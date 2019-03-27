Разные технологии изготовления полигональной кладки
10:47. 27 марта 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Многие историки и просто читатели утверждают, что полигональная кладка в Перу изготовлена методом механической обработки камней и подгонки блоков одного под другой. Что древним строителям достаточно было иметь простые инструменты и ловкие руки с небольшим опытом, что бы изготовить такое:
Археологический древний комплекс Типон. Находится в 30 километрах от Куско. Здесь находится несколько уровней террас.
Нижняя и верхняя части сложены по типу полигональной кладки. Но сами блоки явно отличаются по качеству от того, что мы привыкли видеть в фотографиях на эту тему. Камни грубо обработаны вручную. Видны следы сколов. Особенно на кладке в верхнем сооружении.
Грубую обработку камней особенно хорошо видно на этой фотографии. Зазоры между блоками заполнены мелкими камнями. Ширина швов между блоками говорит, что именно эту полигональную кладку выполняли ручной механической обработкой камней. Точность подгонки блоков при этом будет именно такая.
Хотя, есть версия, что этот объект – недалекая по времени реставрация, конец 19в., начала 20в.
Это все очень похоже именно на реконструкцию. Либо на работу поздних индейцев, когда уже были утеряны технологии создания полигональной кладки с криволинейными поверхностями и отсутствием зазоров между блоками.
Какой замысел был у строителей этих террас? Для чего такие затраты в материале и работе?
Хотя, в Типоне встречаются участки и настоящей качественной полигональной кладки, вот пример:
Слева к плотно подогнанным блокам пристроена более примитивная кладка. А блоки по центру фотографии выглядят как окаменевший пластилин.
Источник
Ниже предлагаю другие примеры, которые позволят понять разницу между полигональной кладкой, которую изготавливали методом формовки и псевдополигональной – сложенной по технологии ручной обработки и подгонки блоков:
Кладка в Выборге и кладка в Перу. Я не понимаю, как можно утверждать, что это все выполнено по одной технологии механической обработки камня? Явно технологии разные. Прием получения не стандартизированных блоков один. Возможно, он придает большую сейсмоустойчивость кладке. Но то, что кладка выглядит на порядок необычнее, чем просто сложить прямоугольные блоки – это точно.
Кладка из не прямоугольных блоков в Кроншдате. И кладка в Перу. Аналогичное сравнение. Механически не добиться высокой точности подгонки блоков кто бы что не говорил. Отбитые поверхности блоков при механической обработке будут всегда говорить об этом. Скептики скажут, что в Перу их еще и шлифовали! Некуда было девать время и жизни рабочих?
Делфи, Греция. Изготавливали такую явно путем механического обработки камня. Щели между блоками огромные, сколы на блоках. Да,труб титанический, но не фантастические технологии. Греция – сейсмический район. Возможно, именно по причине повышенной сейсмоустойчивости такого типа кладки построили именно полигональную.
Остатки крепости Бомарсунд, Финляндия. Все та же грубая обработка камня. Хоть это и гранит, имеющий большую твердость и который не так легко обрабатывать – для улучшения фортификационных показателей крепости строители применили именно его. Небольшая деталь: если приглядеться, то можно заметить на фотографии слева нижняя кладка выполнена более качественно, почти как в Перу, с отсутствием зазоров. И все потому, что блоки прямоугольные. Их легче подогнать друг под друга. Там где кладка полигональная – качество ниже, видны огромные щели.
Все возражения скептиков, что полигональная кладка – это труд камнетесов, разбивается о ряд примеров ниже. Например, об этот пример:
Угловая полигональная кладка.
Если эти блоки изготавливались методом механической обработки, то кто сможет объяснить: как могли изготовить такие угловые блоки? И, главное: зачем? Это же сколько отходов породы будет при таком изготовлении? А подогнать такой угловой огромный блок – занятие еще сложнее. Гораздо легче сложить угол как это делают современные строители – блок на блок.
Следующий пример:
Криволинейная поверхность соприкосновения блоков с имеющейся кромкой на полигональной кладке. При механической обработке обработать два разных блока с одинаковой кривизной поверхности их соприкосновения – это только на оборудовании. Вручную – на грани фантастики. И зачем кромку оставили? Авот, если отталкиваться от технологии формовки этих блоков из тестоподобной пластичной массы, то все объяснимо.
