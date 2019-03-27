Энергоэффективные дома, покрывающие расходы за тепло и электричество

Сегодня очень модно обсуждать тему улучшения экологического состояния планеты и более активного использования альтернативных источников энергии. Пока для одних это заоблачная мечта и проекты на бумаге, то для других жильцов многих европейских стран – самая настоящая реальность.

Ведь они смогли заселиться в уникальные дома, в которых внедрены новейшие энергоэффективные технологии, позволяющие навсегда забыть о счетах за электроэнергию и тепло. Кому же так повезло и в чем заключается столь уникальное строительство, разберемся сейчас в своем материале.

Во всем мире становится популярным строительство энергоэффективных жилых домов.

В последнее время начали появляться современные уникальные дома, которые до такой степени модернизированы и грамотно спроектированы, что в состоянии обеспечить потребности жильцов альтернативной электроэнергией и соответственно всеми благами, связанными с ее использованием. Эти проекты называют «дом нулевой энергии» или «активный дом», и его инновационные установки в состоянии обеспечить необходимым количеством электроэнергии не только собственные нужды, но и потребности близлежащих зданий. Как утверждают разработчики, которые уже в нескольких странах построили такое уникальное жилье, для этого лишь требуется грамотное планирование конструкции и месторасположение самого объекта, а также установить систему рекуперации тепла. Специалисты Novate.Ru нашли несколько примеров того, как же все-таки устроены эти дома и какие страны стали первопроходцами в данной области.

1. Первый экспериментальный дом «Луукку» в Финляндии

Первый экспериментальный «активный дом» «Луукку» построен в Куопио по проекту студентов (Финляндия). | Фото: invest.ua.

Примечательно, но первый «дом нулевой энергии» был спроектирован в Финляндии обычными студентами архитектурного факультета, который они назвали «Луукку». С их легкой руки этот дом построили в городке Куопио и после некоторых испытаний и, убедившись в его рентабельности, было решено внедрить еще несколько таких уникальных проектов.

Естественно для такого рода строительства одного проекта мало, нужно правильно выбрать месторасположения дома, ведь учитывая климатическую зону Финляндии здесь очень сложно организовать процесс перевоплощения солнечной энергии в электрическую. Поэтому дом расположили, так чтобы образовался основной скат крыши именно с южной стороны, и где совсем нет деревьев.

Энергетические установки позволяют освещать и всю прилегающую территорию («Луукку», Финляндия). | Фото: invest.ua.

Также использовали современные строительные материалы и новейшие научные разработки, которые позволили создать нужной плотности стены с высокой теплоизоляцией и установить активную вентиляционную систему. Чтобы избежать теплопотерь, была создана идеальная архитектурная форма, которая имеет предельно простую форму без лишних выступов.

Даже учитывая суровый северный климат страны, жильцам этого уникального жилья не приходится отказывать себе во благах, ведь вырабатываемой электроэнергии вполне хватает на поддержание комфортной температуры в лютые морозы, приготовление пищи, использование бытовых приборов и даже содержание бассейна и тренажерного зала с особой системой кондиционирования.

Таблица мониторинга работы всех систем первого в Европе «активного дома» («Луукку», Финляндия). | Фото: invest.ua.

И самое интересное, поскольку этот дом является «первенцем» студентов, они создали его личную вебстраницу в сети интернет, и теперь любой желающий может мониторить работу всех его систем.

2. Первый многоквартирный «дом нулевой энергии» в Германии

Первый в Германии «активный дом» построен в Вильгельмсхафене. | Фото: finance.tut.by.

Недавно в небольшом немецком городе Вильгельмсхафен был сдан в эксплуатацию уникальный многоквартирный дом. Его необычность заключается в том, что семьям, которые арендуют здесь квартиры платить ни за электроэнергию, ни за тепло не придется. Ведь он построен по самому высокому стандарту энергоэффективности KfW-40, который приравнивается к требованиям применимым к «пассивному дому». Жилое помещение рассчитано на шесть квартир площадью 90 кв. метров каждая.

В соответствии с критериями немецкого «Института солнечного дома» (Sonnenhaus Institut) здание считается энергетически автономным. | Фото: finance.tut.by.

Естественно при строительстве тщательно подбиралось место, чтобы максимально долгое время солнечные лучи могли обеспечивать бесперебойной подачей электричества для удовлетворения нужд жильцов дома. Для большей экономии потребления электроэнергии все наружные стены «самодостаточного» здания были тщательно утеплены, что значительно повысило теплоизоляцию. Такая конструкция помещения, современные системы переработки солнечной энергии и рекуперации тепла помогают обеспечить комфортную жизнь арендаторов, а в летний период еще и близлежащие дома.

