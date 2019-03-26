Найденные города, похожие на Аркаим
09:30. 26 марта 2019 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Многим, кто интересуется древней историей, знаком археологический объект, который назвали Аркаим. Это городище нашли в 1987г, причем незадолго до планируемого затопления территории – планировали построить плотину на одной из рек.
Объект отстояли, не дав ему исчезнуть в водах водохранилища. Провели раскопки, узнав много нового, включая даже технологию древних металлургов, которые жили здесь в те времена.
О возрасте объекта археология говорит, что ему примерно 4 тыс. лет. Официальная версия – это укрепленное поселение. При изучении останков, найденных внутри, выяснилось, что здесь жили европеоиды.
Реконструкция быта аркаимцев. Отопительные и плавильные печи. Только вот вопрос: где древние жители брали древесину, если сейчас здесь степь на многие десятки и сотни километров?
А так же еще одно наблюдение: реконструкторы изображают Аркаим с плоскими крышами. Они не знают, что деревянные плоские крыши обрушатся под тяжестью снега? Именно по-этому везде строили скатные крыши. Или ученые намекают, что климат был ранее иной?
Подобных объектов здесь найдено несколько. И эту территорию назвали «Страна городов»:
Информации об этих объектах, кроме Аркаима практически нет. Представляете, какое древнее культурное наследие у этой территории, а мы об этом ничего не знаем!
Вот часть изображений из гугл-карт:
Благодарность astrasoft из ЖЖ за информацию. Координаты, к сожалению не знаю, но, думаю, если зайти в Гугл или Яндекс-карты, то можно их найти самостоятельно.
Аландское городище. Координаты: N 52°11.819′ E 59°53.060′
До Аркаима в этом регионе проходили раскопки и других протогородов:
Поселение Синташта. Город был обнаружен в 1970-1980 гг. в междуречье рек Урала и Тобола.
Оно было окружено рвом шириной 4,5-5,5 м. С внутренней стороны рва – остатки глинобитной стены шириной до 4 м. Стена составлена из соединенных вместе бревенчатых срубов-клетей 3 х 4 м, забитых глиной. Верх стены укреплен бревенчатым частоколом. Внешнее кольцо оборонительных сооружений окружало территорию поселка площадью до 15 тыс. кв. м.
Находки изделий быта синташтинской культуры. Очень похожи на изделия скифской культуры, андроновской, таштыпской и др. культур. Почти аналогичные изделия представлены в Минусинском краеведческом музее, где прослеживаются все эти культуры европеоидов в Сибири.
Изделия быта из Аркаима:
Ножи явно скифские. Значит, и жили здесь скифы или родственные им культуры. На нижних фотографиях показаны литьевые формы для орудий труда.
Меня всегда удивляет, что у скифов не было мечей и другого оружия. Их я не увидел в Минусинским краеведческом музее, когда был там. Есть только короткие ножи, по типу представленных на фото здесь. Неужели в те времена не нужно было защищаться? Ножами не по-воюешь…
Источник фотографий
Мало кто знает, что подобной конструкции поселений множество не только в Челябинской и Оренбургской областях, но в других местах планеты.
Планы городов, аналогичных Аркаиму. 1 – Аркаим, 2 – Демирчиуйюк (Анатолия, Турция), 3 – Роджем Хири (Сирия), 4 – Дашлы-3 (по В. Сарианиди)
Источник
Информации про другие объекты – практически нет, рассказать про них нечего.
Городище в Израиле:
Руджм эль-Хири – израильский Аркаим. Этот объект еще называют почему-то Колесо Духов. Находится недалеко от Галилейского моря. Структура очень похожа на принцип конструкций строений Аркаима
Короткий ролик для большего представления об объекте
Источник
Еще один похожий на Аркаим город-поселение: Крепость Кой-Крылган-Кала в Древнем Хорезме. Находится в Элликкалинском районе Каракалпакии, в Узбекистане:
Сооружение представляет собой цилиндрическое двухэтажное здание диаметром 44 метра, вокруг которого на расстоянии 14 метров возведены крепостные стены; пространство между центральным сооружением и стенами было застроено жилыми постройками.
