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Россия в 1926

09:31. 26 марта 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:



Груз золота с ленских месторождений в России прибывает на аэродром Кройдон в Южном Лондоне


Груз золота с ленских месторождений в России прибывает на аэродром Кройдон в Южном Лондоне


Группа крестьян, изучающих карту электрификации Московского района


Владимир Маяковский с Лилей Брик отдыхают в Ялте


Иосиф Сталин и Василий Блюхер, 11 марта


Москва-река переполнила свои берега, нанеся серьезный ущерб окружающим районам и причинив много страданий жителям этого города


Спортивный праздник в Москве


«Парад» велосипедистов во время спортивного праздника


«Десять заповедей» Высшего совета по физической культуре Советской России можно увидеть на спинах этих лыжников, участвующих в национальных лыжных гонках в Москве


В 9-ю годовщину большевистской революции большая статуя Ленина представлена ​​огромной толпе в Ленинграде


Нефтяные поля в Баку


Члены АХРР (Ассоциации художников революционной России): Евгений Кацман, Исаак Бродский, Юрий Репин, Александр Григорьев и Павел Радимов


Члены первой неофициальной американской комиссии по установлению фактов в России осматривают драгоценности Романовых, которые были показаны им советскими властями в Москве


Эрнст Тельман и Оттомар Гешке (2-й слева) на заседании Расширенного исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ) в Москве


Группа крестьян наблюдает за работой нового «плуга»


Оперетта Ю. Данцигера и В. Зака «Сирокко» (по повести Андрея Соболя). Государственный Камерный театр (правда, я порылся, похоже, что 1928)

Источник: https://humus.livejournal.com/6535511.html

Метки: история, Россия, фото

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