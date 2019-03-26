Гигантские ружья – ружья гигантов?

В истории оружия есть удивительные экземпляры — огромные ружья, один из вариантов их названия это «утятницы» или «гусятницы». Еще такие ружья называют крепостные ружья. Когда я услышал, что одно и тоже оружие называют настолько по разному мне стало интересно.

Я сам не большой охотник, но у меня есть ружье и охотничий билет и по утке я пострелял много.

Ружье у меня интересное, курковое, его привезли из Германии после войны и оно досталось мне от деда. Когда я стал разбираться что же это за ружье, то стал изучать историю фирмы «Зауэр» и города Зуль, где оно было сделано в 20х годах прошлого века, на ружье есть клеймо мастера — Эрих Лауф. Кто это такой, я так и не узнал… так вот моё ружье именно утятница. Это очень изящное, легкое ружье 16 калибра с длинными стволами.

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Гусятницы это мощные ружья больших калибров и с длинными стволами потому что гуси летают выше уток и они не подпускают к себе так же близко как утки, по этому стрелять надо дальше и более крупной дробью! В утку конечно тоже можно шмальнуть и пулей но тогда от утки ни чего не останется, утка не медведь все таки.

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Предполагается, что из таких ружей стреляли закрепив их в лодке, вот так...

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Тут как бы все понятно — навел на уток и стреляй, вся отдача лодке. Но тогда у меня вопрос, а зачем такому ружью приклад???

Вот как держит ружье охотник и вообще любой стрелок.

Вот кстати говоря настоящие гусятницы, из которых человек может вести стрельбу.

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Приклад нужен для упора в плечо, все ружье сделано эргономично, то есть удобно! Расстояние от цевья до курка всегда такое, что бы зажав его плотно в руке, указательным пальцем легко можно было бы дотянуться до курка! Это очень важно, именно это обеспечивает точность прицеливания, а соответственно и точность стрельбы!

Вот например как расположена рукоять и курок у противотанкового ружья, длинного тяжелого и мощного.

А вот так выглядит человек которое взял в руки ту самую «гусятницу» или скорее уж крепостное ружье.

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Человеку этому очень не удобно, его рука должна быть больше как минимум в два раза, сложно но можно...

Хотел бы сразу обратить внимание на одну деталь этого именно этого ружья — замок то фитильный, а вот ствол нарезной (!!!!) для тех кто не понимает в этом деле объясняю… для дроби или круглой свинцовой пули нарезка ствола не нужна!!! По этому охотничьи ружья для стрельбы дробью гладкоствольные!!! Три восклицательных знака! А это нарезное, а значит стреляло пулей и пулей не круглой, а современной формы, а это значит что была и гильза, а значит и капсуль!!!!!

Получается что ствол то был совсем от другого ружья я бы даже сказал от другого оружия и его просто приспособили не умея делать ни гильзы ни пули ни капсуль!

Этот парадокс нарезных стволов у бронзовых пушек и всяких пищалей и мушкетов требует отдельного разговора! Вернемся к крепостным ружьям.

Вот китайцы судя по всему не заморачивались приспособлением этих ружей под человеческие размеры и отбивались от «коалиционных сил» ( какой знакомый термин не правда ли?) тем что осталось под рукой!

На некоторых ружьях даже приклад не стали укорачивать, на первой фото несколько ружей смотрятся обсалютно гармонично — приклад цевьё, курок — если бы такое ружье было бы просто на фото то и не догадаешься что оно не для человека!

Безусловно не каждое большое ружье гигантское… но многие еще в 19 веке не переделали еще...

Вот например… если бы не было руки то и не поймешь что это не настоящий пистолет, а игрушка.

А вот в этом случае все наоборот...

… этот пистолет сделан в 2002 году и занесен в книгу рекордов Г, это копия настоящего пистолета. Но китайцы же не баловались книгой рекордов Гиннеса!

Вот очень большой пистолет, но под человеческую руку.

А вот это гигантские ружья, просто им отпилили приклад и все, человек стрелять из него не может как из ружья.

Люди приспосабливают такое оружие разумно.

Не выбрасывать же стволы, да еще и нарезные. Как там Левша кричал… «нельзя их кирпичем чистить!»

Вот бы заглянуть в эти стволы, что там внутри...

А ведь еще в средине 19 века люди делали бронзовое оружие и ни о каких нарезах и речь не шла! Не умели еще!

По этому ствол нарезной, а замок фитильный, не умели делать капсуль и гильзы, все это появилось только во второй половине 19 века, кто научился первым тот и завоевал весь брошенный богами мир!

Источник: https://salik.biz/articles/41324-gigantskie-ruzhja-ruzhja-gigantov.html