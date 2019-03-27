Что такое 0,5% на оборону
23:44. 27 марта 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из официального доклада австрийского Генштаба "Эффективная национальная оборона".
Авторы жалуются, что 0,5% ВВП на оборону это слишком мало и подкрепляют это цифрами деградации австрийской армии.
С 2004 года кол-во тяжелой техники сократилось на 62%, легкой бронетехники на 61%, Легковых автомобилей стало меньше на 49%, грузовиков на 56%.
Кол-во вертолетов и самолетов уменьшилось на 41%, а кол-во летных часов сократилось на 24%. Численность армии упала на 16%, Мобилизационный потенциал просел на 50%.
На этом графике показано сокращение расходов на оборону в Австрии с 1970-го года и в ЕС с 1991 года.
Австрия до желаемых американцами 2% не приближается и близко, но впрочем она не состоит в НАТО и избавлена от понуканий из Вашингтона по этому поводу.
А вот европейцы состоящие в НАТО коварно динамят американские требования, не выбирая даже желаемых Вашингтоном 2%, не говоря уже об амбициозных заявлениях Трампа, который хотел, чтобы Европа тратила не 2, а 4% на оборону. Но столько готовы тратить лишь самые зависимые от США страны, в то время как многие другие члены НАТО изыскивают возможности саботировать американские требования без существенного увеличения расходов на оборону. В силу этого, многие европейские армии испытывают те же проблемы, что и австрийская – низкие расходы на обороны ведут к сокращению боевых возможностей вооруженных сил и повышают их зависимость от структур НАТО, которые при необходимости, могут компенсировать недостаток техники, персонала, боеприпасов, ресурсов и логистики за счет США и наиболее сильных стран альянса (как это например было во время агрессии НАТО против Ливии, выявившей серьезные проблемы у ряда участников агрессии при затягивании кампании).
Сам доклад на немецком можно скачать здесь http://www.bundesheer.at/download_archiv/pdfs/positionspapier_chgstb_2019.pdf
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4877852.html