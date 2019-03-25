«Образец просветлённого вельможи»: как Николай Репнин способствовал укреплению мощи Российской империи

285 лет назад родился российский дипломат, военачальник и управленец Николай Репнин. По словам историков, он стал заметной фигурой екатерининской эпохи, хотя и находился в тени других государственных деятелей. Репнин внёс весомый вклад в укрепление империи: помог Екатерине II одержать крупную дипломатическую победу в Польше и принял участие в вытеснении Турции из Северного Причерноморья. Эксперты называют его «образцом просветлённого вельможи».

Николай Репнин родился 22 марта 1734 года в Санкт-Петербурге в знатной семье, восходившей к князю Михаилу Черниговскому. Предки Репнина сыграли важную роль в укреплении российской государственности во времена Ивана Грозного, Алексея Михайловича и Петра I. С 11 лет Николай Репнин числился солдатом в лейб-гвардии Преображенского полка, а в 14 принял участие в рейнском походе русской армии под командованием своего отца, Василия Репнина. В 1749 году он был произведён в прапорщики, а ещё через два года — в подпоручики гвардии. Получал образование в Германии и Франции, но был отозван из Европы императрицей Елизаветой Петровной, опасавшейся за моральный облик молодого князя.

В дальнейшем Николай Репнин принимал участие в Семилетней войне, в ходе которой проявил мужество в ряде сражений, и прошёл путь от капитана до генерал-майора.

Польский триумф

В 1762 году Репнин сменил стезю с военной на дипломатическую. Император Пётр III направил его послом в Берлин, во взятии которого Репнин незадолго до этого принимал личное участие. Пока в России происходил переворот и власть переходила от Петра III к Екатерине II, Репнин изучал военный опыт прусской армии. Спустя год новая императрица отозвала его из Германии и назначила директором сухопутного шляхетского корпуса. Однако вскоре Репнин был направлен в Польшу, где стал помощником главного советника Екатерины II по вопросам внешней политики — барона Германа Карла фон Кейзерлинга, который защищал интересы России в Варшаве. Кейзерлинг тяжело болел и вскоре умер, после чего Репнин был назначен российским полномочным министром в Речи Посполитой.

Перед главой диппредставительства стояли сложнейшие задачи: скончался польский король Август III, и Репнин должен был содействовать восхождению на престол фаворита императрицы Станислава Понятовского. Кроме того, в круг обязанностей дипломата входила защита прав православного и протестантского населения Речи Посполитой и ограничение влияния католической церкви в стране.

Станислав Понятовский с помощью Репнина стал королём, однако его политику сложно назвать последовательной. Родственники Понятовского Чарторыйские, изначально сотрудничавшие с Репниным, теперь выступили против ряда реформ и соглашений, в которых была заинтересована Россия. В Польше обострилось соперничество различных партий, одни из которых были пророссийскими, а другие занимали крайне правые позиции и противились расширению сотрудничества с Санкт-Петербургом.

Постепенно Понятовский и его окружение начали реформы, направленные на ограничение прав шляхты и централизацию власти в Речи Посполитой. Россия в этом была не заинтересована. В 1766 году польский сейм отказался предоставлять гражданские и политические права православным и протестантам. Репнин сделал ставку на опальных представителей польской аристократии, находившихся в оппозиции к Понятовскому. В июне 1767 года для отстаивания политических прав шляхты при поддержке России была образована Радомская конфедерация.

5 октября 1767-го началось заседание польского сейма, известное как «сейм Репнина». Российский посланник вёл с делегатами тяжёлые переговоры, убеждал их сотрудничать с Россией, раздавал награды, а на кого-то оказывал давление. Заседания сейма с перерывами продолжались до 27 февраля 1768 года.

«Репнин смог добиться принятия решения, состоявшего из двух основных частей. Первая касалась обеспечения прав некатоликов, вторая — гарантий сохранения политического строя Речи Посполитой. Это было крупным успехом российской дипломатии. Польша начала переходить под своего рода политический протекторат России», — рассказал в интервью RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Кирилл Кочегаров.

24 февраля 1768 года между Россией и Польшей был подписан «трактат о вечной дружбе», возмутивший радикально настроенных представителей правых польских партий. Их недовольство вылилось затем в создание Барской конфедерации и восстание, фактически приведшее к разделу Речи Посполитой.

«Именно под давлением Репнина в 1768 году польский сейм принял «кардинальные законы», которые обеспечили свободу вероисповедания и уравняли в правах некатолическое население Речи Посполитой с католиками. По Варшавскому договору, который пролоббировал Николай Репнин, Россия имела право фактически вмешиваться во внутренние дела Речи Посполитой», — подчеркнул в беседе с RT историк Евгений Пчелов.

