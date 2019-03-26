Проблема Северного Морского Пути
21:46. 26 марта 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из обзорного доклада ISW посвященного расширению влияния РФ в Арктике и доминирования России в Арктике за счет контроля над Северным Морским Путем.
Россия расширяет свое экономическое и военное влияние на Арктику, чтобы подготовиться к обеспечить контроль над ресурсами на которые были заявлены права. Россия стремится расширить свои оборонные возможности для получения стратегического преимущества над США и Китаем. Кремль устанавливает свой контроль над Северным морским путем, после того как в ноябре 2018 года он добился суверенитета над Керченским проливом в Черном море.
Россия наращивает свои усилия по расширению своего экономического контроля над Арктикой . Президент России Владимир Путин 20 марта объявил о начале разработки крупного Харасавейского газового месторождения на полуострове Ямал на севере России. Министерство природных ресурсов России представило 13 марта комплексный план в отношении Арктики. План включал более ста проектов, предназначенных для разработки минеральных ресурсов в регионе, так как полярные ледяные шапки продолжают сокращаться. Путин все больше отдает приоритет инвестициям в Арктике как источнику потенциального будущего экономического роста для России. На Арктику в настоящее время приходится 12-15% ВВП России. Путин подписал указ о предоставлении дополнительных полномочий по социально-экономическому развитию в Арктике Министерству развития Дальнего Востока России в феврале 2019 года.
Кремль также продолжает наращивать военную мощь на Крайнем Севере . Командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что ВС РФ вскоре завершат строительство новой базы противовоздушной обороны в деревне Тикси за Полярным кругом. В последние годы Россия расширяет свое военное присутствие в регионе с новыми военными объектами, которые стали дополнением к мощному ледокольному флоту и развертыванием систем противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные комплексы C-400 и Тор-М2 и противокорабельные комплексы "Бастион". Кремль стремится укрепить позиции России как доминирующей державы в Арктике, прежде всего, для обеспечения беспрепятственного доступа к экономическим ресурсам за Полярным кругом, а также по Северному морскому пути. Россия, вероятно, ускорит эти усилия в свете подготовки новой Арктической стратегии США, которая в настоящее время должна быть представлена Конгрессу США к июню 2019 года.
Россия утверждает свой контроль над Северным морским путем (СМП), чтобы обеспечить доступ к перспективной морской торговле и получить стратегическое преимущество над США и Китаем . 6 марта прокремлевские « Известия» сообщили, что новые правила обязывают иностранные военные суда уведомлять Россию не менее чем за сорок пять дней до их планов по прохождению Северного морского пути и принимать лоцманов из России. Кремль еще не подтвердил эти претензии. Российские официальные лица ранее объявили о работе над законодательством по ограничению доступа иностранных военно-морских сил в Арктику в ноябре 2018 года, вскоре после того, как Россия напала на военно-морской флот Украины в Керченском проливе, соединяющем Азовское море с Черным морем.
Российский парламент также предоставил Росатому – государственной корпорации по атомной энергии – новые огромные полномочия по управлению и развитию инфраструктуры, безопасности и торговли вдоль Северного морского пути в декабре 2018 года. Путин амбициозно приказал своему правительству достичь увеличения ежегодного грузопотока по Северному морскому пути в 20 раз. Маршрут, вероятно, станет все более жизнеспособным для коммерческого использования, учитывая таяние полярных ледяных шапок, открывающих новые экономические возможности в мировой торговле для России. Кремль намерен использовать свой контроль над этим новым маршрутом, чтобы максимизировать свою будущую экономическую выгоду и получить стратегическое преимущество над конкурентами в Арктике, такими как США и Китай. Кремль, вероятно, рассматривает эти усилия как часть своей более широкой кампании по расширению своего влияния на основные морские морские пути по всему миру. Кремль был воодушевлен отсутствием реакции на его насильственное утверждение суверенитета над Керченским проливом и, вероятно, продолжит оспаривать международные воды в отсутствие сопротивления со стороны США и НАТО.
Россия могла бы проводить совместные операции с Китаем для достижения своих целей в Арктике . России не хватает финансовых ресурсов для освоения Арктики. План развития Минприроды России по региону предусматривал инвестиции в размере 10,5 трлн рублей (примерно 163 млрд долларов) из частных инвестиций, а не из федерального бюджета. Россия может попытаться получить часть этих инвестиций от Китая. Китай является стратегическим конкурентом России в Арктике. В Арктической политике 2018 года она объявила себя «державой, близкой к Арктике», и определила «Полярный шелковый путь» как продолжение своей инициативы "Один пояс – один путь".Китай стремится получить доступ к Северному морскому пути, чтобы ускорить свои поставки в Европу. Тем не менее, краткосрочная потребность Кремля в инвестициях может подтолкнуть его к сотрудничеству (а не к конкуренции) с Китаем в Арктике.
Китай является совладельцем крупного российского завода по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал и продолжает инвестировать в подобные проекты на Крайнем Севере.
Китайские и российские ученые договорились о сотрудничестве в области совместных научных исследований в Арктике во время симпозиума в Пекине 25 марта. Путин может обеспечить дальнейшее сотрудничество во время предстоящих встреч с президентом Китая Си Цзиньпином в апреле и июне 2019 года. Углубление сотрудничества Китая и России может ограничить свободу передвижения США в Арктике. США должны рассмотреть потенциальные последствия этого сотрудничества, а также прецедент, созданный продолжающимися нарушениями Кремлем международных норм в отношении права свободного прохода, пока Пентагон готовит свою обновленную Арктическую стратегию.
http://iswresearch.blogspot.com/2019/03/russia-in-review-march-15-26-2019.html – цинк (по ссылке источники) – стоит помнить, что данный центр активно финансируется Пентагоном и крупными оборонными компаниями США
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4875565.html