Системы солнечных батарей были установлены на южном скате крыши и даже на балконах дома «нулевой энергии» (Вильгельмсхафен, Германия). | Фото: finance.tut.by.

Естественно практичные немцы установили лимит на бесплатное пользование коммунальными услугами, так например, определены максимальные границы благ для одной семьи на электроэнергию – это 3000 кВт/ч и 100 кубометров воды в расчете на целый год.

3. Дом-электростанция в Норвегии

Скандинавские инженеры-новаторы представили дом, который производит больше энергии, чем потребляет. | Фото: supercoolpics.com.

Совсем недавно исследовательский центр Zero Emission BuildingВ закончил строительство необычного дома в норвежском курортном городке Ларвик. Этот экспериментальный пилотный проект нашел отражение в конструкции жилого здания площадью 200 кв. метров, который способен производить больше электроэнергии, чем нужно для обеспечения всеми современными благами жильцов. Главной целью этого проекта было стремление разработать такую конструкцию здания, чтобы решить вопрос с выбросом углекислого газа в атмосферу всеми системами жизнеобеспечения.

Поэтому и было решено использовать энергию из возобновляемых источников, простыми словами, установить солнечные батареи, которые призваны преобразовывать энергию солнца в электричество. А оно в свою очередь обеспечивает бесперебойную работу всех систем по вентиляции, рекуперации, подогрева или охлаждения воздуха внутри помещения. Для этого электрооборудование, система вентиляции и энергия производятся из возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи.

Уникальная архитектурная форма дома обеспечила высокой теплозащитой и энергоэффективностью (Дом-электростанция, Норвегия). | Фото: supercoolpics.com.

Кроме того, специалисты разработали уникальную форму дома с наклонной крышей, которая служит не только как площадь для установки солнечных батарей и панелей, но и способствует минимизации тепловых потерь. А для того, чтобы уберечь окружающую среду от вредных выбросов углекислого газа в стены здания «вживлены» специальные фотоэлектрические тепловые панели, которые и справляются с этой проблемой.

План схема дома-электростанции в Норвегии. (Дом-электростанция, Норвегия). | Фото: supercoolpics.com.

Примечательно, но этот инновационный дом производит электроэнергии намного больше, чем требуется для удовлетворения всех нужд жильцов и бесперебойного обеспечения работы всех систем. Поэтому излишки энергии перенаправляются соседям, которые тоже могут бесплатно пользоваться электроэнергией, вырабатываемой домом-электростанцией.

4. Автономный многоквартирный энергоэффективный дом в Швейцарии

Автономный энергоэффективный дом по стандарту Minergie (Швейцария). | Фото: swissinfo.ch.

В Швейцарии введено в эксплуатацию и заселено полностью автономное здание площадью 1000 кв. метров, которое построено по стандарту Minergie. А это означает, что оно полностью соответствует всем параметрам классификации «пассивного дома», поскольку он не подключен ни к электрическим или газовым сетям, ни к внешним источникам тепла. Все эти блага производятся и кумулируются прямо в нем, благодаря специальным установкам.

Так, например производство энергии обеспечивается солнечной электростанцией, которая имеет вид тонкопленочных фотоэлектрических модулей на фасаде дома и высокоэффективных монокристаллических систем установленных на кровле здания. Причем производимое электричество не только покрывает нужды жильцов, но и накапливается в литий ионных аккумуляторах емкостью 192 кВт/ч., которое может храниться длительное время.

План-чертеж энергоэффективного дома построенного в Швейцарии. | Фото: swissinfo.ch.

А вот для обеспечения теплом такого большого помещения используют геотермальную энергию с помощью специального насоса.

Для обеспечения полноценной защитой от холода приходящего извне стены были не только утеплены особым образом, но и окна оснащены системой контроля. Поэтому открыть окно на микро-проветривание не удастся, надо только полностью его открыть. Такая мера придумана для того, чтобы нерадивые жильцы не забывали открытые окна, и помещение не охлаждалось.

Монитор, позволяющийследить за всеми энергозатратами установлен в каждой квартире (Энергоэффективный дом в Швейцарии). | Фото: swissinfo.ch.

Для стимуляции экономии были установлены граничные показатели, которые составляют 2200 кВт/ч в год, а также каждая квартира оснащена системой контроля, представлена монитором на котором отражены все показания потребляемой энергии в течении суток.

В последнее время все больше появляется проектов создания энергоэффективных домов.