Путин увольняет, Назарбаев ушел, ФСБ против сайентологов, НВП
Концептуальные итоги недели. Двадцать второй выпуск
- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку;
- Президент России Владимир Путин принял отставку четырёх губернаторов;
– Президент США Дональд Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанским высотами;
- ФСБ раскрыло масштабные хищения бюджетных средств на предприятиях ВПК;
- Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности предложил Министерству образования вернуть НВП в школьную программу.
Самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут книги:
Соционика 2.0. Типы людей и социальные лифты, Львов Владимир Семёнович
Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-uvolnyaet-nazarbaev-ushel-fsb-protiv-sayentologov-nvp