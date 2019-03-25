Письма: неучи учат неучей

Пишет Дмитрий, программист из Москвы: «Наверное, вы знаете, что сейчас программист — это не уникальная способность, не отобранные среди сотен тысячи «гении», а обычные инженеры. Просто их работа связана с компьютерами и алгоритмами, а не с механизмами. В наше время программист может даже не знать, из чего собран компьютер, чтобы успешно писать на нем программы…»



Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/neuchi.html



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-K4KKIOr9oE