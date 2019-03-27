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Сенсационные открытия археологов в Арктике

09:56. 27 марта 2019 Просмотров - 209 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4386657.html

Метки: арктика, археология, Культура, наука, Север, цивилизация

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