Главная » История, Творчество

Россия в 1927

09:58. 27 марта 2019 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал:



Соловецкий тюремный лагерь (Слон)


IV Всесоюзный съезд Советов в Москве


Постановка Таировым «Антигоны» Вальтера Газенклевера в Камерном театре


Аукцион фамильных драгоценностей царской семьи в Москве


Бухара. Государственные курьеры перед отъездом в Хиву


Сталин хлопает в ладоши на собрании


Торжества в Ленинграде в день десятой годовщины революции


Демонстрация в день десятой годовщины революции. Москва


Лев Троцкий после исключения из коммунистической партии будет выслан в Алма-Ату


Москва. Биржа труда


Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин на отдыхе


Москва, Дворец профсоюзов


Михаил Бородин (второй слева), советский советник в Китае и генерал Чан Кайши (третий слева) на последней конференции, посвященной ситуации в стране


Михаил Бородин, советский агитатор в Китае


Спортсменки маршируют по Красной площади


Семен Михайлович Буденный


Строительство Уралмаша в Свердловске


Ликвидация английской шпионской организации в Ленинграде. На скамье подсудимых служащий Балтфлота Куницын с женой и капитан дальнего плавания А.И. Гойер, осужденные за работу британскую разведку


У Мавзолея


Члены Реввоенсовета СССР. Якир, Егоров, Каменев, Ворошилов, Буденный, Левандовский


Крестьянская семья включает свою первую электрическую лампочку

Источник: https://humus.livejournal.com/6537200.html

Метки: история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Предсказания и пророчества о будущем России
...которая  смогла  бы  сломить  Россию.      Россия  всё  сметёт  на  своём...годах  признает  полное  превосходство  РоссииРоссия  вновь  станет  сильной  ... соответствующие  задачам,  стоящим  перед  Россией. Россия  -   это  общемировой  локомотив  развития...
РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ О БУДУЩЕМ РОССИИ.
..., которая смогла бы сломить Россию. Россия всё сметёт на своём пути...х годах признает полное превосходство РоссииРоссия вновь станет сильной и могучей... потенциалу соответствующие задачам, стоящим перед Россией. Россия - это общемировой локомотив развития, ...
НТВ без НТВшников: Отклики на передачу «Россия без русских» В.А. Чудинов
... воспитанных самым знаменитым геем России Андреем Таубманом-Черкизовым, многие...ростовщических отношений в дореволюционной России и современной Великобритании. Славяно... в России деньги!» Получается, что обворовывание России – еще полдела. Россию, оказывается...
Население России: шокирующая статистика
... финансовыми услугами. Большинство населения России сосредоточено в треугольнике, вершинами ...Страны Африки - 25,7% Россия - 42,2% Россия занимает второе место в...Талабани приветствовал это решение руководства России. Россия предоставила Венесуэле заём в $...
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
...самой большой проблемой в России является правительство России Партийное строительство, деятельность...большой проблемой в России является правительство России. Другой такой большой...большой проблемой в России является правительство России. Другой такой большой...
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ - «РОССИЯ В РОССИИ»! УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ РОССИИ
... ценностей России путем формирования «Государственного Казначейства России» и «Государственного Банка России»; -...во все сферы бытия России. В России следует немедленно приступить к... территориальных излишеств у России; - со стороны России в форме ЦФ ...

Один комментарий»

  • 19100 16644
    Вячеслав 27 марта 2019 в 10:49 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    СЛОН – наколка на четырёх фалангах пальцев рук, значение:
    Соловецкий
    Лагерь
    Особого
    Назначения

    Позже появилось ещё одно значение:
    С малых
    Лет
    Одни
    Несчастья

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>