудничество с ДНР, Аушев пожаловался на вопиющую коррупцию в ВСУ, которая демотивировала его.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ планируют использовать ударные БПЛА для провокации на КПП у Станицы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 27 марта 2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ нанесли удар по окрестностям Горловки и открыли снайперский огонь
Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб при обстреле поселка Доломитное на окраине Горловки украинскими войсками.
Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления НМ ДНР Даниил Безсонов.
«Несмотря на режим прекращения огня, в преддверии очередного раунда переговоров в Минске украинские боевики упорно продолжают обстреливать позиции Народной милиции.
Сегодня в 14.00 с направления подконтрольного ВСУ н. п. Новолуганское противник вел интенсивный снайперский огонь по нашим позициям недалеко от н. п. Доломитное.
В то же время минометчики 30-й механизированной бригады по приказу военного преступника Гараза обстреляли н. п. Доломитное из минометов калибром 120 мм.
Стоит отметить, что обстрел украинские боевики осуществляли с временной огневой позиции в непосредственной близости от жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры н. п. Новолуганское, прикрываясь таким образом мирными жителями. К большому сожалению, в рядах Народной милиции не обошлось без потерь.
В результате коварного огня противника погиб один защитник Республики. Выражаем семье погибшего искренние соболезнования.
Понеся потери, наши военнослужащие вынуждены были открыть огонь по переднему краю противника с применением вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями.
Снайпер противника был подавлен. Только после этого обстрел со стороны 30-й бригады прекратился.
Призываем международные организации не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут вразрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ситуация в районе на пункте пропуска “Золотое”
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