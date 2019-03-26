Главная » Невероятное в мире, Политика

Арестован Абызов

19:33. 26 марта 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:


«За 6 лет проделана серьезная работа, заложен фундамент, который сделал открытость неотъемлемым элементом повседневной работы руководителей министерств и ведомств и кабинета министров в целом» (с) Абызов

В Москве арестован бывший министр "Открытого правительства РФ" Михаил Абызов (на фото рядом с Улюкаевым – еще одна жертва репрессий)
Абызов был арестован сотрудниками ФСБ. На него заведено уголовное дело.
Бывшему министру вменяют создание организованного преступного сообщества и хищение 4 миллиардов рублей

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.
По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Совершая хищение в составе преступного сообщества денежные средства в размере 4 млрд рублей принадлежащих организациям «СИБЭКО» и «РЭС» в особо крупном размере, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество).
В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России.

Представитель СК России С.Петренко

https://sledcom.ru/news/item/1319127/ – цинк

Ну вот, а могли бы выдавливать из себя маленького Сталина по капле…

«Состоятельные люди во власти – это позитивный фактор» (с) Абызов

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4875497.html

Метки: абызов, криминал, фсб, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сегодня пришли за Абызовым — когда придут за Чубайсом?
...по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом РБК сообщил источник... Следственного комитета России (СКР) был арестован экс-директор департамента инвестиций и... министр открытого правительства М.А. Абызов. Поскольку, что такое «открытое ...
Чиновники богатеют, Россия беднеет
... работе с открытым правительством Михаил Абызов. Его доход в 2015 году... рублей. По итогам 2016 года Абызов на втором месте в списке.... Мало того: недавно Васильевой вернули арестованное ранее имущество — ювелирные украшения стоимостью...
Чем бедней Россия – тем богаче ее чиновники. И исправит это только плетка!
... лидером по доходам был Михаил Абызов, самый странный министр РФ – «по... млн. По итогам 2016 года Абызов ушел на второе место с... месяц. А недавно ей вернули арестованное ранее имущество – ювелирные украшения стоимостью...
В чем сверхзадача наезда Золотова на арестанта Навального?
... Золотова на правдоруба Лешу Навального. Арестованного, как известно, почти за две.... Главжандарм. В своей отповеди за арестованного мужа Юлия Навальная публично назвала.... Как смолчали хапуги Якунин и Абызов, Шувалов и Шойгу. Но все...
Новости Украины и Новороссии 19 февраля 2016
... войны на Донбассе? А тысячи арестованных в застенках СБУ и МВД...!», реж. Баранов, Киселев; «Дублер», реж. Абызов; «Елки 2», реж. Киселев; «Кухня...
25 самых богатых семей во власти
... пропали. Министр открытого правительства Михаил Абызов Семейный доход: 521 млн рублей.... Его предшественник Анатолий Колесник был арестован по обвинению в получении взятки...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>