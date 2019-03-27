1. "Россия должна уйти из Венесуэлы" (с) Дональд Трамп2. " Отправка российских войск в Венесуэлу нежелательная провокация. Мы призываем Россию сегодня прекратить всякую поддержку режима Мадуро и признать законного президента Хуана Гуайдо (с) Майк ПенсКак это напоминает призывы 2015-2016 года вывести российские войска из Сирии. Есть обоснованное мнение, что Россия не уйдет из Венесуэлы. Как и Китай.Несколько ранее Россия уже заявила, что ее военные находятся в Венесуэле абсолютно законно в рамках соглашений о военно-техническом сотрудничестве, поэтому Россия не намерена потворствовать планам США по свержению режима Мадуро.США в ответ продолжают пугать, что рассматривают все варианты, в том числе и силовые.Китай официально поддержал Россию в размещении военных в Венесуэле заявив, что суверенные страны Южной Америки сами должны определять, кого и зачем приглашать и сотрудничать с теми, с кем считают выгодными.Кроме того, Китай прямо заявил, что латиноамериканские дела не являются делами одной страны, а Латинская Америка не является задним двором США.Вполне понятно, что особых перспектив добиться осуждения России через СБ ООН или хотя бы ее изоляции у США конечно же нет.Китай намерен бороться за свои позиции в Южной Америке и противодействовать попыткам США узаконить свои фантазии о доктрине Монро 2.0PS. На заглавной фотографии Трамп на встрече с женой Гуайдо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4877531.html