В.В. Пякин. Вопрос-ответ от 25 марта 2019 г.

...», — сказал Валерий Пякин. Узнайте множество интереснейших подробностей...журналисты, которые 1 марта рассчитывали освещать перемирие,...обещаний главарей бандгрупп ответить на начавшееся перемирие...Асад, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он указал...
...друг друга правительствами стран, ставит вопрос о надгосударственном управлении, о ... написал «Уймись, дурак», в ответ на очередную просьбу об увеличении... к П.А. Ефремову 9 марта 1873 года с примечанием — ...пор неясно [3]...В.В. Пякин,2013 г.[1] Госчиновники — ...
..., подсказанный в комментариях факт: 26 марта в 2000 г. Путин стал... этой публикации очередной выпуск „Вопросов-ответов” В.В. Пякина ещё не вышел, так..., русская общественность будем держать этот вопрос под контролем, мы не позволим...