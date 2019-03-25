Путин увольняет, Назарбаев ушел, ФСБ против сайентологов, НВП

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Двадцать второй выпуск

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку;

- Президент России Владимир Путин принял отставку четырёх губернаторов;

– Президент США Дональд Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанским высотами;

- ФСБ раскрыло масштабные хищения бюджетных средств на предприятиях ВПК;

- Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности предложил Министерству образования вернуть НВП в школьную программу.



Самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут книги:

Соционика 2.0. Типы людей и социальные лифты, Львов Владимир Семёнович



Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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