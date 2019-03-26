Сводки от ополчения Новороссии 26 марта 2019
- 08:27 Утром ВСУ из 152-мм артиллерийских орудий обстреляли Еленовку.
- 02:20 Время победы для Иловайска (ВИДЕО).
- Вчера 23:00 Спасатели ДНР оказали помощь около 3 тысячам человек на КПВВ.
- Вчера 22:04 “Время победы” для Иловайска.
Утром ВСУ из 152-мм артиллерийских орудий обстреляли Еленовку
ВСУ впервые с ноября 2018 года использовали для обстрела ДНР орудия калибром 152 мм, под удар попал район поселка Еленовка под Донецком. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В представительстве добавили, что противник также использовал при обстреле минометы калибром 120 мм. Огонь велся из районов подконтрольных Киеву населенных пунктов Березовое, Новотроицкое и Новомихайловка.
Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
Добавим, что в последний раз о применении Киевом при обстрелах 152-миллиметровой артиллерией сообщалось 12 ноября прошлого года.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Время победы для Иловайска (ВИДЕО)
В воскресенье, 24 марта в Иловайске при поддержке Народной милиции ДНР и медиацентра «Звезда» прошел очередной этап фестиваля «Время победы».
В нем приняли участие как молодые таланты со всей Республики, так и действующие военнослужащие. В ходе мероприятия были представлены вокальные, театрализованные и хореографические номера.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Спасатели ДНР оказали помощь около 3 тысячам человек на КПВВ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Время победы” для Иловайска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com