Древнерусский язык Магов Космической цивилизации. Юрий Ульянов. Часть 2

Как звучал древнерусский язык

Запись эфира из архива НСР.



Автор-сказитель – Юрий Александрович Ульянов

Часть 1 – https://youtu.be/TtcIcjKyClY



Поэт, Писатель, Историк, Философ-Космист, член союза профессиональных литераторов Юрий Александрович Ульянов в эфире раскрыл следующие темы:



Пока в наш Мир не стали проникать Твари, Древнерусский язык, был Магическим языком Вселенских Знаний. Сегодня он утерял свою прежнюю Образность. Его внутренняя Суть растворилась в непонятных койностях, утратив реальную смысловую нагрузку.

Искажённый язык, так же как и искажённая История, приводят к искажённому восприятию Действительности, подменяя Ценности и Желания низменными Извращениями.Всё это ведёт к потере Духа, Воли, Совести, и понимания значений Добра и Зла.Теряя Образы Родного языка, мы теряем понятие – “Культурное Наследие Руси”.

Без культурного наследия, деградирует Род Белой Расы, а сомнительные личности лезут в управление.



- Так что же такое Древнерусский язык?

- Почему он является языком Магов Космической цивилизации?

- Как вспомнить и вернуть утраченное Культурное наследие?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ruaHNXOiy_U