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Как готовили отставку Назарбаева

09:28. 25 марта 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИА ФАН @ Николай Стариков

Главным событием уходящей недели стала отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Поскольку гарант политической стабильности выглядит вполне себе бодрым и здоровым, то мы можем сделать предположение, что сейчас мы наблюдаем планомерный процесс передачи власти. И этот процесс начат не потому, что к этому толкают некие чрезвычайные обстоятельства, а просто в силу «общефизических» причин.

К сожалению, каждый из ныне живущих людей рано или поздно покинет этот бренный мир, и правило это распространяется на всех без исключения. Власть же — это тот «атрибут», который наряду с богатством, как говорится, в гроб не положишь. А значит, о процессе передачи властных полномочий необходимо задумываться заранее и начинать его, когда лидер ещё полон сил и энергии.

Как готовили отставку Назарбаева, или Нур-Султан вместо Астаны. Колонка Николая Старикова

Теперь несколько слов о том, почему удивляться происходящему в Казахстане, собственно говоря, не стоит. Все, что там сегодня делается, было анонсировано достаточно давно, и если для вас это стало сюрпризом, то виной тому лишь ваша невнимательность. В 2016 году на фоне масштабного празднования 25-летия независимости Казахстана, на фоне различного рода мероприятий прошли серьезные изменения в структуре казахстанской власти. Имел место целый ряд отставок и назначений, изменений в функционале и сущности министерств республики.

Также в 2016 году, а вовсе не в 2019-м, было принято решение о переименовании Астаны, которое сегодня вызвало очередную волну разного рода шуток со стороны либеральной общественности и вялые протесты «полузащитников прав человека» из Казахстана. В ноябре 2016-го, а не в марте 2019-го депутаты парламента Казахстана приняли декларацию 25-летия независимости РК, в которой говорилось об изменении названия столицы государства. Но тогда внимание либеральной общественности было занято совсем иными новостями, поэтому их скабрезности, удивление и возмущение случились именно сегодня.

«Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Куаныш Султанов озвучил текст декларации 25-летия независимости РК, передает Sputnik Казахстан.

«Великий путь независимости должен быть увековечен <…> Предлагаем отметить в конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого президента — лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектов страны», — сказал Султанов.

Как готовили отставку Назарбаева, или Нур-Султан вместо Астаны. Колонка Николая Старикова

«В Декларации вполне справедливо предлагается отразить роль Нурсултана Назарбаева в названии нашей столицы, как одного из его масштабных начинаний, предмет его особой заботы и заслуженной гордости всего Казахстана», — говорили депутаты мажилиса два с половиной года назад!

Решение о переименовании Астаны и многих других объектов Казахстана было принято в 2016 году. Это был первый подготовительный период. Второй этап наступил в 2017 году. В марте 2017 Назарбаев объявил о конституционной реформе, главной целью которой стал переход отдельных полномочий президента республики к парламенту и правительству. Представленный главой Казахстана на утверждение депутатам законопроект предусматривал 26 поправок в 19 статей Конституции. Согласно им, Совбез стал главным конституционным органом Казахстана. К его задачам теперь было отнесено рассмотрение основных направлений государственной политики в области безопасности, и обороноспособности, а также координация деятельности государственных органов. Помимо этого, теперь уже в Конституции, а не просто в декларации, была отмечена роль Назарбаева в строительстве независимого Казахстана — «в документе закреплено, что основателем независимого Казахстана является Елбасы, а его статус остается неизменным».

Как готовили отставку Назарбаева, или Нур-Султан вместо Астаны. Колонка Николая Старикова

Третий этап подготовительных действий к отставке Назарбаева с поста президента был осуществлен в 2018 году. Конституционный совет Казахстана признал конституционным право Назарбаева возглавлять Совет безопасности РК пожизненно. Наконец, последним этапом стало начало февраля 2019 года. Назарбаев обратился в Конституционный совет Казахстана с просьбой истолковать пункт о прекращении президентских полномочий.

Когда все ступени подготовительных действий были пройдены, началась сама процедура. В спокойной, подготовленной со всех сторон, атмосфере. Новым президентом стал экс-глава парламента Касым-Жомарт Токаев. При этом стоит отметить, что глава государства, согласно Конституции, исполняет свои полномочия до очередных президентских выборов. Этот дает возможность новому руководителю страны поработать на своем посту достаточно длительный срок, чтобы он смог себя показать и был выдвинут элитой Казахстана с одобрения Назарбаева кандидатом на выборы главы государства. Одновременно с тем, как Токаев стал новым президентом, старшая дочь Назарбаева стала на его место во главе сената Казахстана. То есть в случае отставки Токаева, президентом Казахстана станет Дарига Назарбаева. Такое назначение делает новую конфигурацию власти ещё более устойчивой.

По сути, Назарбаев создал у себя «китайскую систему», когда возглавлявший страну авторитетный лидер уходит с формального поста, но сохраняет полномочия и влияние. Суть перемен именно такова, хотя нельзя сказать, что в Казахстане «дословно» повторили то, что делал Дэн Сяопин. Как показало развитие Китая, подобная конфигурация во власти дает весьма неплохой результат для развития государства.

Что в итоге получится в Казахстане — поживем, увидим.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102017

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