Об этой версии я писал здесь
Еще пример криволинейных сопряжений разных блоков. Точность – феноменальная.
Ну, и, как говорят, «вишенка на торте» для тех, кто еще сомневается в пластилиновой технологии изготовления полигональной кладки. Запечатлена деревянная палка, скрепляющая блоки в Мачу-Пикчу:
Обведена кромка, выдавливания породы, которая обволакивает деревянную палку. Для меня вопрос того что это именно формовка блоков из пластичной массы а не механическая обработка породы – закрыт!
Снимок этого места в кладке в увеличении. Это место в кладке видимо специально оставили в виде окна
Но это еще не все. Предлагаю посмотреть еще одну аналогию. Проведен эксперимент:
Взяли гипс, замешали вот такой «гипсовый пластилин». Слепили блоки и сложили в полигональную кладку в миниатюре. Приподнятая кладка после затвердевания гипса. Образовались щели – блоки не слиплись. Блоки свободно вываливаются
Источник
В комментариях очень часто задают вопросы:
1. Как могли придавать такие формы блокам, если это литье? Что за опалубка?
Ответ: в очередной раз повторяю – это не литье! Это формовка пластичных масс, на подобии пластилина, густого теста (известкового). То, что блоки в Саксайуамане именно из известкового теста – доказанный факт на основании взятых проб. Придать массам наподобие пластилина любую форму очень легко. Инструмент: пилы, струны (даже текстильные), шпатели, плоские элементы.
2. Как опалубка могла выдерживать массы под 100 тонн? Никакие деревянные подпорки не выдержат таких нагрузок!
Ответ: при пластичных массах не будет таких колоссальных нагрузок на опалубку. Это не жидкость, Массы сами сохраняют свою форму. Опалубка нужна для контроля геометрии и для предотвращения опрокидывания кладки в случае ошибки рабочих. К тому же, сами блоки при наборе прочности – увеличивались в размерах, раздувались как бочонки. Об этом говорят эти примеры:
Раздутые как бочонки блоки и на правой фотографии: ошибка при формовке или установке опалубки, когда массы блоков поплыли. Думаю, лишнее убрали, но этот брак решили не устранять.
Остается вопрос: что такое «соски» на блоках, почему их не срубали. Но об этом – в следующей части…
***
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Археологический древний комплекс Типон. Находится в 30 километрах от Куско. Здесь находится несколько уровней террас.
Нижняя и верхняя части сложены по типу полигональной кладки. Но сами блоки явно отличаются по качеству от того, что мы привыкли видеть в фотографиях на эту тему. Камни грубо обработаны вручную. Видны следы сколов. Особенно на кладке в верхнем сооружении.
Грубую обработку камней особенно хорошо видно на этой фотографии. Зазоры между блоками заполнены мелкими камнями. Ширина швов между блоками говорит, что именно эту полигональную кладку выполняли ручной механической обработкой камней. Точность подгонки блоков при этом будет именно такая.
Хотя, есть версия, что этот объект – недалекая по времени реставрация, конец 19в., начала 20в.
Это все очень похоже именно на реконструкцию. Либо на работу поздних индейцев, когда уже были утеряны технологии создания полигональной кладки с криволинейными поверхностями и отсутствием зазоров между блоками.
Какой замысел был у строителей этих террас? Для чего такие затраты в материале и работе?
Хотя, в Типоне встречаются участки и настоящей качественной полигональной кладки, вот пример:
Слева к плотно подогнанным блокам пристроена более примитивная кладка. А блоки по центру фотографии выглядят как окаменевший пластилин.
Источник
Ниже предлагаю другие примеры, которые позволят понять разницу между полигональной кладкой, которую изготавливали методом формовки и псевдополигональной – сложенной по технологии ручной обработки и подгонки блоков:
Кладка в Выборге и кладка в Перу. Я не понимаю, как можно утверждать, что это все выполнено по одной технологии механической обработки камня? Явно технологии разные. Прием получения не стандартизированных блоков один. Возможно, он придает большую сейсмоустойчивость кладке. Но то, что кладка выглядит на порядок необычнее, чем просто сложить прямоугольные блоки – это точно.
