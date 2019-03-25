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Махабхарата сегодня. Это НАШЕ наследие? Алексей Орлов и Александр Соколов

09:30. 25 марта 2019 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

Махабхарата древнее писание

Алексей Орлов и Александр Соколов

Древний источник о человеческом и параллели сегодня.
Что изменилось, и где искать правды о себе?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1Yz98xLyqVM

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