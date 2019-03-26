Гигантские ружья – ружья гигантов?
В истории оружия есть удивительные экземпляры — огромные ружья, один из вариантов их названия это «утятницы» или «гусятницы». Еще такие ружья называют крепостные ружья. Когда я услышал, что одно и тоже оружие называют настолько по разному мне стало интересно.
Я сам не большой охотник, но у меня есть ружье и охотничий билет и по утке я пострелял много.
Ружье у меня интересное, курковое, его привезли из Германии после войны и оно досталось мне от деда. Когда я стал разбираться что же это за ружье, то стал изучать историю фирмы «Зауэр» и города Зуль, где оно было сделано в 20х годах прошлого века, на ружье есть клеймо мастера — Эрих Лауф. Кто это такой, я так и не узнал… так вот моё ружье именно утятница. Это очень изящное, легкое ружье 16 калибра с длинными стволами.
Гусятницы это мощные ружья больших калибров и с длинными стволами потому что гуси летают выше уток и они не подпускают к себе так же близко как утки, по этому стрелять надо дальше и более крупной дробью! В утку конечно тоже можно шмальнуть и пулей но тогда от утки ни чего не останется, утка не медведь все таки.
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Предполагается, что из таких ружей стреляли закрепив их в лодке, вот так...
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Тут как бы все понятно — навел на уток и стреляй, вся отдача лодке. Но тогда у меня вопрос, а зачем такому ружью приклад???
Вот как держит ружье охотник и вообще любой стрелок.
Вот кстати говоря настоящие гусятницы, из которых человек может вести стрельбу.
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Приклад нужен для упора в плечо, все ружье сделано эргономично, то есть удобно! Расстояние от цевья до курка всегда такое, что бы зажав его плотно в руке, указательным пальцем легко можно было бы дотянуться до курка! Это очень важно, именно это обеспечивает точность прицеливания, а соответственно и точность стрельбы!
Вот например как расположена рукоять и курок у противотанкового ружья, длинного тяжелого и мощного.
А вот так выглядит человек которое взял в руки ту самую «гусятницу» или скорее уж крепостное ружье.
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Человеку этому очень не удобно, его рука должна быть больше как минимум в два раза, сложно но можно...
Хотел бы сразу обратить внимание на одну деталь этого именно этого ружья — замок то фитильный, а вот ствол нарезной (!!!!) для тех кто не понимает в этом деле объясняю… для дроби или круглой свинцовой пули нарезка ствола не нужна!!! По этому охотничьи ружья для стрельбы дробью гладкоствольные!!! Три восклицательных знака! А это нарезное, а значит стреляло пулей и пулей не круглой, а современной формы, а это значит что была и гильза, а значит и капсуль!!!!!
Получается что ствол то был совсем от другого ружья я бы даже сказал от другого оружия и его просто приспособили не умея делать ни гильзы ни пули ни капсуль!
Этот парадокс нарезных стволов у бронзовых пушек и всяких пищалей и мушкетов требует отдельного разговора! Вернемся к крепостным ружьям.
Вот китайцы судя по всему не заморачивались приспособлением этих ружей под человеческие размеры и отбивались от «коалиционных сил» ( какой знакомый термин не правда ли?) тем что осталось под рукой!
На некоторых ружьях даже приклад не стали укорачивать, на первой фото несколько ружей смотрятся обсалютно гармонично — приклад цевьё, курок — если бы такое ружье было бы просто на фото то и не догадаешься что оно не для человека!
Безусловно не каждое большое ружье гигантское… но многие еще в 19 веке не переделали еще...
Вот например… если бы не было руки то и не поймешь что это не настоящий пистолет, а игрушка.
А вот в этом случае все наоборот...
… этот пистолет сделан в 2002 году и занесен в книгу рекордов Г, это копия настоящего пистолета. Но китайцы же не баловались книгой рекордов Гиннеса!
Вот очень большой пистолет, но под человеческую руку.
А вот это гигантские ружья, просто им отпилили приклад и все, человек стрелять из него не может как из ружья.
Люди приспосабливают такое оружие разумно.
Не выбрасывать же стволы, да еще и нарезные. Как там Левша кричал… «нельзя их кирпичем чистить!»
Вот бы заглянуть в эти стволы, что там внутри...
А ведь еще в средине 19 века люди делали бронзовое оружие и ни о каких нарезах и речь не шла! Не умели еще!
По этому ствол нарезной, а замок фитильный, не умели делать капсуль и гильзы, все это появилось только во второй половине 19 века, кто научился первым тот и завоевал весь брошенный богами мир!
Источник: https://salik.biz/articles/41324-gigantskie-ruzhja-ruzhja-gigantov.html
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Фуу, бреед. Так скажут материалисты – пессимисты. А я считаю, что очередную часть правды выпучило из глазури официальной версии. Очередной кусочек мозаики в искусственно спутанные пазлы истины….