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Сегодня пришли за Абызовым — когда придут за Чубайсом?

09:56. 27 марта 2019 Просмотров - 194 Один комментарий Опубликовал:

Вечером 26 марта лента новостей принесла следующее сообщение:

ФСБ задержала в Москве экс-министра Михаила Абызова за хищение ₽4 млрд

Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» подозревают в выводе похищенных денег за границу.

В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ, и подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

На звонки РБК по номерам телефона Абызова никто не ответил. Абызов в последнее время жил в Италии, рассказал РБК один из его знакомых. При этом другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России. «Вчера он был в Москве», — сообщил РБК знакомый бизнесмена.

РБК

Этот персонаж хорошо знаком читателями моего сайта. Ещё несколько лет назад о странной должности и не менее странной работе этого министра развернулась целая дискуссия. Честно говоря, до сих пор не понятно, чем занималось целое министерство и сам Михаил Абызов, которого на сайте Правительства называли весьма оригинально — просто «министр».

Должность «министра открытого правительства» — очень расплывчатое наименование с категорически неопределенным функционалом. В конце 2018 года в прессе появились статьи о том, что Михаил Абызов «связан с делом о мошенничестве с деньгами государственной Российской венчурной компании (РВК). Оффшорная компания и фонд, близкие к Михаилу Абызову, являлись крупнейшими инвесторами американской Alion Energy. По версии следователей, инвестиции оказались криминальными — и через Alion Energy у РВК было похищено 1,3 млрд рублей».

И вот он арестован в Москве по обвинению в том создании преступного сообщества, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Однако, в вышеупомянутых материалах газеты «Версия» 2018 г. говорилось следующее:

В июне по требованию Следственного комитета России (СКР) был арестован экс-директор департамента инвестиций и бывший член правления АО «Российская венчурная компания» (РВК) Ян Рязанцев.

Следователи считают, что он вместе с бывшим старшим советником Анатолия Чубайса в «Роснано» и партнером экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Михаилом Чучкевичем под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США вывели из страны вышеобозначенные 1,3 млрд рублей.

Интересно, что Михаил Абызов, до того как стать министром в 2012 году, входил в совет директоров Alion Energy. Он тогда представлял интересы зарегистрированной на Британских Виргинских островах Batios Holdings Limited, которая наряду с фондом Bright Capital, которому экс-министр передал в управление $200 млн, также являлась инвестором Alion Energy.

Источник: Версия

В связи с арестом Абызова хочется задать вопрос, ставший уже риторическим. А когда Чубайс?

Предлагаю вашему вниманию статью от 2016 г., рассказывающую о «работе» Михаил Абызова в Правительства Д.А.Медведева:

Правительство должно начинать экономию с себя

В информационном пространстве постоянно появляются материалы о том, что правительство ищет возможности экономии. Звучат разные цифры, которые потом опровергаются министрами. Как всегда озабоченность общественности вызывает желание «урезать» медицину, образование и другие социальные расходы. Военный бюджет, слава Богу, в сегодняшней ситуации ПОКА в безопасности. 

Между тем есть золотое правило – покажи пример. Говоришь об экономии, сокращаешь расходы и траты – начни с себя. Покажи пример и в этом. И вот тут можно сказать, что в правительстве Медведева есть множество источников и резервов для экономии средств налогоплательщиков.

Странное образование – правительство России. В нем можно найти лишнего министра, которого НИКАК не видит глава правительства Д.А. Медведев. Это министр открытого правительства М.А. Абызов. Поскольку, что такое «открытое правительство» и чем занимается его «министр открытого правительства», никто не понимает и объяснить не сможет, то на сайте правительства этот непонятный персонаж, у которого депутаты Госдумы просят проверить наличие американского гражданства (у него и его детей), обозначен ОЧЕНЬ СТРАННО. 

http://government.ru/gov/

Смотрите сами. Вот структура правительства. У каждого министра есть сфера действия, зона ответственности, отрасль экономики. Министр по развитию Дальнего Востока, министр природных ресурсов и экологии, министр юстиции.

И только М.А. Абызов обозначен просто и лаконично: Министр.

Я уже об этом «министре непонятно чего» говорил в Видеоблоге. Д.А. Медведев глава партии «Единая Россия», а по совместительству пока работающий главой правительства, много говорит об экономии  и необходимости «умерять аппетиты ведомств» при составлении бюджетов. Поможем Дмитрию Анатольевичу. У вас в правительстве есть министр, функции которого столь туманны и размыты, что даже на сайте правительства не могут быть отражены. Сократите Абызова и все его министерство – экономьте государственные деньги, средства налогоплательщиков.

Есть в правительстве и другие источники экономии. Мы в этом просто убеждены. У Д.А. Медведева 6 заместителей. Экономия на 15% вполне в духе времени. 

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/102104

Метки: блог

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Один комментарий»

  • 1440 1260
    mary 27 марта 2019 в 10:15 Ссылка
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    Кучненько пошли -Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы отправить экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера на 21 год в колонию строгого режима по обвинению в коррупции, сообщает агентство «РИА Новости»”-помните историю 2015года про преступную группировку в Коми,организованную губернатором в количестве 10 человек.
    П.С. вот где наберешься кадров,они все группами действуют,вот наш батя берет их с сыновьями желательно и опустошает карманы и через год отпускает тихо.
    Говорю же опоздали серые,фреди бьет первым.

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