Современное состояние раскопок. Раскопали и забыли. А т.к. все это построено из необожженного кирпича, то разрушается на глазах.
Источник
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Объект отстояли, не дав ему исчезнуть в водах водохранилища. Провели раскопки, узнав много нового, включая даже технологию древних металлургов, которые жили здесь в те времена.
О возрасте объекта археология говорит, что ему примерно 4 тыс. лет. Официальная версия – это укрепленное поселение. При изучении останков, найденных внутри, выяснилось, что здесь жили европеоиды.
Реконструкция быта аркаимцев. Отопительные и плавильные печи. Только вот вопрос: где древние жители брали древесину, если сейчас здесь степь на многие десятки и сотни километров?
А так же еще одно наблюдение: реконструкторы изображают Аркаим с плоскими крышами. Они не знают, что деревянные плоские крыши обрушатся под тяжестью снега? Именно по-этому везде строили скатные крыши. Или ученые намекают, что климат был ранее иной?
Подобных объектов здесь найдено несколько. И эту территорию назвали «Страна городов»:
Информации об этих объектах, кроме Аркаима практически нет. Представляете, какое древнее культурное наследие у этой территории, а мы об этом ничего не знаем!
Вот часть изображений из гугл-карт:
Благодарность astrasoft из ЖЖ за информацию. Координаты, к сожалению не знаю, но, думаю, если зайти в Гугл или Яндекс-карты, то можно их найти самостоятельно.
Аландское городище. Координаты: N 52°11.819′ E 59°53.060′
До Аркаима в этом регионе проходили раскопки и других протогородов:
Поселение Синташта. Город был обнаружен в 1970-1980 гг. в междуречье рек Урала и Тобола.
Оно было окружено рвом шириной 4,5-5,5 м. С внутренней стороны рва – остатки глинобитной стены шириной до 4 м. Стена составлена из соединенных вместе бревенчатых срубов-клетей 3 х 4 м, забитых глиной. Верх стены укреплен бревенчатым частоколом. Внешнее кольцо оборонительных сооружений окружало территорию поселка площадью до 15 тыс. кв. м.
Находки изделий быта синташтинской культуры. Очень похожи на изделия скифской культуры, андроновской, таштыпской и др. культур. Почти аналогичные изделия представлены в Минусинском краеведческом музее, где прослеживаются все эти культуры европеоидов в Сибири.
Изделия быта из Аркаима:
Ножи явно скифские. Значит, и жили здесь скифы или родственные им культуры. На нижних фотографиях показаны литьевые формы для орудий труда.
Меня всегда удивляет, что у скифов не было мечей и другого оружия. Их я не увидел в Минусинским краеведческом музее, когда был там. Есть только короткие ножи, по типу представленных на фото здесь. Неужели в те времена не нужно было защищаться? Ножами не по-воюешь…
Источник фотографий
Мало кто знает, что подобной конструкции поселений множество не только в Челябинской и Оренбургской областях, но в других местах планеты.
Планы городов, аналогичных Аркаиму. 1 – Аркаим, 2 – Демирчиуйюк (Анатолия, Турция), 3 – Роджем Хири (Сирия), 4 – Дашлы-3 (по В. Сарианиди)
Источник
Информации про другие объекты – практически нет, рассказать про них нечего.
Городище в Израиле:
Руджм эль-Хири – израильский Аркаим. Этот объект еще называют почему-то Колесо Духов. Находится недалеко от Галилейского моря. Структура очень похожа на принцип конструкций строений Аркаима
Короткий ролик для большего представления об объекте
Источник
Еще один похожий на Аркаим город-поселение: Крепость Кой-Крылган-Кала в Древнем Хорезме. Находится в Элликкалинском районе Каракалпакии, в Узбекистане:
Сооружение представляет собой цилиндрическое двухэтажное здание диаметром 44 метра, вокруг которого на расстоянии 14 метров возведены крепостные стены; пространство между центральным сооружением и стенами было застроено жилыми постройками.
Современное состояние раскопок. Раскопали и забыли. А т.к. все это построено из необожженного кирпича, то разрушается на глазах.
Источник
***
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