Вредный акт
00:54. 26 марта 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Секретариат ОАГ выпустил гневную писульку выражающую неудовольствие наличием российских военных в Венесуэле.
Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ) отвергает недавнее российское военное вторжение на территорию Венесуэлы, которое не было санкционировано Национальным собранием, как установлено Конституцией Венесуэлы, и которое было сделано в поддержку правительства, объявленного незаконным.
Присутствие военнослужащих и военного транспорта представляет собой вредный акт венесуэльского суверенитета. Иностранные военнослужащие являются инструментом репрессивного запугивания в контексте демократического перехода во главе с исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо.
Как уже говорилось в пресс-релизе (C-080/18)и в устной ноте (OSG-555/18) Генерального секретариата эта военная миссия нарушает Конституцию Венесуэлы, поскольку она не была санкционирована Национальной ассамблеей, как того требует пункт 11 статьи 187. Иностранному правительству недопустимо иметь программы военного сотрудничества с узурпаторским режимом, который был объявлен незаконным в резолюциях и межамериканских законах, что также угрожает миру и безопасности в полушарии.
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-015/19 – цинк
Особенно смешны отсылки к законности и международному праву от заправил организации, часть членов которой поддерживают попытки свержения законного правительства Венесуэлы.
Понравился тезис о том, что законность суверенного правительства теперь определяется "резолюциями" и "межамериканскими законами". От того, что США объявили Мадуро "незаконным", юридическая законность правления Мадуро меньше не стала.
Впрочем, учитывая, что глава ОАГ является коллегой Гуайдо по массонской ложе (и это кстати не шутка), подобным заявляниям удивляться не приходится.
Акт конечно вредный. В первую очередь для организаторов попытки государственного переворота в Венесуэле. Отсюда и истерика даже при виде небольшой группы российских военных, которые не дают представить дело как сугубо "внутри-американскую разборку" и право США действовать в русле нового издания доктрины Монро.
По случаю нашумевшего визита "сирийских ветеранов" в Венесуэлу, состоялся телефонный разговор Лаврова с Помпео.
Лавров обвинил США в подготовке военного свержения чавистов и Мадуро.
Помпео обвинил Россию в росте напряженности и пригрозил, что эти действия не останутся без ответа.
Так и живем.
PS. На спутниковых снимках отмечается развертывание комплексов С-300 под Каракасом на военной базе "Мануэль Риос". Указывается на то, что они приведены в боеготовое состояние.
Ряд источников намекает на то, что повышение боеготовности ПВО Венесуэлы непосредственно связано с прибытием российских военных специалистов, но фактически подтверждений этому пока нет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4873399.html