Луну создали люди, гласят легенды

82 тысячи семей сооружали Луну

В истории человечества распространялось множество легенд, связанных с луной. В древней китайской книге времён династии Тан «Юян цзацзу»* написано: в годы царствования Вэнь-цзуна (809–840 гг.) Ван Сюцай и младший брат Чжэн Жэньбэня отправились на гору Суншань и заблудились. Путники спросили дорогу у простолюдина, отдыхающего на обочине. Заодно у мужчины поинтересовались, откуда он сам. Этот человек, смеясь, сказал:

«Уважаемые господа знают, что луна состоит из семи сокровищ**? Луна похожа на шар, она тусклая. Сияние Солнца отражается от её поверхности. Обычно 82 тысячи семей строят её, я один из них».

Он показал дорогу, а затем пропал из поля зрения.В легенде говорится, что луна не излучает свет, а только отражает солнечный. Откуда люди династии Тан знали об этом 1100 лет назад?

В прошлой жизни монах занимался строительством Луны

Один старый китайский монах-отшельник рассказывал о своей прошлой жизни сотни миллионов лет назад. Человеческая цивилизация тогда была очень развита. В то время во всех уголках мира располагались крупные города с очень высокими сооружениями, по воздуху дрейфовали гигантские корабли на тысячи пассажиров.

Благодаря передовой науке и технике люди начали задумываться о создании небесного тела, способного осветить Землю ночью. После того как эта, казалось бы, немыслимая идея была выдвинута, её поддержали все слои общества. Поэтому все человечество мобилизовалось для осуществления огромного проекта. Старый монах тогда работал инженером и участвовал в строительстве Луны.

Он рассказал, что внутри ядра Луны расположено множество точных шестерёнок, механизмов, силового оборудования и других устройств. В промежутке между ядром и оболочкой Луны ничего нет. Наружный слой — это защитная оболочка из толстой металлической пластины толщиной в несколько километров.

После нескольких лет непрерывной работы человечество, наконец, завершило строительство. Видимую поверхность спутника отполировали, чтобы он отражал на Землю солнечный свет ночью. Чтобы Луна освещала непрерывно, скорость её вращения просчитали так, чтобы отполированная сторона всегда была повёрнута к Земле.

Весь мир горячо и торжественно праздновал день окончания строительства. Строители Луны стали самой уважаемой группой людей того времени, и их долгое время прославляли.

Старый монах со вздохом отметил, что, к сожалению, вместе с развитием человечество всё больше потакало собственным желаниям и прихотям. Это привело к моральному упадку.

Высокая степень развития цивилизации привела к нехватке материальных ресурсов и экологическим проблемам. В конце концов, человечество подверглось сокрушительной катастрофе, и Земля тоже была серьёзно повреждена. Всё вернулось к первобытным временам, и развитие началось заново, а история о Луне превратилась в сказку.

Современные учёные находят некоторые подтверждения того, что Луна создана искусственно

1. Диаметр луны составляет 1/395 от диаметра Солнца, а расстояние между Луной и Землёй составляет 1/395 от расстояния между Землёй и Солнцем. За счёт этого размеры Солнца и Луны зрительно кажутся одинаковыми.

Подобное явление нехарактерно для астрономии, и в настоящее время второго подобного феномена не обнаружено.

2. Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной. К тому же обратная сторона спутника сильно отличается от видимой своей неровностью. Если Луна — природное небесное тело Солнечной системы, то такого не должно быть.

3. Орбиты естественных спутников эллиптические, а орбита Луны более круглая (радиусом 380 000 км).

4. Луна полая. С 1969 года США отправляли космические корабли на спутник для научных экспедиций. На поверхности установили сейсмографы.

Одно из зафиксированных лунотрясений продолжалось более 55 минут. Слабые колебания постепенно переросли в сильные. Максимальная интенсивность составила около 8 минут, затем амплитуда постепенно ослаблялась, пока всё не успокоилось.

Всё время лунотрясения раздавался какой-то непрерывный звонкий гул.

«Луна звенела как колокол» — заявил Клайв Р. Нил*** в докладе NASA в 2006 году.

Поэтому предполагают, что внутри Луны есть полая металлическая кора, а её корпус покрыт рыхлым слоем толщиной от 16 до 32 км.

Эти факты показывают, что Луна могла быть создана людьми в прошлом, но это не подтверждено научным сообществом.

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* Юян цзацзу — китайский сборник легенд и сказаний времён династии Тан

** Луна состоит из семи сокровищ: золота, серебра, лазурита, раковины тридакны (род крупных морских двустворчатых моллюсков, обитающих в тропиках), агата, жемчуга, стекла.

***Клайв Р. Нил — профессор геологических наук Университета Нотр-Дам (США)

Источник: https://salik.biz/articles/41233-lunu-sozdali-lyudi-glasjat-legendy.html