Кладка из не прямоугольных блоков в Кроншдате. И кладка в Перу. Аналогичное сравнение. Механически не добиться высокой точности подгонки блоков кто бы что не говорил. Отбитые поверхности блоков при механической обработке будут всегда говорить об этом. Скептики скажут, что в Перу их еще и шлифовали! Некуда было девать время и жизни рабочих?
Делфи, Греция. Изготавливали такую явно путем механического обработки камня. Щели между блоками огромные, сколы на блоках. Да,труб титанический, но не фантастические технологии. Греция – сейсмический район. Возможно, именно по причине повышенной сейсмоустойчивости такого типа кладки построили именно полигональную.
Остатки крепости Бомарсунд, Финляндия. Все та же грубая обработка камня. Хоть это и гранит, имеющий большую твердость и который не так легко обрабатывать – для улучшения фортификационных показателей крепости строители применили именно его. Небольшая деталь: если приглядеться, то можно заметить на фотографии слева нижняя кладка выполнена более качественно, почти как в Перу, с отсутствием зазоров. И все потому, что блоки прямоугольные. Их легче подогнать друг под друга. Там где кладка полигональная – качество ниже, видны огромные щели.
Все возражения скептиков, что полигональная кладка – это труд камнетесов, разбивается о ряд примеров ниже. Например, об этот пример:
Угловая полигональная кладка.
Если эти блоки изготавливались методом механической обработки, то кто сможет объяснить: как могли изготовить такие угловые блоки? И, главное: зачем? Это же сколько отходов породы будет при таком изготовлении? А подогнать такой угловой огромный блок – занятие еще сложнее. Гораздо легче сложить угол как это делают современные строители – блок на блок.
Следующий пример:
Криволинейная поверхность соприкосновения блоков с имеющейся кромкой на полигональной кладке. При механической обработке обработать два разных блока с одинаковой кривизной поверхности их соприкосновения – это только на оборудовании. Вручную – на грани фантастики. И зачем кромку оставили? Авот, если отталкиваться от технологии формовки этих блоков из тестоподобной пластичной массы, то все объяснимо.
Об этой версии я писал здесь
Еще пример криволинейных сопряжений разных блоков. Точность – феноменальная.
Ну, и, как говорят, «вишенка на торте» для тех, кто еще сомневается в пластилиновой технологии изготовления полигональной кладки. Запечатлена деревянная палка, скрепляющая блоки в Мачу-Пикчу:
Обведена кромка, выдавливания породы, которая обволакивает деревянную палку. Для меня вопрос того что это именно формовка блоков из пластичной массы а не механическая обработка породы – закрыт!
Снимок этого места в кладке в увеличении. Это место в кладке видимо специально оставили в виде окна
Но это еще не все. Предлагаю посмотреть еще одну аналогию. Проведен эксперимент:
Взяли гипс, замешали вот такой «гипсовый пластилин». Слепили блоки и сложили в полигональную кладку в миниатюре. Приподнятая кладка после затвердевания гипса. Образовались щели – блоки не слиплись. Блоки свободно вываливаются
Источник
В комментариях очень часто задают вопросы:
1. Как могли придавать такие формы блокам, если это литье? Что за опалубка?
Ответ: в очередной раз повторяю – это не литье! Это формовка пластичных масс, на подобии пластилина, густого теста (известкового). То, что блоки в Саксайуамане именно из известкового теста – доказанный факт на основании взятых проб. Придать массам наподобие пластилина любую форму очень легко. Инструмент: пилы, струны (даже текстильные), шпатели, плоские элементы.
2. Как опалубка могла выдерживать массы под 100 тонн? Никакие деревянные подпорки не выдержат таких нагрузок!
Ответ: при пластичных массах не будет таких колоссальных нагрузок на опалубку. Это не жидкость, Массы сами сохраняют свою форму. Опалубка нужна для контроля геометрии и для предотвращения опрокидывания кладки в случае ошибки рабочих. К тому же, сами блоки при наборе прочности – увеличивались в размерах, раздувались как бочонки. Об этом говорят эти примеры:
Раздутые как бочонки блоки и на правой фотографии: ошибка при формовке или установке опалубки, когда массы блоков поплыли. Думаю, лишнее убрали, но этот брак решили не устранять.
Остается вопрос: что такое «соски» на блоках, почему их не срубали. Но об этом – в следующей части…
***
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