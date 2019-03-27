Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Что такое 0,5% на оборону

23:44. 27 марта 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:


Из официального доклада австрийского Генштаба "Эффективная национальная оборона".
Авторы жалуются, что 0,5% ВВП на оборону это слишком мало и подкрепляют это цифрами деградации австрийской армии.
С 2004 года кол-во тяжелой техники сократилось на 62%, легкой бронетехники на 61%, Легковых автомобилей стало меньше на 49%, грузовиков на 56%.
Кол-во вертолетов и самолетов уменьшилось на 41%, а кол-во летных часов сократилось на 24%. Численность армии упала на 16%, Мобилизационный потенциал просел на 50%.



На этом графике показано сокращение расходов на оборону в Австрии с 1970-го года и в ЕС с 1991 года.
Австрия до желаемых американцами 2% не приближается и близко, но впрочем она не состоит в НАТО и избавлена от понуканий из Вашингтона по этому поводу.
А вот европейцы состоящие в НАТО коварно динамят американские требования, не выбирая даже желаемых Вашингтоном 2%, не говоря уже об амбициозных заявлениях Трампа, который хотел, чтобы Европа тратила не 2, а 4% на оборону. Но столько готовы тратить лишь самые зависимые от США страны, в то время как многие другие члены НАТО изыскивают возможности саботировать американские требования без существенного увеличения расходов на оборону. В силу этого, многие европейские армии испытывают те же проблемы, что и австрийская – низкие расходы на обороны ведут к сокращению боевых возможностей вооруженных сил и повышают их зависимость от структур НАТО, которые при необходимости, могут компенсировать недостаток техники, персонала, боеприпасов, ресурсов и логистики за счет США и наиболее сильных стран альянса (как это например было во время агрессии НАТО против Ливии, выявившей серьезные проблемы у ряда участников агрессии при затягивании кампании).

Сам доклад на немецком можно скачать здесь http://www.bundesheer.at/download_archiv/pdfs/positionspapier_chgstb_2019.pdf

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4877852.html

Метки: Австрия, деньги, Европа, инфографика, нато, США, ю

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Нано модернизация. Что такое дурилка или Наглый ОБман США, заставляющих действовать по их ИНым заКонам.
..., группа депутатов Госдумы, запрашивали министра обороны: почему у нас собираются уничтожить... комплекса в целом».Таким образом, «час икс» для обороны нашей страны наступит... хотите!»Да и что такое – «выйдем»? Это означает, что наш ВПК должен в...
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
... занимать деньги без ограничений.Что такое госдолг?Это задолженность федерального ...— на здравоохранение, инфраструктуру, оборону и так далее. Это как брать кредит...нерыночные облигации государственного займа. Бенефициаром таких бумаг является, к примеру, ...
США - спутниковая система противо ракетной обороны ПРО - "Российские ядерные силы обнулены?"
...". "Может получиться так, что построенная командой Обамы противоракетная оборона при возможностях оперативной...Нам в АРИ, признаться, казалось, что такое не возможно. Но оно видно... ответа тому китайскому генералу. Так что зря Владимир Владимирович поехал туда...
В системе обороны России появилось новое мощное сердце
...думаю, несмотря на то, что Центр обороны начал работу в тестовом ... управления обороной России. Представляете, на что они способны, объедненные в такую мощную... Институте управления национальной обороной. Кстати, ввиду того, что для суперкомпьютера требуется...
Руководство по выживанию и обороне в городе
... «горячей точке», где собираетесь держать оборону - встает вопрос сохранности машины. Ни... только не уверены на 100%, что оборону удержите, да и то - пара... ощутить себя противостоящим толпе, почувствовать, что такое столкновение «стенка‐на‐стенку». Личный...
Кто виноват? Что делать?
... Характерные цели этих индустриализаций – повышение оборонного потенциала нации. В первую очередь... потребности оборонного комплекса. Вот от них и надо отталкиваться. Что сегодня... – У меня сразу возникает вопрос, что такое 20-я статья? – Это Международная...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>