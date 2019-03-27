«Потемкинские деревни». Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Как будут повышать производительность труда в России?

Регионам России выделят 2 миллиарда рублей на повышение производительности труда. Средства будут направлены на создание региональных центров компетенций, которые будут заниматься переобучением сотрудников предприятий, задействованных в реализации нацпроектов. Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Юрьевич Катасонов поговорит на эту и другие темы.



Куда приведут Россию экономические реформы и новые нацпроекты? Что будет с долларом, рублем и юанем? В чем заключается мистика современных финансов? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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