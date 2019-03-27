Россия в 1927
09:58. 27 марта 2019 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Соловецкий тюремный лагерь (Слон)
IV Всесоюзный съезд Советов в Москве
Постановка Таировым «Антигоны» Вальтера Газенклевера в Камерном театре
Аукцион фамильных драгоценностей царской семьи в Москве
Бухара. Государственные курьеры перед отъездом в Хиву
Сталин хлопает в ладоши на собрании
Торжества в Ленинграде в день десятой годовщины революции
Демонстрация в день десятой годовщины революции. Москва
Лев Троцкий после исключения из коммунистической партии будет выслан в Алма-Ату
Москва. Биржа труда
Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин на отдыхе
Москва, Дворец профсоюзов
Михаил Бородин (второй слева), советский советник в Китае и генерал Чан Кайши (третий слева) на последней конференции, посвященной ситуации в стране
Михаил Бородин, советский агитатор в Китае
Спортсменки маршируют по Красной площади
Семен Михайлович Буденный
Строительство Уралмаша в Свердловске
Ликвидация английской шпионской организации в Ленинграде. На скамье подсудимых служащий Балтфлота Куницын с женой и капитан дальнего плавания А.И. Гойер, осужденные за работу британскую разведку
У Мавзолея
Члены Реввоенсовета СССР. Якир, Егоров, Каменев, Ворошилов, Буденный, Левандовский
Крестьянская семья включает свою первую электрическую лампочку
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СЛОН – наколка на четырёх фалангах пальцев рук, значение:
Соловецкий
Лагерь
Особого
Назначения
Позже появилось ещё одно значение:
С малых
Лет
Одни
Несчастья