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ССО США расширяют свое присутствие по всему миру

16:08. 27 марта 2019 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:


О росте численности и интенсивности действий американских ССО.



В прошлом году уже выкладывал материал Global Research на эту тему – https://colonelcassad.livejournal.com/4328273.html "Глобальный рост сил специальных операций США"
Также рекомендую опять же прошлогодний материал на эту же тему – https://colonelcassad.livejournal.com/3995858.html "Глобальная роль американских ССО"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4876963.html

Метки: армия сша, Видео, глобализм, империализм, пентагон, спецназ, ССО, США

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