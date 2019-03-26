Кивийата. Чухонское каменное чудо

О существовании этого загадочного объекта, мне сообщил уважаемый facebook.com/maxim.hamalainen Maxim Hämäläinen, за что низкий ему поклон!

Итак, знакомьтесь: — Kivijata!

В официальных источниках, информация об этом месте крайне скудная. На русском языке её практически нет. Поэтому привожу цитату из финской «Википедии»:Kauhaneva–Pohjankangas National Park является национальным парком в муниципалитетах Каухайоки и Карвиа в Южном Похъянмаа и Сатакунта, регионов Финляндии. Основан в 1982 году, и занимает 57 квадратных километров. Парк состоит из болотистых лесов, где некоторые болотам, достигают 16,3 квадратных километров.

В 2004 году парк был включен в Рамсарскую Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение. Это один из 2000 подобных природных, охраняемых районов.

Географические координаты: 62°07'36.2«N 22°05'51.5»E

Всё. Остальное можно почерпнуть только из отзывов туристов, восторгающихся красотами местных пейзажей.Но посмотрите внимательно. Место поистине уникально. С виду похоже на типичный курумник, вот только одна беда… Неоткуда ему течь. Это плато практически горизонтально, причём обломки горной породы лежат посреди болот. Финляндия особой сейсмической активностью никогда не славилась, поэтому предположить, что когда то на этом месте находилась скала, а потом разрушилась, нет весомых оснований.

Кроме того, закономерно встаёт вопрос о том, кто тогда разровнял кучу обломков скалы, если она была? И ещё один крайне важный момент. Осколки явно не могут быть старыми. Возраст лишайников на камнях вряд ли превышает сто лет.

Ну, и самая главная загадка: — Эта порода не является ни одним из подвидов гранита. Это песчаник! Которого больше нет нигде поблизости. Ближайший выход на поверхность скального песчаника, находится чуть ли не в ста километрах от Кивийата.

Это фото сделано Максимом Хямяляйненым, на близлежащей ГЭС. Обратите внимание на то, какими бороздами испещрён монолит песчаника. Словно это следы деятельности машины, или чрезвычайно разрушительной стихийной силы:

Если мы посмотрим на направление, в котором вытянуто каменистое плато, то убедимся в том, что оно находится на оси прошлого местоположения Северного полюса в Гренландии. Того самого, на который ориентированы мексиканские пирамиды, и пирамиды южной Америки и Китая.

Таким образом, можно предположить, что перед нами следы катастрофы, происшедшей во время одной из смены полюсов. По расчётам исследователей, занимающихся этой проблемой, волна, вызванная отклонением оси вращения Земли при перемещении северного полюса из Гренландии к его нынешнему местоположению, хоть и сильно ослабленная горами Скандинавского полуострова, всё — таки нанесла сокрушительный

Но даже эта версия, по-моему, не объясняет, каким образом масса раздробленной на куски горной породы, была перенесена из одного места в другое. И рассыпана там, в виде труднопроходимого плато. Очень похоже на то, что Кивийату можно смело ставить в один ряд с таким загадочным объектом, как наш Патомский кратер, о происхождении которого вот уже столько лет, спорят геологи всего мира.

Автор: kadykchanskiy

Источник: https://salik.biz/articles/42641-kiviiata-chuhonskoe-kamennoe-chudo.html