Россия в 1926
09:31. 26 марта 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Груз золота с ленских месторождений в России прибывает на аэродром Кройдон в Южном Лондоне
Груз золота с ленских месторождений в России прибывает на аэродром Кройдон в Южном Лондоне
Группа крестьян, изучающих карту электрификации Московского района
Владимир Маяковский с Лилей Брик отдыхают в Ялте
Иосиф Сталин и Василий Блюхер, 11 марта
Москва-река переполнила свои берега, нанеся серьезный ущерб окружающим районам и причинив много страданий жителям этого города
Спортивный праздник в Москве
«Парад» велосипедистов во время спортивного праздника
«Десять заповедей» Высшего совета по физической культуре Советской России можно увидеть на спинах этих лыжников, участвующих в национальных лыжных гонках в Москве
В 9-ю годовщину большевистской революции большая статуя Ленина представлена огромной толпе в Ленинграде
Нефтяные поля в Баку
Члены АХРР (Ассоциации художников революционной России): Евгений Кацман, Исаак Бродский, Юрий Репин, Александр Григорьев и Павел Радимов
Члены первой неофициальной американской комиссии по установлению фактов в России осматривают драгоценности Романовых, которые были показаны им советскими властями в Москве
Эрнст Тельман и Оттомар Гешке (2-й слева) на заседании Расширенного исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ) в Москве
Группа крестьян наблюдает за работой нового «плуга»
Оперетта Ю. Данцигера и В. Зака «Сирокко» (по повести Андрея Соболя). Государственный Камерный театр (правда, я порылся, похоже, что 1928)