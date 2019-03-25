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Письма: неучи учат неучей

21:43. 25 марта 2019 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Дмитрий, программист из Москвы: «Наверное, вы знаете, что сейчас программист — это не уникальная способность, не отобранные среди сотен тысячи «гении», а обычные инженеры. Просто их работа связана с компьютерами и алгоритмами, а не с механизмами. В наше время программист может даже не знать, из чего собран компьютер, чтобы успешно писать на нем программы…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/neuchi.html

Пишите нам. Не молчите.

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-K4KKIOr9oE

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Один комментарий»

  • 31262 15698
    Степаныч 25 марта 2019 в 22:10 Ссылка
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    Ему бы в рекламе сниматься,и грустным голосом на экране бросать тяжелые словеса медленным текстом-..А когда умрет последний настоящий программист,то мы поймем что программы нельзя есть.)))И картинку пострашней из очередного терминатора.)Да да,мы все когда то умрем,вернее умрем но не все,некоторые еще немного помучаются(из Кличко).)))

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