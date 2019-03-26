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Передача власти, беспамятство Польши и «Бразилия в НАТО»

09:29. 26 марта 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

В Казахстане начали процедуру передачи власти. В Польше снова забыли историю войны, а Трамп красиво пытается рассказывать БРИКС на фоне событий вокруг Венесуэлы.
Об этом мы говорили в очередном выпуске внешнеполитического блога, записанного совместно с РИА ФАН.

Хронометраж:
00:08 — Передача власти в Казахстане
04:04 — Почему Польша не пригласила представителей России на мероприятия, связанные с годовщиной начала Второй Мировой войны
09:16 — Зачем Трамп предложил Бразилии вступить в НАТО
11:23 — Задача американцев — развалить БРИКС

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Краткая текстовая версия:

Назарбаев покинул пост президента Казахстана. Как бы вы прокомментировали транзит власти, начавшийся в стране?

— Мы наблюдаем самое деликатное действие, которое бывает в политическом мире. Когда власть из одних рук передается в те же самые руки. Это называется политическая стабильность.

В 2018 году были внесены изменения в конституцию Казахстана. Когда президент подает в отставку, вместо него исполняющим обязанности становится глава парламента. И он может назначить либо выборы, либо исполнять обязанности президента до окончания срока полномочий.

Родная дочь Нурсултана Назарбаева стала руководителем парламента, и в случае отставки президента она может стать на его место. В то же время приставка и.о. сохраняется в достаточно длинной перспективе. Это дает возможность Назарбаеву и элите приглядеться к этому человеку, посмотреть, как он будет работать. И если что-то пойдет не так, на выборы от этой элиты, может пойти другой кандидат.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку без потери влияния. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Польша не пригласила представителей России на мероприятия, связанные с годовщиной начала Второй мировой войны. Варшава подчеркнула, что руководствуется не историей, а современными реалиями. Что тут имеется ввиду?

— Наши польские соседи опять апеллируют к эмоциям. Что такое нынешние реалии? Они сразу говорят: «Россия, она плохая». Но мы то, с вами говорим о первом сентября 1939 года. Мы говорим о том, кто потом освободил Польшу от фашистов, кто открыл двери концлагерей, кто восстановил польскую государственность, кто потом на переговорах с нашими союзниками отстаивал очень большое увеличение польской территории. Это был Советский Союз и Сталин. Теперь поляки помнить об этом не хотят.

Почему именно сегодня? Потому что по проекту «Северный поток — 2»  начинают бить из всех орудий. Давление на тех, кто его строит, угроза санкций, политическое осуждение со стороны ЕС — все это пущено в ход, а проект продолжают строить. И теперь западные партнеры пускают в ход историческое оружие.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку без потери влияния. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Трамп предложил Бразилии вступить в НАТО. Что это может означать для группы БРИКС, членом которой Бразилия является наряду с Россией?

— НАТО расшифровывается, как Североатлантический военный блок, то есть Северная Атлантика. Смотрим, где находится Бразилия, понимаем, что она никак не может соотноситься с НАТО.

Американцы начинают давить на Венесуэлу, а соседними государствами являются Колумбия и Бразилия. Задача американцев — развалить БРИКС, и что они делают. Помогают проамериканским политикам прийти к власти в Бразилии. И теперь Бразилия настроена против Венесуэлы.

Американцы обостряют противоречия не только между Бразилией и Венесуэлой, но между Бразилией, Россией и Китаем. Они создают точку напряжения внутри самого БРИКС. Если Бразилия начнет вступать в НАТО, то это удар по БРИКС. А если не начнет, то недоверие внутри БРИКС уже посеяно, ведь Бразилия не опровергает слова Дональда Трампа.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102063

Метки: блог, Видео

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