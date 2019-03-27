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ФСБ «выманила» Абызова в Россию с помощью «влиятельного человека»

09:30. 27 марта 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:
ФСБ «выманила» Абызова в Россию с помощью «влиятельного человека» | Русская весна

Дело бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова может не ограничиться обвинениями, предъявленными ему вечером 26 марта.

Задержанный экс-чиновник может быть связан с еще несколькими эпизодами, которые сейчас расследуют правоохранительные органы. По сообщению Следственного комитета, экс-министра без портфеля обвиняют в том, что, уже находясь на высоком посту, он создал и возглавил преступное сообщество, которое занималось хищением средств энергетических компаний и выводом денег за рубеж через офшоры. Нанесенный ущерб оценивается в 4 млрд рублей.

Без портфеля, но состоятельный

Михаил Абызов, которого называют одним из ближайших соратников Анатолия Чубайса в его бытность главой РАО ЕЭС, был с 2012 по 2018 год не только министром «Открытого правительства», но и самым богатым членом кабмина. Его состояние Forbes оценивал в $600 млн, а в числе основных активов называлась группа RU-COM, в которую входят электроэнергетические («Сибэко», «Элсиб») и сельскохозяйственные («Копитания») компании. После расформирования «Открытого правительства» в мае 2018-го Михаил Абызов много времени проводил за границей.

«Возвращаться в Россию он не решался, поскольку в сферу внимания следственных органов уже попало дело, с которым он косвенно связан», — рассказал «Известиям» источник, близкий к правоохранительным органам.

Собеседник «Известий», близкий к правительству, подтвердил, что следственные органы уже проявляли интерес к Михаилу Абызову и приближенным к нему структурам, в том числе по поводу подозрения в мошенничестве при кредитовании.

Действительно, в марте 2016-го было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования против руководства компании «Группа Е4», которая входила в группу RU-COM Михаила Абызова и которую он продал за год до признания ее банкротом в 2015 году. Кредиторами выступили Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, которым структуры задолжали более 33 млрд рублей.


Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Источник «Известий», близкий к правоохранительным органам, уточнил: вдали от России Абызова удерживало и расследование о выводе из Российской венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США.

По этому делу летом прошлого года были задержаны бывший старший советник Анатолия Чубайса в «Роснано» и близкий друг Абызова Михаил Чучкевич, а также экс-директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев. 15 марта Чучкевич был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, но друзья предупреждали Абызова: возвращаться на родину пока не стоит.

«Его сюда „выманили“. Причем в этой операции был задействован и один из влиятельных людей, которому Абызов сильно доверял и который сказал ему, что „всё нормально“.

Неделю назад он прилетел, никаких действий в свой адрес не увидел и успокоился. Во вторник его привезли в Следственный комитет», — рассказал собеседник «Известий», близкий к правоохранительным органам.

Учтут по всем статьям

Статьи, по которым Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело, серьезные. Фигурантам дела — помимо Абызова обвинение предъявлено Николаю Степанову, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Александру Пелипасову и Сергею Ильичеву — грозит в том числе ст. 210 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе». Наказание по ней может достигать 20 лет.

Как сообщили в СК, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

По данным следствия, Абызов совершил хищение денежных средств этих компаний в размере 4 млрд рублей и вывел все эти средства за рубеж. По оценкам следователей, действия группы поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

Прежде всего речь идет о Новосибирской области, сообщили «Известиям» в СК.

Пока подтверждений о том, что Абызов может быть привлечен по другим делам, нет. Большинство источников связывает уголовное преследование с деятельностью на поприще энергетики в качестве ближайшего соратника Анатолия Чубайса.


Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Так, источник на энергетическом рынке напомнил, что Михаил Абызов был одним из топ-менеджеров РАО ЕЭС, который удачно использовал свое служебное положение и обеспечил принадлежавшую ему инжиниринговую фирму «Группа Е4» заказами от генерирующих компаний на производство энергоблоков в рамках программы строительства новых мощностей по договорам о предоставлении мощности (вид договоров, заключаемых в отношении генерирующих объектов, перечень которых определяется правительством РФ, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией).

