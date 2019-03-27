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Древнерусский язык Магов Космической цивилизации. Юрий Ульянов. Часть 2

09:57. 27 марта 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Как звучал древнерусский язык
Запись эфира из архива НСР.

Автор-сказитель – Юрий Александрович Ульянов
Часть 1 – https://youtu.be/TtcIcjKyClY

Поэт, Писатель, Историк, Философ-Космист, член союза профессиональных литераторов Юрий Александрович Ульянов в эфире раскрыл следующие темы:

Пока в наш Мир не стали проникать Твари, Древнерусский язык, был Магическим языком Вселенских Знаний. Сегодня он утерял свою прежнюю Образность. Его внутренняя Суть растворилась в непонятных койностях, утратив реальную смысловую нагрузку.
Искажённый язык, так же как и искажённая История, приводят к искажённому восприятию Действительности, подменяя Ценности и Желания низменными Извращениями.Всё это ведёт к потере Духа, Воли, Совести, и понимания значений Добра и Зла.Теряя Образы Родного языка, мы теряем понятие – “Культурное Наследие Руси”.
Без культурного наследия, деградирует Род Белой Расы, а сомнительные личности лезут в управление.

- Так что же такое Древнерусский язык?
- Почему он является языком Магов Космической цивилизации?
- Как вспомнить и вернуть утраченное Культурное наследие?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ruaHNXOiy_U

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