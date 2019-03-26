Сводки от ополчения Новороссии 26 марта 2019

Утром ВСУ из 152-мм артиллерийских орудий обстреляли Еленовку

ВСУ впервые с ноября 2018 года использовали для обстрела ДНР орудия калибром 152 мм, под удар попал район поселка Еленовка под Донецком. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 06:20 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Еленовка. Выпущено 20 снарядов калибром 152 мм», — сказано в заявлении.

В представительстве добавили, что противник также использовал при обстреле минометы калибром 120 мм. Огонь велся из районов подконтрольных Киеву населенных пунктов Березовое, Новотроицкое и Новомихайловка.

Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Добавим, что в последний раз о применении Киевом при обстрелах 152-миллиметровой артиллерией сообщалось 12 ноября прошлого года.

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Время победы для Иловайска (ВИДЕО)

В воскресенье, 24 марта в Иловайске при поддержке Народной милиции ДНР и медиацентра «Звезда» прошел очередной этап фестиваля «Время победы». В нем приняли участие как молодые таланты со всей Республики, так и действующие военнослужащие. В ходе мероприятия были представлены вокальные, театрализованные и хореографические номера. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. Читайте также: Россия вступает в игру? В Венесуэлу прибыли два военных борта (+ВИДЕО, ФОТО)

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Спасатели ДНР оказали помощь около 3 тысячам человек на КПВВ

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“Время победы” для Иловайска

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