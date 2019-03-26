Арестован Абызов
19:33. 26 марта 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
«За 6 лет проделана серьезная работа, заложен фундамент, который сделал открытость неотъемлемым элементом повседневной работы руководителей министерств и ведомств и кабинета министров в целом» (с) Абызов
В Москве арестован бывший министр "Открытого правительства РФ" Михаил Абызов (на фото рядом с Улюкаевым – еще одна жертва репрессий)
Абызов был арестован сотрудниками ФСБ. На него заведено уголовное дело.
Бывшему министру вменяют создание организованного преступного сообщества и хищение 4 миллиардов рублей
Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.
По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.
Совершая хищение в составе преступного сообщества денежные средства в размере 4 млрд рублей принадлежащих организациям «СИБЭКО» и «РЭС» в особо крупном размере, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество).
В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России.
Представитель СК России С.Петренко
https://sledcom.ru/news/item/1319127/ – цинк
Ну вот, а могли бы выдавливать из себя маленького Сталина по капле…
«Состоятельные люди во власти – это позитивный фактор» (с) Абызов
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4875497.html