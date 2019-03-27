Россия продвигает глобальное использование своей альтернативы SWIFT

Как стало известно, 19 марта российские законодатели поддержали идею о международном использовании российской системы, которая представляет собой альтернативу глобальной сети по передаче финансовых сообщений SWIFT. Она разрабатывалась страной для устранения риска, который несут западные санкции.

Москва провела переговоры с Китаем, Индией, Ираном и Турцией о совместном использовании российской системы обмена финансовыми сообщениями, заявил Анатолий Аксаков, который возглавляет Российскую банковскую ассоциацию и Финансовый комитет нижней палаты парламента

«Поскольку система доказала свою жизнеспособность и эффективность, она привлекает интерес со стороны как российских, так и зарубежных игроков. В связи с этим предлагается предоставить любому юридическому лицу, как российскому, так и иностранному, возможность её использовать», – пояснил Аксаков.

Дума в первом чтении дала «зелёный свет» предложенному Аксаковым законопроекту. Теперь он должен пройти ещё два чтения в Думе и получить поддержку президента Владимира Путина, чтобы стать законом.

Напомним, Москва начала разработку альтернативы бельгийскому сервису SWIFT ещё в 2014 году после шока, вызванного первым раундом западных санкций против России, которые были введены за присоединение Крыма и её роль в украинском кризисе. В условиях растущей геополитической напряжённости Россия опасалась быть отрезанной от мировой финансовой системы, как это произошло с Ираном в 2012 году. В минувшем ноябре SWIFT снова отключил некоторые иранские банки, заявив, что этот шаг был сделан «в интересах стабильности и целостности глобальной финансовой системы».

Как сообщила в прошлом году глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, Россия создала систему, которая может заменить SWIFT и «свести на нет» риски того, что страна будет исключена из глобальной сети. Выступая в Думе 19 марта, Аксаков заявил, что более 400 компаний, большинство из которых являются российскими, присоединились к замещающей SWIFT системе.

«Это, очевидно, позволяет нам решать вопросы, связанные с давлением санкций», – отметил Аксаков.

SWIFT, что означает Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, было основано в 1973 году и объединяет более 11 тысяч учреждений, расположенных в более чем 200 странах и территориях, говорится на его веб-сайте.

По словам Аксакова, Москва также заинтересована в присоединении к российской системе арабских стран и готова начать переговоры о создании коммутатора, который бы связывал российскую систему с европейской.

Центральный банк воздержался от комментариев ввиду «недели молчания» в преддверии заседания совета директоров 22 марта, на котором, как ожидается, он сохранит ключевую процентную ставку на уровне 7,75 процента.

Источник: http://mixednews.ru/archives/147661?utm_referrer=httpszen.yandex.com