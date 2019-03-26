Детеныши редких животных

Даже если вы любите животных, то, скорее всего, встречали лишь малую долю от 1 367 555 обнаруженных видов животных на Земле. Но не стоит расстраиваться, лучше подумайте, сколько еще интересного вам предстоит узнать. На этот раз предлагаем вам полюбоваться на малышей редких видов животных, о существовании которых вы наверняка даже не подозревали.

Маленький осьминог гримпотевтис.

Фенек.

Маленький аксолотль.

Детеныш панголина.

Маленькая пятнистая сумчатая куница.

Маленький тапир.

Детеныш короткоухого прыгунчика.

Южный пуду.

Малыш белый листонос — вид летучих мышей.

Детеныши африканской большеухой лисицы.

Малыш дикдик.

Окапи.

Долгопят.

Детеныш ехидны.

Гунди — вид грызунов семейства гребнепалых.

Грызун патагонская мара.

Маленький броненосец.

Коати из рода носух семейства енотовых.

Чакский пекари.

Малыш малайского шерстокрыла.

Трубкозуб.

Щенок гиеновидной собаки.

Бонго из рода лесных антилоп.

Мадагаскарская руконожка, или ай-ай (айе-айе).

Малыш геренук.

Малый оленёк.

Суматранский носорог.

Малыш такин.

Детеныш двугорбого верблюда.

Кроличий бандикут.

Тенрек полосатый.

Циветта.

Сайгак.

Обезьянка носач.

Источник: http://2planeta.ru/news/detenyshi_redkikh_zhivotnykh/2019-03-26-73811