При этом отношения «Группы Е4» с генерирующими компаниями складывались отнюдь не безоблачно, отметил собеседник «Известий».

«В частности, ИнтерРАО расторгло с ней контракт на строительство Пермской ГРЭС, а ОГК-2 (входит в группу «Газпром энергохолдинг». — прим. ред.) отсудило 3,5 млрд рублей и расторгло договор в связи с невыполнением «Е4» своих обязательств», — напомнил источник.

Стресс для элиты

Директор Фонда энергетической безопасности Сергей Пикин отметил, что инжиниринговая фирма Михаила Абызова не смогла пройти «период взросления», когда гарантированные ранее заказы остались в прошлом.

Пресс-секретарь ИнтерРАО Николай Горелов напомнил, что они также судились с «Группой Е4», срывавшей сроки исполнения контрактов.

«При строительстве четвертого энергоблока Пермской ГРЭС они просто ушли с объекта, и мы, разорвав с ними контракт, достраивали его уже с другим подрядчиком», — пояснил представитель ИнтерРАО.


Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенту заранее доложили о задержании бывшего чиновника. По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», это может означать, что у «дела Абызова» могут быть далеко идущие последствия.

Расследование в отношении экс-министра будет использовано разными элитными группами и политическими силами в своих интересах, уверен руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

История с обвинениями в адрес Михаила Абызова — определенно стрессовая как для элит, так и для правительства, согласен и глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он считает это сигналом к тому, что неприкосновенных нет и в России снова становится возможным арестовывать членов правительства, пусть и бывших.

«Первоначально может показаться, что „дело Абызова“ выглядит как дальнейшее ослабление выдвиженцев Дмитрия Медведева, но, как и в прошлые разы, к ослаблению позиций премьер-министра это не приведет», — пояснил он «Известиям».

Мера пресечения в отношении Михаила Абызова будет избрана 27 марта, сообщили «Известиям» в СК.

Справка

«Группа Е4» — российская инжиниринговая и управляющая компания, работавшая на рынке в 2006–2016 годах. Она входила в состав RU-COM — бизнес-группы, специализировавшейся на управлении промышленными активами в инжиниринговом, энергетическом, угольном, машиностроительном, строительном и сельскохозяйственном секторах.

Владельцем 100% уставного капитала «Группы Е4» была подконтрольная Михаилу Абызову кипрская компания Eforg Asset Management Ltd., он же был и председателем совета директоров Е4. Группа занималась реализацией заказов на строительство энергоблоков суммарной мощностью почти 7 ГВт и общей стоимостью 160 млрд рублей.

С конца 2014 года компания перестала обслуживать задолженность, которая на тот момент достигла 30 млрд рублей, и в июне 2015-го в отношении нее была введена процедура наблюдения. В тот же период Михаил Абызов продал «Е4» крупной инвестиционной группе (имена покупателей и сумма сделки не раскрывались). А в марте 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании (имена не назывались) по факту мошенничества в сфере кредитования. В октябре 2016 года компания была признана банкротом.

Согласно данным СПАРК, бенефициаром ООО «РУ-Ком» (российское юрлицо RU-COM) был Михаил Абызов. В составе RU-COM числились «Новосибирскэнерго», «Бийскэнерго», «Дальмостострой», «УК «СибирьЭнерго», «КоПИТАНИЯ» (агропромышленный сектор), «Элсиб», «Разрез Ильинский», «Разрез Сереульский», PowerFuel и «Мостотрест».

В 2009 году гендиректором группы RU-COM стал Николай Степанов. Именно он, по данным СКР, был одним из участников преступного сообщества, в создании которого подозревается бывший министр. С сентября 2013 года доверительным управляющим компании выступает ООО «Региональная компания резерв».

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Анна Каледина, Павел Панов, Сергей Изотов, Николай Хренков, Ирина Цырулева

Источник: https://rusvesna.su/news/1553666636

Метки: Новости

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