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«Ok» сказали русские

12:09. 25 марта 2019 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

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Эта история произошла во времена ярой дружбы СССР и Кубы. Тогда наши дальние стратегические бомбардировщики Ту-95 регулярно кружили вокруг Кубы и делали аэрофотосъемку всего что можно. Кстати, американцы в этом районе держали свои боевые корабли, в том числе и несколько авианосцев.

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Так вот, летит над океаном один Ту-95 (К слову, кто не знает что такое Ту-95: это огромадная махина, с размахом крыльев около 85 метров – пошире, чем палуба авианосца, с 4-мя здоровыми двигателями и 8-ю 3-х метровыми винтами), летит никого не трогает, и подлетает к нему сбоку американский перехватчик (просто по курсу того Ту-95 находился авианосец штатов). Пилот знаками показал «открой бомболюк» (мало ли, вдруг у тушки там бомба и он летит потопить его аэродром). Наши летчики открыли ему бомболюк. Пилот подлетел снизу, увидев что ничего кроме фотоаппаратуры там нет, успокоился. Опять поравнявшись с тушкой, он улыбался, подмигивал, а потом показал брюхо своего самолета вместе с ракетами воздух-воздух, на что тушка грозно повертев своими 8-ю пушками (обмен любезностями, так сказать). Но пилот не успокоился и решил пошутить – он показал команду «садись!».

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Наши переспросили:

— «садиться?!».

— «Yes!»

— «на авианосец?!»

— «Yes!»

— «Ок» — сказали русские и на подлете к авианосцу пошли на посадку… Но как они пошли на посадку… Снизили высоту и скорость… Выдвинули все свои закрылки и прикрылки… Задрали нос… Даже выпустили шасси!!!

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Так американские матросы, увидев, что сейчас на них сядет эта махина и от палубы, самолетов, людей и построек оставит одну палубу, начали прыгать в воду!!! А высота малоприятная – примерно с 9-ти этажный дом.

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Наши конечно не сели, а в последний момент свернули в сторону и летели на минимальной высоте, чтобы скрыться от вражеских локаторов. Как говорят очевидцы на аэродроме, после приземления, наши летчики от смеха буквально вываливались из самолета.

Источник: https://www.mywebs.su/blog/interestingly/24302/#cut

Метки: война

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