Сводки от ополчения Новороссии 27 марта 2019

Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб при обстреле поселка Доломитное на окраине Горловки украинскими войсками.

Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления НМ ДНР Даниил Безсонов.

«Несмотря на режим прекращения огня, в преддверии очередного раунда переговоров в Минске украинские боевики упорно продолжают обстреливать позиции Народной милиции.

Сегодня в 14.00 с направления подконтрольного ВСУ н. п. Новолуганское противник вел интенсивный снайперский огонь по нашим позициям недалеко от н. п. Доломитное.

В то же время минометчики 30-й механизированной бригады по приказу военного преступника Гараза обстреляли н. п. Доломитное из минометов калибром 120 мм.

Стоит отметить, что обстрел украинские боевики осуществляли с временной огневой позиции в непосредственной близости от жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры н. п. Новолуганское, прикрываясь таким образом мирными жителями. К большому сожалению, в рядах Народной милиции не обошлось без потерь.

В результате коварного огня противника погиб один защитник Республики. Выражаем семье погибшего искренние соболезнования.

Понеся потери, наши военнослужащие вынуждены были открыть огонь по переднему краю противника с применением вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями.

Снайпер противника был подавлен. Только после этого обстрел со стороны 30-й бригады прекратился.

Призываем международные организации не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут вразрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе».

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