«Шёл и посвистывал дырочкой в правом виске…». Достучаться до мозга

Тысячи лет назад медицина не была точной наукой, и дела так обстояли во всех частях мира. Если говорить прямо, то практикующие врачи вовсю экспериментировали, но, если мы будем подыскивать для этого более — менее культурные слова, то можно сказать, что все творческие виды лечения появились именно тогда.

Древние египтяне, например, прописывали такие экзотические лекарства, как кровь ящерицы, мертвых мышей, грязь и заплесневелый хлеб. Они искренне верили, что женщинам при нарушениях либидо помогает лошадиная слюна, а римляне, для того, чтобы лечить зубы, регулярно чистили их мочой, которая богата аммиаком.

Однако, одним из самых странных способов лечения, описанным в медицинских древних книгах, — если он конечно на самом деле рассматривался, как лечение, — является трепанация черепа, распространенная среди инков, когда в черепе делалось пять и более отверстий хирургическим путем в то время, как пациенты были еще живы. Зачем? Никто до сих пор этого не знает.

Первые черепа инков с более, чем пятью отверстиями, были найдены более ста лет назад участниками той же самой экспедиции, которая открыла миру затерянный город Мачу Пикчу. Заплутав в перуанской погребальной пещере, археологи наткнулись на пару таких черепов, испещренных хирургически сделанными отверстиями с идеально круглыми краями и формами, одинаковыми по размеру. Часто эти отверстия были сверху затянуты новыми слоями костной ткани То, что некоторые из людей, которым были сделаны такие «операции», их пережили, позволяет предположить, что сверление таких отверстий имело в своей основе медицинские цели, сродни трепанации — второй древнейшей хирургической процедуре после обрезания.Хотя практика делать отверстия в черепе восходит к каменному веку, греческий отец медицины Гиппократ входил в число тех «авторитетных докторов», которые поддерживали эту практику, что он и отразил в своей книге «О травмах головы».

Инструмент, который назывался трепан, использовался для того, чтобы сделать отверстие в черепе и вынуть часть черепной кости, обнажая открытый мозг. После того, как рана заживала, выживший пациент оставался с вмятиной на черепе до конца своих дней.

Как правило, в древние и средние века трепанация проводилась пациентам, которые считались одержимыми злыми духами. Также считалось, что с помощью такого отверстия в черепе мозг освобождался от избыточного давления. Некоторые ученые, однако, утверждают, что иногда врачи делали трепанацию в случаях, которые современная медицина также посчитала бы вотчиной нынешней нейрохирургии — это лечение мигреней, эпилепсии, гидроцефалии и психических расстройств.

Удивительно, однако и то, что трепанация существует и сегодня, будучи взята на вооружение псевдонаучными течениями. Они возникли из движения, которое зародилось в 1960-х годах, и основателем его стал датчанин Барт Хьюз. Удивительные это, однако, были времена. Практикующие врачи даже имели собственную организацию — Международная Группа Защитников Трепанации, члены которой утверждали на своем сайте, что, сделанное в черепе отверстие, помогает восстановить давление в сосудах головного мозга. Артерии и капилляры могут снова расширяться, наполняясь большим количеством крови и вытесняя примерно такой же объем спинномозговой жидкости, которая с возрастом циркулирует все хуже и хуже. Следствием этого должно стать возвращение значительного количества энергии, которая была утеряна в процессе взросления и старения организма.

Аманда Филдинг через час после того, как ей сделали трепанацию, собирается на вечеринку.На vice.com есть статья, в которой женщина по имени Аманда Филдинг дает интверью, спустя много лет после того, как она изъявила желание сделать себе трепанацию, чтобы расширить свое сознание (смотреть осторожно — кадры не для слабонервных). В 1970 году, когда ей было 27 лет, она сняла фильм о себе, запечатлев в нем акт само вандализма и вскрывания собственного черепа. Некоторые рок — звезды того времени, которым удалось увидеть фильм, начали активно его обсуждать, в связи с чем он стал своего рода культовой сенсацией.

«Я невероятно осторожный, даже параноидальный, полный страхов человек… но я скульптор и я вполне могу сделать дырку в своей голове. Я использовала для этого плоскодонную дрель с ножным приводом», — сказала Филдинг в интервью. «Проблема в том, что трепанация — это только звучит дико, однако есть серьезная гипотеза, объясняющая как она улучшает мозговое кровообращение, и я исследовала эту гипотезу с ведущими российскими неврологами». (Из таковых Аманда упоминает имя лишь Юрия Москаленко).

Итак, если трепанация на самом деле кажется сейчас чем-то нелепым, то нам конечно стоит оценить усилия древних врачей за то, что они пытались исследовать это направление. Тем более в империи инков, где просто раскрошить череп — было весьма обыденным делом.

Джон Верано, судебный антрополог и главный эксперт, изучавший отверстия в черепах инков более двадцати лет, говорит, что насилие всегда было широко распространено в Латинской Америке. Он лично проанализировал более 800 черепов с по меньшей мере одним отверстием в них и пришел к выводу, что большинство из них были получены от удара пращи или дубины.

Около 2400 лет назад, примерно в одно и то же время с Гиппократом, только на другом конце мира, врачи и шаманы инков стали лечить эти раскрошенные головы, по сути делая другое отверстие в черепе. Они, вероятно, делали это, чтобы очистить рану, слить образовавшийся тромб или дать мозгу лучшее питание. На основании изучение черепов, где такие отверстия заросли новым слоем костной ткани, Верано сделал выводы, что выживаемость после таких операций составила около 40%.

К тому моменту, как испанцы появились на горизонте инков, выживаемость подскочила до 80%, что дает нам основания заявить, что инки к тому моменту имели достаточно хорошую нейрохирургию. Лично мне кажется, что эти цифры не совсем реальны, если учесть, что выживаемость после трепанации в 1800-х годах редко превышала 10 % в лучших больницах мира в те дни. Может быть у него была выборка по невероятно удачливым хозяевам этих черепов?

Как только испанцы завоевали инков, черепа с таинственным отверстиями перестали появляться. Однако, их загадка осталась. «Я сомневаюсь, чтобы один человек был ранен пять раз маленьким предметом, и каждый раз рана была очищена от осколков кости, и каждый раз человек оставался жив», — сказал Верано в своем интервью CNN, — имея ввиду, что такие примеры, когда снова и снова людям просверливали отверстие в черепе, могли случаться по различным основаниям и иметь под собой разную подоплеку.

Это может быть, как и в случае с другими случаями трепанации, стремление сделать отдельных людей более сознательными, умными, или, как в случае с Амандой Филдинг, способствовать расширению их сознания через увеличение притока крови к мозгу.

Верано, однако, не нашел никаких доказательств для этой идеи, поэтому он ее не поддерживает. Вместо этого, он предполагает, что трепанация делалась, чтобы ослабить приступы мигрени. Как отмечалось ранее, травмы головы были обычным делом, и жертва таких травм могла страдать от сильнейших головных болей всю свою жизнь из — за полученного сотрясения мозга. Те основания, по которым врачи инков могли считать, что в данной ситуации будет правильным просверлить несколько отверстий, могут быть навсегда утеряны: мы можем никогда их не узнать, считает Верано.

Авторский перевод ladygodiva77

Источник: https://salik.biz/articles/42759-shyol-i-posvistyval-dyrochkoi-v-pravom-viske-dostuchatsja-do-mozga.html