Древнерусский язык Магов Космической цивилизации. Юрий Ульянов. Часть 1
Как звучал древнерусский язык
Автор-сказитель – Юрий Александрович Ульянов
Часть 2 – https://youtu.be/ruaHNXOiy_U
Поэт, Писатель, Историк, Философ-Космист, член союза профессиональных литераторов Юрий Александрович Ульянов в эфире раскрыл следующие темы:
Пока в наш Мир не стали проникать Твари, Древнерусский язык, был Магическим языком Вселенских Знаний. Сегодня он утерял свою прежнюю Образность. Его внутренняя Суть растворилась в непонятных койностях, утратив реальную смысловую нагрузку.
Искажённый язык, так же как и искажённая История, приводят к искажённому восприятию Действительности, подменяя Ценности и Желания низменными Извращениями.Всё это ведёт к потере Духа, Воли, Совести, и понимания значений Добра и Зла.Теряя Образы Родного языка, мы теряем понятие – “Культурное Наследие Руси”.
Без культурного наследия, деградирует Род Белой Расы, а сомнительные личности лезут в управление.
- Так что же такое Древнерусский язык?
- Почему он является языком Магов Космической цивилизации?
- Как вспомнить и вернуть утраченное Культурное наследие?
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