По словам Кирилла Кочегарова, польская историография трактует действия Репнина преимущественно в негативном ключе.

«Учёные понимают, что Репнин находился на своём месте и выполнял те указания, которые получал. Однако к этому историческому периоду в Польше сегодня относятся очень плохо, и в этом контексте оценивают деятельность российского дипломата», — отметил Кочегаров в интервью RT.

В Польше у Репнина завязался роман со светской львицей графиней Изабеллой Чарторыйской, одной из известнейших патриоток Речи Посполитой. По некоторым данным, именно от связи с Репниным у графини родился сын — Адам Ежи Чарторыйский, ставший министром иностранных дел Российской империи, а затем лидером польской эмиграции.

За политические заслуги Екатерина II удостоила Репнина высоких наград — ордена Святого Александра Невского, звания генерал-поручика и премии в размере 50 тыс. рублей. Однако оставлять Репнина в Польше до завершения конфликта императрица не стала. В начале 1769 года он вернулся в Россию.

Полководец и администратор

Дома князя ожидал военный мундир: Репнин возглавил отдельный корпус, действовавший против турок в Молдавии и Валахии. В 1770 году князь не дал 36-тысячной османской армии форсировать Прут, а 28 июня того же года, несмотря на то что его корпус понёс огромные потери из-за эпидемии чумы, опрокинул левый фланг турецких войск в битве у Рябой Могилы, где действовал под командованием Петра Румянцева. Репнин без боя занял Измаил и взял штурмом Килию. За личное мужество Николай Репнин был награждён орденом Святого Георгия II степени.

В 1771 году князь одержал победу под Бухарестом, но поссорился с Румянцевым и уволился из армии. Он восстановился через три года, чтобы присоединиться к взятию Силистрии. Как дипломат и военный участвовал в подготовке и заключении Кючук-Кайнарджийского мира, фактически подарившего России Крым. Текст документа императрице Репнин доставил лично. По итогам русско-турецкой войны 1768—1774 годов он был удостоен звания генерал-аншефа.

В дальнейшем Николай Репнин два года был посланником России в Турции, а по возвращении домой получил назначение генерал-губернатором в Смоленск и Орёл, занимая две должности одновременно. В ходе Войны за баварское наследство возглавлял 30-тысячную российскую армию и на Тешенском конгрессе склонял Австрию к заключению мира. В 1781 году Репнин оставил обязанности генерал-губернатора Орловского наместничества, но занял аналогичную должность во Пскове.

В ходе новой русско-турецкой войны он командовал правым крылом российских войск при штурме Очакова и снова воевал с турками в Молдавии. После отъезда с фронта Григория Потёмкина принял командование объединёнными силами российской армии. 9 июля 1791 года он одержал решающую победу в Мачинском сражении, ускорив тем самым заключение Ясского мира, закрепившего за Россией всё Северное Причерноморье.

После войны Репнин находился на административной работе в Прибалтике. Формально руководил российскими войсками при подавлении восстания Костюшко, хотя де-факто восставших разбил Александр Суворов. После восстановления мира князь Репнин одновременно занимал должности генерал-губернатора виленского и гроденского, а также эстляндского и курляндского. В 1796 году Репнину было присвоено звание генерал-фельдмаршала. В 1798-м он возглавил российское посольство в Берлин и Вену с целью создания антифранцузской коалиции, но с этим заданием не справился. Отношение императора Павла I к Репнину, несмотря на все его былые заслуги, ощутимо ухудшилось. Князь был вынужден уйти в отставку.

В 1801 году отставной фельдмаршал Репнин скончался в своём поместье.

Единственный сын Репнина Иван умер в детстве. Пережили отца только две дочери. Сын старшей из них, Александры — супруги Григория Волконского, унаследовал по решению Александра I фамилию и титул своего деда, став князем Николаем Репниным-Волконским. Внук дипломата и полководца екатерининской эпохи долгие годы управлял Малороссией. Он и его дочь оказывали протекцию Тарасу Шевченко.

«Как дипломат Николай Репнин был инструментом в руках Екатерины II. Императрица лично принимала решения в области внешней политики и прочно контролировала данную сферу. Дипломаты лишь воплощали в жизнь определённую ею стратегию. Это касалось и Репнина. В то же время поручения императрицы, судя по наградам и продвижению по службе, он выполнял отлично», — рассказал в беседе с RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

В целом же, по словам эксперта, историческая роль Николая Репнина была весьма значительной.

«Он не относился к самым ярким личностям екатерининской эпохи и не входил в ближайшее окружение императрицы, в отличие, например, от Потёмкина. Но при этом Репнин являл собой образец просветлённого вельможи. Он получил хорошее образование и считал себя обязанным посвятить жизнь служению отечеству, проявив себя при этом как талантливый военачальник и администратор», — подытожил Курукин.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102036