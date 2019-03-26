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“Карта покрытия” Центральной и Восточной Европы

10:37. 26 марта 2019 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:


"Карта покрытия" Центральной и Восточной Европы российскими системами обычных вооружений.
Взята из доклада "Усиление обороны восточных границ НАТО" подготовленного "Центром оборонных и бюджетных оценок" в Вашингтоне.
Сам доклад достаточно объемный – сделаю отдельную выжимку из интересного и выложу отдельным постом.
На английском смотри вот здесь https://csbaonline.org/uploads/documents/Stengthening_the_Defense_of_NATOs_Eastern_Frontier_WEB_1.pdf

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4873685.html

Метки: Европа, карты, нато, Россия

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