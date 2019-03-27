ССО США расширяют свое присутствие по всему миру
16:08. 27 марта 2019 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О росте численности и интенсивности действий американских ССО.
В прошлом году уже выкладывал материал Global Research на эту тему – https://colonelcassad.livejournal.com/4328273.html "Глобальный рост сил специальных операций США"
Также рекомендую опять же прошлогодний материал на эту же тему – https://colonelcassad.livejournal.com/3995858.html "Глобальная роль американских ССО"
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4876963.html